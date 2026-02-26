Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Le azioni Stellantis si stanno avvicinando al giro di boa delle 13 con timido rimbalzo dello 0,35% a 6,52 euro, movimento che non cambia il quadro tecnico delle ultime settimane. Dopo il violento sell-off di inizio febbraio, infatti, il titolo del colosso automotive sembra entrato in una fase di lateralizzazione debole, incapace di innescare una reale inversione di tendenza.

Il peso del crollo resta evidente nei numeri: la performance su base mensile è negativa per il 21%, mentre su base annua il bilancio è ancora più pesante, con un -51%. Un dato che racconta una distruzione di valore significativa e una fiducia ancora fragile da parte del mercato.

La pubblicazione dei conti 2025 avvenuta oggi non ha fornito quel catalizzatore necessario per una reale ripresa. Lo stop al dividendo era già stato prezzato, mentre la conferma della guidance non è bastata a riaccendere gli acquisti. Tuttavia, in ottica investimento, vediamo come è andata.

Conti 2025: ricavi in calo e maxi perdita per oneri straordinari

Entrando nel dettaglio dei numeri diffusi da Stellantis, il 2025 si è chiuso con ricavi netti pari a 153,51 miliardi di euro, in flessione del 2% rispetto ai 156,68 miliardi del 2024. A pesare sono stati soprattutto l’effetto cambi e la pressione sui prezzi nella prima metà dell’anno.

La seconda parte del 2025 ha mostrato segnali di miglioramento, con 2,8 milioni di veicoli consegnati, in aumento di 277.000 unità (+11%) rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il recupero delle consegne non è stato sufficiente a compensare la compressione dei margini.

Il reddito operativo adjusted è risultato negativo per 842 milioni di euro, contro un utile di 8,65 miliardi nel 2024. Ancora più impattante il dato sull’utile netto: il gruppo ha chiuso l’esercizio con una perdita di 22,33 miliardi di euro, principalmente a causa di 25,4 miliardi di oneri straordinari legati a un cambiamento strategico.

Numeri pesanti, che spiegano in parte la violenta reazione del mercato a febbraio e la difficoltà attuale nel ricostruire un trend rialzista credibile.

Cassa, liquidità e guidance: segnali misti per il 2026

Sul fronte finanziario, il 2025 ha registrato un flusso di cassa industriale netto negativo per 4,65 miliardi di euro. Tuttavia, a fine anno la società disponeva di una liquidità industriale pari a 45,71 miliardi di euro, con una posizione finanziaria netta industriale positiva per 6,69 miliardi. Un cuscinetto importante che garantisce flessibilità operativa.

Per il 2026 il management ha confermato la guidance: crescita del fatturato “mid-single digit” (circa +5%), margine operativo adjusted a una cifra bassa e miglioramento della generazione di free cash flow rispetto al 2025. È atteso inoltre un miglioramento sequenziale tra primo e secondo semestre, con l’obiettivo di tornare a un flusso di cassa industriale positivo nel 2027.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, nessuna sorpresa: il consiglio ha autorizzato la sospensione del dividendo 2026, decisione già nota al mercato. È stata inoltre prevista la possibilità di emettere obbligazioni ibride fino a 5 miliardi di euro per rafforzare la struttura finanziaria.

E’ innegabile che la conferma della guidance evita ulteriori scossoni, ma di certo non rappresenta un catalizzatore positivo. Azzardiamo nel dire che forse qualche investitore avrebbe voluto un segnale più forte.

Trend ancora fragile: lateralizzazione o base per un recupero?

Il +0,35% odierno appare più come un rimbalzo tecnico che come l’inizio di una nuova fase rialzista. A 6,52 euro il titolo resta intrappolato in un range laterale, distante dai livelli pre-sell-off.

Il -21% nell’ultimo mese testimonia una pressione ancora significativa, mentre il -51% su base annua indica che il mercato continua a scontare rischi strutturali: elettrico, competizione sui prezzi, riorganizzazione strategica e impatto dei costi straordinari.

Per chi guarda al breve termine, la mancanza di volumi in acquisto e di catalizzatori concreti suggerisce cautela. Per chi ragiona in ottica più lunga, il tema diventa valutativo: dopo un dimezzamento in un anno, il titolo può aver incorporato molte cattive notizie. Tuttavia, senza una chiara inversione nei margini e nella generazione di cassa, la fiducia resterà limitata.

