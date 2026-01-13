Le azioni Saipem sono al centro dell’attenzione di investitori e analisti mentre si avvicina la pubblicazione dei risultati preliminari 2025, attesa il 24 febbraio. Questo appuntamento può rappresentare un turning point per il titolo, con diversi fattori positivi che stanno contribuendo a creare aspettative di crescita significativa.

Previsioni di utili e margini in forte crescita

Secondo gli analisti di Banca Akros, Saipem potrebbe chiudere il 2025 con numeri in deciso miglioramento rispetto al 2024:

Ricavi stimati oltre 15 miliardi di euro , in crescita rispetto ai 14,5 miliardi dell’anno precedente.

, in crescita rispetto ai 14,5 miliardi dell’anno precedente. EBITDA in forte espansione , con un margine di oltre l’11%.

, con un margine di oltre l’11%. Utile netto adjusted in aumento rispetto al 2024.

Questi segnali di miglioramento operativo e reddituale sono visti come driver fondamentali per sostenere un rialzo delle azioni Saipem nel breve periodo.

Banca Akros mantiene un rating Buy con target price a 3 euro, considerandolo un livello raggiungibile con la conferma dei risultati attesi. Anche il consenso di mercato riflette un orientamento positivo: la maggioranza degli analisti è Buy, con un target medio implicante un potenziale rialzo significativo dal livello attuale.

Ripartenza delle attività chiave: Perro Negro 7 torna operativo

Una delle notizie più rilevanti per il titolo riguarda la riattivazione della piattaforma jack-up Perro Negro 7 in Arabia Saudita a partire da gennaio 2026. La macchina, ferma nel 2024, riprenderà le operazioni di drilling dopo una sospensione di 12 mesi. Questo non solo aggiunge visibilità sui flussi di cassa futuri, ma conferma anche la capacità di Saipem di mantenere contratti di lungo periodo nei mercati più remunerativi come il Medio Oriente, un settore strategico per il futuro dell’azienda.

Per gli investitori, la ripresa delle attività di perforazione nell’area è un segnale tangibile di ripresa della domanda di servizi offshore, segmento in cui Saipem è protagonista globale.

Fusione con Subsea7 e alleanze strategiche a supporto della crescita

Il 2026 è atteso come un anno cruciale non solo per i conti, ma anche per la strategia industriale di Saipem. In cima alle aspettative c’è la conclusione della fusione con Subsea7, operazione che può aumentare la scala, ridurre i costi e ampliare la presenza commerciale del gruppo nei principali mercati offshore.

In aggiunta, la relazione strategica con colossi come Chevron, specialmente in aree ad alto potenziale come il Venezuela, offre opportunità di crescita supplementari. Questi elementi rafforzano la narrazione rialzista sulle azioni Saipem, soprattutto se accompagnati da risultati finanziari solidi.

Trend dei risultati e fiducia degli analisti

Il percorso recente del gruppo ha mostrato una significativa ripresa operativa e reddituale negli ultimi anni, con ricavi, utili e margini in crescita, riflettendo la capacità di Saipem di beneficiare della ripartenza degli investimenti energetici e infrastrutturali.

Tutti questi fattori contribuiscono a creare hype intorno alla pubblicazione delle stime preliminari, con gli investitori che guardano alle potenziali conferme o sorprese positive come catalizzatori per il titolo.

