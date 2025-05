Azioni Esprinet sospese - BorsaInside.com

Le azioni Esprinet, società attiva nella distribuzione business-to-business di tecnologia, non riescono ad entrare in contrattazione e vengono subito sospese su Borsa Italiana per eccesso di ribasso. La quotata viene così cristallizzata a 4,8 euro. Nonostante il titolo sia però finito in asta di volatilità per eccesso di ribasso, la prestazione del titolo su base mensile e annua resta alquanto tonica: +14 per cento il rialzo nell’ultimo mese e +11 per cento nell’ultimo anno.

In questo contesto determinante diventa comprendere i motivi alla base delle bordate di vendite che hanno determinato la sospensione della quotata. E in effetti il sell sembrerebbe essere scaturito proprio dalla pubblicazione di conti trimestrali. E’ lì che va concentrata l’attenzione per capire cosa sta succedendo e soprattutto quali possono essere a questo punto le prospettive del titolo.

A prescindere dalla situazione di Esprinet ricordiamo che quando una quotata viene travolta così tanto dalle vendite, l’errore che si può fare è quello di disinvestire in modo disordinato. In realtà i ribassi sono occasioni operative che possono essere sfruttati in ottica speculativa con strumenti come i CFD. Broker molto usato in Italia in questo periodo è IQ Option per via del basso deposito minimo richiesto per iniziare.

📈 Maggiori informazioni sul broker IQ Option sul sito ufficiale

La trimestrale di Esprinet nel dettaglio

Esprinet ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi pari a 962,4 milioni di euro, in aumento del 4 per cento rispetto ai 926,2 milioni di euro messi a segno nei primi tre mesi del 2024. Al rialzo del fatturato della quotata non ha poi fatto seguito un parallelo aumento del margine operativo lordo adjusted che invece è addirittura diminuito scendendo a 10,8 milioni di euro dai 14,8 milioni del primo trimestre 2024. A causa del calo del MOL la marginalità è quindi scesa da 1,55 per cento a 1,13 per cento. I vertici di Esprinet hanno precisato che su questi risultati ha impattato l’aumento dei costi operativi che sono saliti del 12 per cento rispetto al primo trimestre 2024.

Le notizie negative per Esprinet non si sono però fermate qui perchè anche l’utile netto ha registrato una contrazione. Dalla trimestrale è infatti emerso un ribasso della voce a quota 494mila euro, molto sotto i 3,2 milioni contabilizzati nel primo trimestre 2024. A pesare in questo caso sono stati i maggiori ammortamenti relativi al diritto d’uso del nuovo magazzino italiano di Tortona che è stato avviato a settembre 2024.

Scendendo nel conto economico balza poi all’occhio anche il dato sull’indebitamento finanziario netto che a fine marzo risultava essere pari a 336,6 milioni di euro molto sopra ai 36,2 milioni di euro di inizio anno. Il maggior livello di capitale circolante investito medio nel primo trimestre dell’anno rispetto all’ultimo dell’esercizio precedente, è stato alla base del forte rialzo del debito.

Volendo quindi tirare le somme, accanto al rialzo su base annua dei ricavi, Esprinet ha rimediato una flessione dell’utile e della marginalità in un contesto in cui l’indebitamento netto è cresciuto.

Non c’è quindi da meravigliarsi se, in questo contesto, i trader abbiano deciso di vendere azioni in modo massiccio andando così a determinare la sospensione della quotata per eccesso di ribasso.

Le previsioni sul 2025 di Esprinet

Come sempre accade accanto ai conti trimestrali vengono anche diffuse indicazioni su tutto l’esercizio in corso. Lo ha fatto anche il management della quotata che ha messo nero su bianco le stime su tutto il 2025. La società si attende un Ebitda adjusted nel range tra 63 e 71 milioni di euro contro i 69,5 milioni di euro dello scorso anno. Obiettivi di Esprinet è inoltre quello di ottenere miglioramento del capitale circolante.

Azioni Esprinet in asta di volatilità ma view bullish dagli analisti

Un aspetto singolare della sospensione delle azioni Esprinet per eccesso di ribasso è dato dal fatto che sul titolo comunque sono nettamente prevalenti le valutazioni bullish. Senza andare troppo a ritroso durante le scorse settimane sulla quotata erano intervenuti gli analisti di Intesa Sanpaolo con la conferma del rating buy e del target price a 6,6 euro. Ora il buy sta per comprare mentre il prezzo obiettivo è decisamente più alto rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni e questo è il segnale che c’è un buon potenziale di upside.

Assumendo quest’ottica l’impressione è che il crollo in atto oggi possa essere considerato un evento di stomaco frutto della delusione per i risultati. Staremo a vedere.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.