Le azioni Saipem registrano oggi una flessione del 2,1% a 3,3 euro, piazzandosi tra i peggiori titoli del Ftse Mib. Il ribasso odierno ha azzerato il rialzo su base mensile, che fino a ieri vedeva il titolo in recupero, riportando la performance mensile sull’invariato. Nonostante il calo giornaliero, comunque, sul lungo periodo la performance di Saipem resta tonica: rispetto al valore di un anno fa, il titolo engineering mostra un incremento del 67%, una crescita record non solo rispetto ai competitor del settore ma anche rispetto a tutto il paniere di riferimento.

Tornando all’andamento di oggi, il confronto con altre compagnie petrolifere e energetiche italiane, come Eni, mostra che il ribasso non è legato all’andamento del greggio o comunque a dinamiche settoriali generali. Il Cane a Sei Zampe, infatti, mantiene una tenuta relativa, con oscillazioni contenute attorno alla parità, mentre Saipem è in forte calo. Ciò suggerisce che il motivo del calo sia di natura più domestica, legato a dinamiche interne all’azionariato e ai movimenti degli investitori istituzionali.

Movimenti nell’azionariato di Saipem: focus sulle banche d’affari

Ragionando per ipotesi le vendite odierne possono essere correlate ai recenti forti movimenti delle banche d’affari nel capitale di Saipem. Secondo le comunicazioni Consob dell’11 marzo, Bank of America ha ridotto la partecipazione aggregata al 4,187%, di cui l’1,303% in diritti di voto; BNP Paribas detiene il 5,111%, di cui il 4,277% in azioni con diritti di voto, mentre JPMorgan Chase registra una partecipazione del 5,664%, di cui 1,858% in diritti di voto.

Allo stesso tempo, Barclays ha incrementato al 6,089% la partecipazione aggregata, di cui lo 0,451% in diritti di voto, mentre BlackRock detiene il 5,074%, con 1,894% in diritti di voto.

Tutti questi movimenti (sono ben cinque) mostrano un riassetto significativo nel capitale della società, con alcune banche che riducono l’esposizione e altre che la aumentano, generando pressioni sui prezzi delle azioni. Quello che vogliamo dire è che l’alternanza tra riduzioni e incrementi di partecipazione da parte degli istituzionali potrebbe spiegare parte della volatilità odierna e del ribasso del titolo, poiché gli investitori reagiscono ai segnali dei grandi player.

Impatto delle operazioni sul mercato

Sempre ragionando per ipotesi, verrebbe da pensare che oltre ai dati di partecipazione, anche la struttura degli strumenti detenuti dalle banche d’affari potrebbe amplificare l’effetto sul mercato. Accanto alle azioni ordinarie, infatti, molte delle succitate posizioni includono anche strumenti derivati, obbligazioni convertibili e contratti di equity swap con scadenze fino al 2030. Questi strumenti possono essere rapidamente liquidati, generando flussi di vendite consistenti sui titoli Saipem.

Per esempio, Bank of America detiene 0,425% in partecipazioni potenziali e 1,789% in posizioni lunghe con regolamento in contanti; BNP Paribas detiene posizioni in opzioni vanilla e swap; JPMorgan e Barclays dispongono di quote equivalenti in derivati e strumenti di regolamento in contanti.

L’attività di aggiustamento di queste posizioni può creare oscillazioni temporanee ma marcate sul prezzo delle azioni, come osservato oggi.

Per le azioni Saipem calo temporaneo o fase di consolidamento?

Il calo odierno del 2,1% a 3,3 euro sembra riflettere più una correzione tecnica e una reazione ai movimenti dell’azionariato istituzionale che problemi fondamentali di Saipem. Su base annua, la quotata mantiene una performance eccezionale del +67%, confermando la sua capacità di crescita nel settore energia e infrastrutture.

La sola cosa che ci sentiamo di dire è di tenere d’occhio l’andamento delle partecipazioni delle banche d’affari, poiché variazioni nelle rispettive quote possono continuare a generare pressioni sul prezzo.

Il titolo engineering potrebbe quindi naffrontare un periodo di consolidamento dopo il rialzo su base annua, mentre gli operatori istituzionali continuano a muovere quote importanti. Il monitoraggio dei flussi dall’azionariato e delle posizioni in derivati rimane quindi essenziale per capire le prospettive immediate del titolo. Attenzione a non focalizzarsi troppo sul ribasso giornaliero perchè è vero si è consistente (tanto da portare la quotata nella lista delle peggiori della seduta) ma Saipem resta tra i migliori performer del settore.

