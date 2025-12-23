Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Dopo i quattro ribassi di fila messi a segno in altrettante sedute, per le azioni Stellantis oggi sembra essere arrivato il momento del rimbalzo. Il colosso automotive, ben impostato fin dall’avvio degli scambi, a metà mattinata sta segnando una progressione dell’1 per cento a 9,53 euro facendo meglio di un Ftse Mib che invece rimedia un calo dello 0,1 per cento. Grazie alla progressione in avanti, Stellantis migliora la sua performance positiva mensile che è ora pari al 9 per cento. Resta invece in rosso il trend da inizio anno che è negativo per il 23 per cento.

Ma focalizziamo l’attenzione solo sulla seduta di borsa di oggi. Quali sono le ragioni alla base del ritorno degli acquisti? Al di là dei fattori tecnici, ci sono delle ragioni per cui gli investitori stanno tornando a comprare azioni Stellantis?

Immatricolazioni in Europa in primo piano

Secondo i dati diffusi dall’ACEA, nel mese di novembre 2025 le immatricolazioni di autovetture nell’Unione Europea hanno superato le 887 mila unità, in aumento del 2,1 per cento rispetto alle circa 869 mila registrate nello stesso mese del 2024. Il dato totale sembra quindi confermare un recupero graduale della domanda, sostenuto da un contesto macroeconomico in lieve miglioramento ma ancora condizionato da una propensione all’acquisto prudente da parte dei consumatori.

Su base cumulata, i primi undici mesi dell’anno evidenziano una crescita complessiva dell’1,4 per cento delle immatricolazioni nell’Unione Europea. Si è trattato di un incremento contenuto, che riflette un mercato ancora lontano dai livelli pre-crisi e caratterizzato da forti differenze tra Paesi e segmenti. In questo contesto, la capacità dei costruttori di mantenere volumi stabili e quote di mercato difensive rappresenta un indicatore chiave per valutare solidità operativa e posizionamento competitivo.

Performance di Stellantis a novembre 2025

All’interno di questo scenario, Stellantis ha registrato nel mese di novembre 2025 un andamento sostanzialmente in linea con il mercato. Il gruppo ha immatricolato 124.716 vetture nell’Unione Europea, segnando un incremento dello 0,3 per cento su base annua. Pur trattandosi di una crescita limitata, il dato sembra assumere più rilievo considerando l’elevata pressione competitiva nel settore e il progressivo spostamento della domanda verso modelli elettrificati e a maggiore contenuto tecnologico.

Grazie ai volumi registrati nel mese, la quota di mercato di Stellantis nell’Unione Europea si è attestata al 14,1 per cento. Il gruppo italo-francese si è confermato tra principali operatori del mercato europeo, sostenuto da un portafoglio marchi ampio e diversificato e da una presenza consolidata nei segmenti chiave. Per gli investitori, la stabilità della quota di mercato è un chiaro segnale di resilienza in una fase di transizione strutturale dell’industria automobilistica.

Implicazioni strategiche per il gruppo

La crescita contenuta delle immatricolazioni suggerisce una strategia orientata più alla difesa dei margini che all’espansione aggressiva dei volumi. Questo approccio appare coerente con le linee guida industriali di Stellantis, focalizzate su disciplina dei prezzi, controllo dei costi e progressiva accelerazione sull’elettrificazione. In un contesto di domanda selettiva, l’attuazione di una strategia simile può contribuire a preservare la redditività nel medio termine.

Quale è il segnale per gli investitori

Per il mercato finanziario, i dati di novembre confermano un quadro di sostanziale stabilità per Stellantis in Europa. La capacità di mantenere volumi e quota di mercato in un contesto di crescita limitata rafforza la percezione di solidità del gruppo. L’evoluzione delle immatricolazioni nei prossimi trimestri sarà determinante per valutare l’impatto delle nuove politiche commerciali, degli incentivi alla mobilità sostenibile e del lancio di nuovi modelli, elementi chiave per le prospettive del titolo nel 2026.

Detto questo, però, la view degli investitori appare molto prudente. Ben 13 analisti consigliano di mantenere le azioni Stellantis in portafoglio (rating hold) nonostante il forte ribasso messo a segno nell’anno corrente. Addirittura per due case di analisi le azioni Stellantis sono da vendere (rating sell). Il target price medio tra le 26 coperture attive a fine dicembre è pari a 9,74 euro con un potenziale di upside di appena il 3 per cento rispetto ai prezzi correnti del titolo automotive. C’è di meglio a Piazza Affari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

