Dopo mesi di corsa in Borsa, per Snam arriva una frenata sul fronte valutazioni. Secondo Bernstein, il titolo dell’operatore italiano delle infrastrutture del gas ha ormai esaurito il potenziale generato dal rally 2025, risultando oggi “equamente valutato”.

L’analista Bartlomiej Kubicki ha così abbassato il rating da Outperform a Market Perform, pur ritoccando leggermente al rialzo il prezzo obiettivo a 5,80 euro (da 5,60 euro). Il motivo? La straordinaria corsa delle azioni, salite di oltre 30% dall’inizio dell’anno, ha chiuso il precedente gap di valutazione.

Perché il titolo non è più “economico”

Bernstein sottolinea che Snam ora scambia a premio del 22% rispetto alla sua Regulatory Asset Base (RAB) stimata per fine 2025, riportandosi quindi in linea con i parametri storici.

Il P/E forward a 13,5 volte non appare eccessivo, ma si colloca comunque sopra la media pluriennale di 13,2 volte, mentre il famoso dividendo – uno degli elementi più amati dagli investitori – non risulta più così competitivo se confrontato con i rendimenti dei titoli di Stato italiani.

Crescita più lenta dei rivali, ma fondamentali solidi

Secondo Kubicki, il vero nodo sta nel ritmo della crescita:

Snam dovrebbe aumentare il risultato per azione (EPS) di circa il 2,9% tra il 2024 e il 2029 ,

, mentre altri operatori europei del settore rete viaggiano attorno al 5%.

Un gap che rende il titolo meno “a sconto” rispetto a quanto potrebbe sembrare analizzando solo i multipli.

Perché Bernstein continua comunque a crederci

Nonostante il downgrade, l’analista resta positivo sul profilo industriale e finanziario dell’azienda.

Il piano investimenti da 12,4 miliardi di euro al 2029 punta a:

rafforzare la rete gas,

installare compressori a doppio combustibile,

aprire nuove opportunità nel campo delle infrastrutture energetiche.

Il bilancio rimane gestibile, con un rapporto debito netto/RAB vicino al 60%, sufficiente per sostenere la strategia di remunerazione agli azionisti.

Bernstein prevede infatti un aumento costante del dividendo del 4% all’anno per azione, ritenendo la politica di payout “comodamente supportata”.

Cosa può far ripartire il titolo?

Kubicki non si aspetta revisioni significative nelle stime degli analisti, dato che le proiezioni del mercato sono già allineate alle sue. Tuttavia, individua elementi che potrebbero diventare catalizzatori positivi:

maggiore chiarezza sulla cessione degli asset non strategici,

benefici potenziali da un contesto di tassi di interesse più bassi ,

, aggiornamento del piano industriale atteso nel primo trimestre 2026, che potrebbe includere nuovi progetti e ampliamenti infrastrutturali.

Per Bernstein Snam resta un titolo solido, con flussi visibili e una strategia industriale credibile. Tuttavia, dopo il rally, oggi non appare più sottovalutata: per vedere un nuovo slancio serviranno nuovi trigger di crescita e contesto macro favorevole.

