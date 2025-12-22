Azioni Saipem - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede la borsa di Milano registrare un calo dello 0,3 per cento, le azioni Saipem si stanno muovendo in decisa controtendenza. La quotata del settore engineering, infatti, si sta imponendo come la migliore della seduta grazie ad un balzo di oltre 3 punti percentuali a quota 2.,45 euro. La progressione in atto oggi, porta le azioni Saipem a consolidare ancora di più il verde accumulato nell’ultimo mese e ora pari all’8 per cento. Se nel breve periodo il titolo del settore oil è emerso come uno dei più interessanti tutto il paniere di riferimento di Piazza Affari, altrettanto non si può dire nel lungo termine. Le azioni Saipem, infatti, restano tra le peggiori del 2025 avendo evidenziato un ribasso di quasi l’8 per cento. Proprio il fatto che il titolo sia economicamente più accessibile rispetto a un anno fa, lo mette nel mirino degli investitori.

Focalizzando l’attenzione sulla sola seduta di borsa di oggi, è impossibile non mettere in correlazione il rally di Saipem con la notizia dell’aggiudicazione di un contratto EPCI offshore in Qatar. Vediamo allora di cosa si tratta analizzando i termini dell’intesa (sia economici che operativi) per poi fare il punto su quello che pensano gli analisti che coprono il titolo.

I dettagli del nuovo contratto che Saipem si è aggiudicata

Saipem ha annunciato di essersi aggiudicata, in joint venture con Offshore Oil Engineering, un importante contratto EPCI offshore da QatarEnergy LNG nell’ambito del progetto North Field Production Sustainability. Il contratto riguarda il pacchetto Comp5 del progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes. Il valore complessivo dell’appalto è pari a circa 4 miliardi di dollari, di cui 3,1 miliardi attribuibili alla quota di competenza Saipem. Si tratta quindi di una delle commesse offshore più rilevanti degli ultimi anni per il gruppo italiano, sia in termini di valore assoluto sia per l’impatto sul portafoglio ordini.

La durata contrattuale è stimata in circa cinque anni e comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione offshore. Nel dettaglio, il perimetro dei lavori prevede la realizzazione e l’installazione di due complessi di compressione, ciascuno articolato su più piattaforme: una piattaforma di compressione principale, una dedicata agli alloggi del personale, una struttura di supporto alla flare per la combustione dei gas e i relativi ponti di collegamento. Le operazioni offshore saranno eseguite con mezzi proprietari di Saipem, inclusa la nave da costruzione heavy-lift De He, con una finestra operativa indicativa tra il 2029 e il 2030.

Dal punto di vista strategico, il progetto rientra nel piano di QatarEnergy LNG volto a preservare e potenziare la capacità produttiva del North Field, il più grande giacimento di gas naturale non associato al mondo. Per Saipem, l’esposizione a un asset di questa rilevanza rafforza il posizionamento nel segmento offshore gas, considerato dagli investitori uno dei pilastri della transizione energetica pragmatica.

Continuità operativa e rafforzamento della presenza in Medio Oriente

L’aggiudicazione del Comp5 non è un evento isolato. Saipem è già impegnata su altri pacchetti EPCI dello stesso progetto, in particolare i Comp2 e Comp3, assegnati rispettivamente nel 2022 e nel 2024 e attualmente in fase di esecuzione. C’è quindi continuità nella relazione con il cliente (con conseguente taglio del rischio di execution tipico dei progetti greenfield).

Per gli investitori, la capacità di Saipem di ripetere aggiudicazioni su uno stesso bacino industriale rafforza la percezione di affidabilità tecnica e competitività sui grandi progetti offshore complessi. Il Medio Oriente si conferma così un’area core per il gruppo, sia in termini di backlog sia di marginalità potenziale.

L’impatto sul portafoglio ordini di Saipem

Dal punto di vista numerico, la nuova commessa ha un impatto immediato sul backlog. Secondo diverse stime degli analisti, il contratto rappresenta circa il 9% del portafoglio ordini complessivo del gruppo e oltre il 13% di quello della divisione Asset Based Services, che concentra le attività offshore di ingegneria e costruzione.

Jefferies, commentando la notizia, ha sottolineato come l’operazione porti il rapporto book-to-bill della divisione Asset Based Services su livelli prossimi a 2x nel quarto trimestre 2025, con un backlog che potrebbe tornare sopra i 22 miliardi di euro. Grazie a livello di copertura, la visibilità sui ricavi 2026 è ora superiore al 100 per cento, con una crescita stimata “low to mid single digit” per la divisione.

Azioni Saipem da comprare per molti analisti

Il consenso degli analisti, già orientato sul bullish, si è ulteriormente rafforzato in scia alla notizia della maxi commessa. Banca Akros ha ricordato come già a fine settembre, Saipem disponesse di un portafoglio ordini superiore ai 30 miliardi di euro, con nuovi contratti acquisiti nei primi nove mesi dell’anno per oltre 7,5 miliardi. Il nuovo contratto in Qatar viene quindi letto come una conferma della forte posizione competitiva del gruppo nell’area mediorientale. Da qui la decisione degli esperti di confermare il buy, con un target price a 3 euro.

Anche Intesa Sanpaolo ha messo in evidenza l’impatto della commessa sul raggiungimento degli obiettivi di medio termine, in particolare il target di 50 miliardi di euro di nuovi ordini nel periodo 2025-2028. Il giudizio buy e il prezzo obiettivo a 3,2 euro da tempo in essere incorporano una lettura costruttiva della dinamica del backlog e della disciplina finanziaria.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche gli analisti di Intermonte che nel loro report hanno posto l’accento sulla solidità dell’outlook commerciale nel segmento offshore. Secondo la sim con questo nuovo contratto, la raccolta ordini cumulata 2025 si avvicinerebbe agli 11,5 miliardi di euro, rafforzando la traiettoria di crescita rispetto all’anno precedente. Da qui la decisione di confermare il giudizio outperform (farà megliol del settore di riferimento) e il target price a 3,10 euro.

Più attenti gli analisti di Equita che hanno confermato il rating hold in essere (mantenere in portafoglio) pur riconoscendo il valore strategico dell’operazione. Secondo la sim, la commessa copre una quota rilevante della raccolta ordini attesa per il 2025 e riduce sensibilmente il gap residuo rispetto alle stime annuali. In termini di redditività, la marginalità attesa viene considerata in linea con quella tipica delle attività offshore in shallow water.

Il segnale per gli investitori

Per gli investitori, la nuova aggiudicazione di Saipem in Qatar rappresenta molto più di un singolo contratto. È un segnale di continuità commerciale, rafforza la visibilità dei ricavi futuri e sostiene la tesi di investimento su Saipem come player chiave nel ciclo offshore del gas. In attesa di sviluppi sulla fusione con Subsea7, il backlog torna al centro della scena come principale ancora di valore del titolo. Un buon segnale in vista dell’inizio del nuovo anno.

