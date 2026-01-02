Azioni Saipem - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede la borsa di Milano aver aperto il nuovo anno ai top dal lontano 2000, le azioni Saipem fanno meglio dell’indice di riferimento mettendo a segno una progressione del 2,14 per cento a 2,47 euro (+0,6 per cento per il Ftse Mib). Grazie alla progressione in avanti, Saipem porta al 4 per cento il verde accumulato nell’ultimo mese. Un buon segnale arriva quindi dalla prima seduta 2026 di un titolo che viene considerato ancora sottovalutato.

E in effetti nel 2025 le azioni Saipem non hanno brillanto più di tanto. Per loro la performance è stata negativa e lo scotto “pagato” lo si vede anche nella prima sessione di borsa del 2026 visto che, nonostante il forte balzo di oggi, l’andamento anno su anno del titolo engineering è rosso per il 2 per cento.

Per molti analisti, mercato del petrolio permettendo, le azioni Saipem dovrebbero trovare il loro momento di riscatto proprio nel nuovo anno. Non è dato sapere se ciò accadrà oppure se, come abbiamo messo in evidenza più volte nei mesi scorsi, la quotata oil continuerà a restare la grande inespressa di Piazza Affari. Quello che è certo però è che, dati della seduta di oggi alla mano, gli spunti sulle azioni Saipem non sembrano mancare. Ben due diversi catalizzatori stanno infatti spingendo gli investitori a comprare. Uno è di ordine più generale e riguarda la dinamica del prezzo del petrolio (in rialzo questa mattina i contratti sul petrolio, con il future scadenza febbraio sul Brent in rialzo dello 0,76 per cento a 61,3 dollari al barile e quello sul WTI avanti dello 0,8 per cento a 57,8 dollari), l’altro è più specifico e riguarda l’acquisizione di nuovi ordini. Per una società come Saipem le nuove commesse sono fondamentali ed è proprio per questo motivo che focalizzeremo la nostra attenzione proprio su questa novità.

I dettagli sulle nuove commesse che Saipem si è aggiudicata

Il 2026 di Saipem si è aperto nel migliori dei modi sul fronte commesse: due nuovi ordini offshore in Turchia e in Arabia Saudita che vanno a rafforzare la visibilità dei ricavi futuri confermando il posizionamento del gruppo come operatore di riferimento nei progetti complessi nel settore energy.

La prima aggiudicazione è arrivata da Turkish Petroleum e riguarda lo sviluppo del giacimento di gas Sakarya, uno dei principali progetti energetici della Turchia nel Mar Nero. Il valore del contratto è prossimo a 425 milioni di dollari e prevede attività complete di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI). Nel dettaglio, Saipem realizzerà tre nuove condotte sottomarine destinate a collegare la riserva di Goktepe alla fase 3 del campo di Sakarya, per una lunghezza complessiva di circa 153 chilometri. Il progetto si svilupperà su un arco temporale di quasi due anni e mezzo. La fase operativa più rilevante, ossia la posa delle pipeline, è programmata per la seconda metà del 2027 e sarà eseguita con la nave posatubi Castorone, uno degli asset strategici della flotta Saipem. L’infrastruttura consentirà di incrementare i volumi di gas prodotti, contribuendo alla crescita dell’output del giacimento e alla sicurezza energetica del Paese.

Il secondo pacchetto di contratti proviene dall’Arabia Saudita e rientra nel quadro del long-term agreement con Saudi Aramco. In questo ambito, Saipem si è aggiudicata due commesse offshore per un valore complessivo stimato in circa 600 milioni di dollari. Il primo contratto, con una durata prevista di 32 mesi, prevede la realizzazione di circa 34 chilometri di condotte marine e interventi sulle strutture topside nei giacimenti di Berri e Abu Safah. Il secondo accordo, della durata di quasi dodici mesi, riguarda lavori sottomarini nel campo di Marjan, oltre ad attività di ingegneria e costruzione di circa 300 metri di condotte onshore con i relativi collegamenti. Le operazioni faranno leva su mezzi navali già presenti nell’area, mentre la fabbricazione delle componenti avverrà presso lo stabilimento di Dammam, in linea con le politiche di local content e sviluppo dell’industria saudita.

Se oggi gli investitori si stanno precipitando a comprare azioni Saipem è proprio perchè c’è da parte loro la consapevolezza che nuove commesse rappresentino un segnale positivo in termini di backlog, utilizzo degli asset chiave e rafforzamento delle relazioni con clienti strategici. In particolare, l’espansione delle attività in Arabia Saudita consolida ulteriormente il rapporto di lungo periodo tra il gruppo guidato da Alessandro Puliti e Saudi Aramco, uno dei principali player globali del settore. Se a ciò si aggiungono i prezzi azionari accessibili e il supporto dato dal positivo andamento del prezzo del greggio, la dinamica in atto è chiara.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

