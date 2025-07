Azioni Saipem e semestrale - BorsaInside.com

Per chi sta cercando un titolo su cui puntare subito l’attenzione in apertura di contrattazioni a Piazza Affari, Saipem potrebbe rappresentare la giusta scelta. La quotata del settore engineering ha infatti comunicato i conti del primo semestre 2025 e quindi si candida ad essere uno dei titoli potenzialmente più dinamici fin dal primo minuto di scambi. Per farsi un’idea su come posizionarsi sulle azioni Saipem per sfruttare l’effetto creato dai conti semestrali, è necessario analizzare nel dettaglio le varie voci dei risultati e quindi procedere ad un raffronto con quelle che erano le stime della vigilia. Il principio è sempre lo stesso: a conti migliori delle stime può corrispondere un apprezzamento ma a risultati inferiori alle aspettative fa spesso seguito un deprezzamento.

La semestrale di Saipem nel dettaglio

Saipem ha chiuso il trimestre con un generalizzato miglioramento del fatturato e della redditività. Nel dettaglio i ricavi sono stati pari a 7,21 miliardi di euro con una progressione del 12,4 per cento rispetto ai 6,42 miliardi messi a segno nello stesso periodo dello scorso anno. E’ stato il miglioramento del segmento Engineering & Construction Offshore che Onshore a spingere in avanti i ricavi semestrali di Saipem.

Scendendo nel conto economico, il margine operativo lordo adjusted ha registrato una progressione a quota 764 milioni di euro contro i 565 milioni di euro messi a segno nel primo semestre 2024. Di conseguenza la marginalità di è attestata al 10,6 per cento. Altra variazione positiva è stata quella del risultato netto che si è attestato a quota 140 milioni di euro, sopra ai 118 milioni di euro che furono messi a segno nel primi semestre 2024. Logicamente positivo anche il risultato netto adjusted che si è attestato a 140 milioni di euro.

In relazione al solo secondo trimestre 2025, i ricavi sono ammontati a 3,69 miliardi in rialzo del 9,6 per cento rispetto ai 3,37 miliardi messi a segno l’anno precedente mentre margine operativo lordo adjusted è salito di ben il 39,1 per cento fino a 413 milioni di euro.

Indebitamento Saipem in aumento ma sale il portafoglio ordini

Per quello che riguarda il debito, a fine giugno la posizione finanziaria netta di Saipem era negativa per 205 milioni di euro contro il valore positivo di 23 milioni presente a inizio anno. Sempre al termine del primo semestre, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 4,3 miliardi di euro contro i 7,09 miliardi di un anno fa. Alla luce dell’aggiornamento, il portafoglio ordini totale al termine dei primi sei mesi dell’anno era pari a 31,12 miliardi di euro.

Ordini e debito sono due parametri molto importanti quando si parla di Saipem. Un terzo fattore da considerare è la stima per l’intero esercizio.

Le previsioni di Saipem su tutto il 2025

Alla luce dei conti messi a segno a segno nei primi sei mesi del 2025, il management di Saipem ha confermato le indicazioni su tutto l’esercizio. Come già reso noto in precedenza, la società prevede ricavi per complessivi 15 miliardi di euro e un margine operativo lordo (MOL) pari a 1,6 miliardi di euro. Per finire, gli investimenti dovrebbero essere pari a circa 500 milioni di euro.

Si tratta di previsioni che non aggiungono niente di nuovo rispetto a quello che già si sapeva.

Tirando quindi le somme, i nuovi driver su cui gli investitori possono contare a seguito della pubblicazione dei conti semestrali di Saipem sono, fondamentalmente, il miglioramento di fatturato e redditività.

Come reagiranno le azioni Saipem ai conti semestrali?

Il titolo Saipem avvierà la sessione di borsa da 2,45 euro. Nel corso dell’ultimo mese la quotata engineering si è apprezzata per il 6,43 per cento ma la prestazione da inizio anno è negativa per quasi 8 punti percentuali. L’andamento molto contenuto del prezzo del petrolio non aiuta ma neppure le valutazioni degli analisti lo fanno. A luglio sul titolo sono intervenuti gli esperti di Morgan Stanley che pur confermando il rating al livello overweight (sovrapesare nel portafoglio), hanno tagliato il prezzo obiettivo a 3,15 euro contro i 3,3 euro. Il giudizio della banca d’affari Usa ben rappresenta la media di valutazioni su Saipem. Attualmente sono in corso 15 coperture con rating medio a buy e target price medio a 3,2 euro ossia il 27 per cento in più rispetto ai prezzi correnti del titolo. E’ questo il potenziale di upside della quotata.

