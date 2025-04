Azioni Sciuker Frames su Borsa Italiana - BorsaInside.com

Grande fermento per le azioni Sciuker Frames nella seduta di oggi. Quando siamo arrivati a metà seduta, la quotata risulta essere in asta di volatilità a causa della sospensione per eccesso di rialzo che è stata decisa da Borsa Italiana. Il rialzo teorico del titolo è di oltre il 28 per cento a quota 0,9 euro. Nonostante la progressione in avanti maturata nella seduta odierna, il quadro di Sciuker Frames sia sul breve che sul lungo termine resta drammatico. Rispetto ai valori di un mese fa, il titolo risulta essere deprezzato del 47 per cento mentre il rosso accumulato nell’ultimo anno è di oltre il 70 per cento.

Lungi da quello che si può pensare, quindi, la situazione della società attiva nella produzione di infissi e serramenti naturali, non è affatto positiva. E in effetti le ultime settimane della quotata sono state decisamente movimentate. Il forte rialzo di oggi è da mettere in relazione con la notizia arrivata appena ieri, riguardante la riammissione alle negoziazioni sul mercato di riferimento (Euronext Growth Milan). Appena pochi giorni prima (28 marzo) la quotata era stata sospesa dalle negoziazioni in attesa di una nota ufficiale. Comunicato che è poi arrivato ieri mattina andando a determinare il tracollo delle quotazioni sulle cui ceneri si è infine sviluppato il rialzo di oggi tanto ampio da portare il titolo in asta di volatilità.

Ma a cosa è dovuto tutto questo dinamismo sul titolo? Vediamolo assieme facendo riferimento proprio alla nota di stampa diffusa ieri dalla quotata.

Verifiche contabili in corso su Sciuker Frames

Sciuker Frames ha annunciato che il consiglio di amministrazione ha esaminato i dati gestionali relativi all’esercizio 2024. Il periodo è stato mandato in archivio con un valore della produzione superiore a 140 milioni di euro e un Ebitda Adjusted pari ad oltre 21 milioni di euro. Tali dati, ha però precisato il CdA, hanno ragione di sussistere solo se la mancata contabilizzazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) sarà effettivamente ascrivibile agli anni precedenti al 2024. Restando sul conto economico, la posizione finanziaria netta adjusted si è invece attestata tra i 73 e i 77 milioni di euro.

Oltre ai conti 2024, Sciuker Frames ha anche fornito aggiornamenti sulle verifiche contabili relative alla controllata Ecospace. In particolare sono state confermate le indagini sulla possibile mancata rilevazione contabile di extra costi legati alle commesse gestite dalla controllata negli esercizi 2021, 2022, 2023 e potenzialmente anche nel 2024. L’ammontare totale di questi costi extra dovrebbe essere compreso in una forchetta tra i 23 e 27 milioni di euro. La società ha precisato che eventuali variazioni potrebbero impattare sul patrimonio netto iniziale del bilancio 2024 che si ritroverebbe a dover fare i conti con rettifiche nei saldi iniziali di crediti e debiti.

Dalle verifiche che sono state fin qui condotte è emerso che la mancata rilevazione contabile potrebbe essere frutto della complessità gestionale connessa all’esecuzione dei cantieri nel rispetto della normativa sul Superbonus. Secondo Sciuker Frames, le procedure di asseverazione tecnica e di conformità richieste dalla normativa hanno comportato ritardi nella contabilizzazione dei costi rispetto alla reale esigibilità dei debiti verso i fornitori. Nonostante questi limiti, il management ha comunque precisato che la controllata Ecospace ha sempre monitorato e rispettato i propri impegni di pagamento.

Implicazioni finanziarie e strategia di rimodulazione del debito

Nel corso delle verifiche condotte dal nuovo direttore amministrativo, entrato nel gruppo a settembre 2024, è emersa una possibile discrepanza contabile dovuta al fatto che gli stati di avanzamento lavori non tenevano conto di eventuali extra costi registrati dalle commesse.

Per far fronte a questa situazione, Sciuker Frames ha già informato i principali istituti finanziatori, con i quali è in corso un dialogo per rimodulare il finanziamento del debito a medio e lungo termine. L’obiettivo della società è ridurre gli oneri di rimborso previsti per il 2025 e garantire la continuità aziendale.

La società confida di concludere l’operazione di rimodulazione del finanziamento entro la data di approvazione del bilancio 2024, assicurando così una maggiore stabilità finanziaria e operativa per il futuro.

Insomma come sembra emergere da questa lunga disamina, il futuro stesso di Sciuker Frames è stato in bilico e da qui l’andamento negativo che la quotata specializzata nella progettazione di finestre ecosostenibili ha registrato nell’ultimo anno.

Resta da capire se il rimbalzo in atto oggi sia frutto di un generale rasserenamento da parte gli investitori o sia solo l’effetto di naturali movimenti tecnici dopo il crollo a picco di ieri.

