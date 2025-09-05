Azioni Eni, Saipem e Tenaris - BorsaInside.com

I trader del venerdì forse era già proiettati verso una chiusura di scambi senza particolari scossoni. Moncler sul fondo del Ftse Mib e al tempo stesso una raffica di segni positivi capaci di riequilibrare il passivo riportando il paniere di riferimento sulla parità. Questa situazione è durata fino al primo pomeriggio quando il principale indice azionario di Piazza Affari ha virato in rosso. Ad appesantire l’andamento della borsa sono stati tutte e tre i titoli petroliferi: Eni, Saipem e Tenaris.

Sulle tre quotate del settore oil, fino a quel momento abbastanza tranquille, le vendite si sono intensificate fino ad assumere le dimensioni di un crollo. I numeri, quando manca circa mezzora alla chiusura degli scambi, parlano chiaro: le azioni Saipem stanno segnando un ribasso del 3,3 per cento a 2,27 euro, le Tenaris il 2,27 per cento a 14,93 e Eni il 2,63 per cento a 14,63 euro. Inutile dire che ribassi così ampi valgono il poco invidiamo primato di titoli peggiori di tutta la seduta. Ma cosa è successo improvvisamente alle tre quotate del settore petrolifero?

Come si può vedere dal grafico in alto, le azioni Saipem (fino a questo punto le peggiori tra le tre) non avevano brillato già dalla mattinata, ma è stato nelle ultime ore di scambi che sono state travolte dalle vendite. E che dire di Eni che addirittura ha viaggiato sopra la parità fino al primo pomeriggio prima di essere risucchiata dal ribasso?

Non serve essere del grandi esperti di dinamiche di borsa per intuire che il motivo alla base del crollo non è domestico ma riguarda il settore. Quindi quotazioni petrolifere.

Crollo azioni Saipem, Eni e Tenaris: dietro c’è il prezzo del petrolio

Lo snodo decisivo alla base del peggioramento del sentiment sul mercato azionario italiano il dato sui nuovi posti di lavoro Usa nel mese di agosto. Secondo quanto riportato dal Dipartimento del lavoro americano, nell’ultimo mese l’economia Usa ha registrato un incremento di appena 22mila nuovi posti di lavoro non agricoli. Il dato è stato più basso delle attese degli analisti che, in media, stimavano una un dato pari a 75mila nuovi posti. Lo stesso Dipartimento del Lavoro ha invece confermato al 4,3 per cento il tasso di disoccupazione Usa. Anche in questo caso il market mover è stato peggiore delle attese degli analisti che invece puntavano su una riduzione al 4,2 per cento.

In scia alla pubblicazione di questi dati, il prezzo del petrolio, già in sofferenza fin dalla mattinata, ha allargato ancora di più il passivo. In particolare, nel pomeriggio, il Brent segna un calo del 2,4 per cento a 65,38 euro mentre il WTI scivola del 2,57 per cento a 61,85 euro.

Il punto è che i dati macro sul mondo del lavoro Usa sono segnali di un rallentamento degli Stati Uniti e ciò, in ottica speculativa, significa revisione al ribasso delle prospettive della domanda di carburante. Se a ciò si aggiunge il fatto che i recenti dati API avevano evidenziato un aumento delle scorte settimanali di greggio a 0,6 milioni di barili la scorsa settimana, molto al di sotto delle previsioni di un calo di 3,4 milioni di barili, il quadro negativo è completo.

Senza farla tanto lunga ci sono timori per un indebolimento della domanda di petrolio e ciò, per forza di cose, causa un calo delle quotazioni petrolifere. Da qui l’improvviso crollo delle azioni Eni, Saipem e Tenaris a Piazza Affari.

