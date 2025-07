Azioni Snam - BorsaInside.com

Tra le tante quotate che oggi saranno alle prese con l’approvazione dei conti del primo semestre 2025 ci sarà anche Snam. Il calendario degli eventi societari della quotata prevede proprio per il 30 luglio il consiglio di amministrazione per il via libera alla relazione finanziaria al 30 giugno 2025 con tanto di annessi comunicato stampa e conference call. Tutto avverrà quindi in una sola giornata e tutto questo, almeno potenzialmente, può tradursi in grande visibilità per il titolo.

La situazione sulle azioni Snam in vista degli appuntamenti appare molto pacata. Dopo circa una mezzora dall’avvio degli scambi la quotata viaggia in area 5,1 euro in rialzo di mezzo punto percentuale rispetto a ieri. La prestazione a un mese è praticamente piatta mentre da inizio anno spicca un verde del 17 per cento. L’impressione è che siamo dinanzi alla classica quotata che è cresciuta tanto su intervalli temporali più lunghi mentre nel breve termine sembra passare inosservata tra gli addetti ai lavori. La semestrale sarà quindi occasione per tornare a comprare il titolo? Nessuno può dirlo, tuttavia sarebbe un peccato non sfruttare questo catalizzatore ora anche ricorrendo al più conveniente servizio di trading nazionale lanciato da eToro.

Cosa fare in attesa della semestrale di Snam

L’investitore con poca esperienza sul mercato azionario attende la pubblicazione dei conti definitivi per fare trading sul titolo interessato. Tuttavia questo non è il solo modo per investire sulle semestrali. Chi è esperto, infatti, sa perfettamente che le occasioni migliori di ingresso stanno sulle previsioni della vigilia e non sui risultati finali.

E allora cosa è consigliabile fare? Tanto per iniziare è necessario avere ben chiare quali sono le previsioni della vigilia perchè sarà poi su di esse che il mercato emetterà il suo verdetto promuovendo o bocciando i conti.

Proprio ieri Snam ha reso noto le stime sul primo semestre 2025. Attenzione perchè si tratta di previsioni super-aggiornate e quindi della migliore valutazione possibile che gli investitori hanno a disposizione prima che la quotata proceda con l’ufficializzazione dei risultati.

Stando al consensus delle principali banche d’affari che hanno attive delle coperture sul titolo, Snam dovrebbe chiudere il periodo in esame con un margine operativo lordo adjusted pari a 1,47 miliardi di euro e un risultato operativo adjusted che dovrebbe attestarsi in area 947 milioni di euro. Scendendo nel conto poi, l’utile netto adjusted al termine del primo semestre 2025 è stimato a 738 milioni di euro. Come sempre l’ultima indicazione è sul lato debito con l’indebitamento finanziario netto a fine giugno 2025 che è indicato a quota 17,6 miliardi di euro.

A luglio l’upgrade di target price da Deutsche Bank

Una certa fiducia sulle prospettive delle azioni Snam era stata mostrata a inizio luglio dagli analisti di Deutsche Bank. Gli esperti tedeschi che avevano confermato il rating buy da tempo in essere alzando però il target price a quota 6,4 euro. Il nuovo prezzo obiettivo è decisamente più alto rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni e quella differenza di 1,3 euro è il potenziale di upside.

In base a quanto risulta a Borsa Inside quello espresso da Deutsche Bank è il solo aggiornamento di luglio sulle Snam.

In generale nel giorno della pubblicazione della trimestrale sul titolo risultano essere attivi 18 valutazioni in tutto. E’ vero ci sono ben 5 coperture con rating buy ma ci sono anche 2 rating sell e un underperform che abbassano la media ad accumulate. Non c’è quindi quella generale view bullish che agli investitori piace tanto. Per quello che invece riguarda il target price siamo su una media del 5,36 euro, il 5,6 per cento in più rispetto a quelle che sono le attuali valutazioni. C’è quindi potenziale di upside rispetto ai prezzi correnti solo che è preferibile maneggiarlo con cura senza lasciarsi troppo trasportare.

