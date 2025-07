Target price azioni Saipem - BorsaInside.com

Molta tranquillità sulle azioni Saipem che nella seduta di borsa di oggi segnano un ribasso dello 0,2 per cento a quota 2,33 euro. Il titolo engineering si muove in controtendenza ad un Ftse Mib che invece avanza dello 0,36 per cento. Come si può vedere dal grafico in basso, la flessione in atto su Stellantis determina un consolidamento del rosso accumulato nell’ultimo mese che ora è pari al 2,5 per cento. A preoccupare, però, è soprattutto la prestazione da inizio anno che vede Saipem in ribasso di oltre il 12 per cento. Con numeri simili la tendenza di sfruttare i prezzi più accessibili per comprare azioni Saipem può essere forte, ma ne varrebbe davvero la pena?

Come di certo sapranno i trader con alle spalle maggiore esperienza, i prezzi bassi (anche rispetto a un anno fa Saipem ha perso il 2 per cento) non possono essere la sola ragione per andare long. E’ necessario individuare dei catalizzatori che, nel lungo termine, possano spingere in avanti le quotazioni.

Morgan Stanley conferma il rating overweight sulle azioni Saipem

Quasi a voler rispondere alla domanda su come posizionarsi sulle azioni Saipem, proprio ieri è arrivato il giudizio di Morgan Stanley. Gli analisti della banca d’affari Usa hanno confermato il rating a overweight (e questa è una buona notizia) ma parallelamente hanno anche abbassato il target price a 3,15 euro (e questa, almeno in apparenza, è meno buona notizia).

Overweight sta per sovrappesare e quindi l’indicazione pratica che viene data dagli analisti ai trader è quella di continuare a mantenere Saipem in un peso più alto nel proprio portafoglio. Per quello che invece riguarda il prezzo obiettivo, nonostante la revisione al ribasso, esso resta più alto delle attuali quotazioni del gruppo mostrando che c’è sempre potenziale di upside.

Questa è la valutazione espressa dalla banca d’affari Usa. A differenza di quello che avviene in tante altre occasioni, l’ultimo giudizio si va ad inserire in modo perfetto in quella che è la valutazione media degli analisti. Attualmente sul titolo sono in corso 14 coperture da parte degli analisti con rating medio a buy. Solo per due esperti le azioni Saipem sono da mantenere in portafoglio, per nessuno sono da vendere (rating sell). Per quello che riguarda il prezzo obiettivo medio esso è pari a 3,12 euro, il 33 per cento in più rispetto alle attuali quotazioni.

Insomma la prospettiva per la maggior parte degli analisti è incoraggiante e il taglio di target price deciso ieri da Morgan Stanley si può quindi intendere come un necessario adeguamento. Niente di traumatico, quindi.

Focus sulla trimestrale in uscita il prossimo 23 luglio

I giudizi positivi degli analisti da soli non bastano per spingere un titolo ma servono anche i catalizzatori. In quest’ottica l’approvazione dei conti del secondo trimestre 2025 di Saipem in programma per il 23 luglio, potrebbe offrire un buon assist al titolo.

Gli analisti di Websim si attendono che il gruppo prosegua il trend di crescita avviato nei trimestri precedenti, trainato principalmente dalla divisione Asset Based Services, in particolare nel segmento Offshore E&C.

Nel dettaglio, i ricavi del trimestre sono stimati a 3,69 miliardi di euro, in aumento del 9 per cento su base annua e del 5 per cento rispetto al trimestre precedente. L’EBITDA a fine secondo trimestre dovrebbe attestarsi a 380 milioni di euro, in crescita del 28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 e dell’8 per cento su base trimestrale. Scendendo nella sezione finanziaria, l’utile netto è previsto a 91 milioni di euro con un balzo del 49 per cento anno su anno e del 17 per cento trimestre su trimestre.

La posizione finanziaria netta pre-IFRS16 è attesa in cassa positiva per 712 milioni di euro, nonostante il pagamento di dividendi per 333 milioni. Considerando le passività per leasing pari a 980 milioni di euro, il debito netto post IFRS16 risulterebbe pari a 268 milioni di euro.

Sul fronte commerciale, l’acquisizione degli ordini è stimata a circa 1,4 miliardi di euro, mentre il backlog scenderebbe a 30,5 miliardi, in calo rispetto ai 32,8 miliardi registrati alla fine di marzo.

Al di là dei conti del secondo trimestre 2025, per gli analisti anche le prospettive dovrebbero restare solide, con Saipem che dovrebbe confermare la guidance per l’intero 2025 e quindi: ricavi attesi intorno ai 15 miliardi di euro, EBITDA a 1,6 miliardi, Operating Cash Flow (al netto dei pagamenti leasing) a 900 milioni, CapEx a 500 milioni e un Free Cash Flow (netto leasing) di almeno 500 milioni di euro.

E’ con queste premesse che gli investitori guardano all’appuntamento con i conti trimestrali del 23 luglio prossimo.

