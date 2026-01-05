Azioni Stellantis - BorsaInside.com

La seduta odierna sembra proprio confermare il momento di debolezza delle azioni Stellantis sul mercato Il titolo mentre è in corso la redazione dell’articolo sta segnando una variazione marginalmente negativa (-0,12 per cento a 9,7 euro), evidenziando una chiara sotto-performance rispetto ad un Ftse Mib che, forte del rally dei titoli della difesa, sta avanzando dello 0,5 per cento. Un divario che, pur contenuto nella singola giornata, assume maggiore rilevanza se letto in un’ottica più ampia: su base mensile, la performance di Stellantis resta infatti negativa per -4,7 per cento a dimostrazione dell’esistenza di un sentiment ancora fragile da parte degli investitori.

Il mercato sta mostrando scarso interesse per il titolo automotive, che appare privo di catalizzatori nel breve periodo. La dinamica dei prezzi riflette una fase di attesa, in cui gli operatori sembrano preferire altri settori del listino, più esposti alla ripresa ciclica o supportati da driver macro più chiari. In questo contesto, Stellantis continua a muoversi in una fascia di prezzo compressa, con volumi che non indicano un ritorno deciso degli acquisti.

Il peso dei dati sulle immatricolazioni in Italia

A incidere sul sentiment sono stati soprattutto i dati sulle immatricolazioni in Italia, che non hanno fornito segnali incoraggianti. Nel mese di dicembre 2025, il mercato automobilistico italiano ha registrato 108.075 nuove immatricolazioni, in crescita del 2,22 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, il dato annuale ha evidenziato una flessione complessiva: nel corso del 2025, le immatricolazioni sono scese del 2,12 per cento, attestandosi a 1.525.722 vetture.

All’interno di un mercato già in contrazione, la performance di Stellantis è risultata ancora più debole. A dicembre, le immatricolazioni del gruppo sono scese di circa 5,6 per cento su base annua, fermandosi a poco più di 23mila unità. Di conseguenza, la quota di mercato si è attestata al 21,48 per cento, un livello che il mercato ha interpretato come un segnale di perdita di slancio sul mercato domestico, storicamente rilevante per il gruppo.

Nel loro insieme tutti questi numeri non fanno altro che rafforzare la percezione di un titolo che fatica a intercettare una ripresa commerciale chiara, soprattutto in Europa, dove la domanda resta fragile e fortemente condizionata dal contesto macroeconomico.

Il fronte elettrico: segnale positivo ma insufficiente

Un elemento di parziale supporto è comunque arrivato dal comparto elettrico. Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e la casa cinese Leapmotor, ha chiuso il suo primo anno pieno di attività in Italia con 7.469 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato del 7,4 per cento nel segmento delle vetture elettriche. Il marchio si è posizionato al terzo posto nel BEV a livello nazionale e, nel canale dei privati, ha raggiunto una quota ancora più elevata.

Nel solo quarto trimestre del 2025, Leapmotor ha inoltre conquistato il primato nel segmento BEV, con il modello T03 come vettura elettrica più venduta in Italia. Un risultato che testimonia la capacità del gruppo di presidiare il segmento a maggiore crescita, anche grazie a una proposta di prezzo competitiva e a un’offerta tecnologica accessibile.

Tuttavia, il mercato azionario non ha reagito in modo significativo a questi dati. Gli investitori sembrano ritenere che il contributo dell’elettrico, pur positivo, non sia ancora sufficiente a compensare le debolezze registrate sulle vendite complessive e sui marchi tradizionali del gruppo.

Prosegue la fase di attesa per gli investitori

Nel complesso, Stellantis continua a essere percepita come un titolo senza appeal nel breve periodo. La combinazione di performance di borsa deludente, dati commerciali deboli in Italia e assenza di catalyst immediati sta mantenendo gli investitori in posizione di attesa.

Perché il sentiment possa cambiare, il mercato attende segnali più chiari: una stabilizzazione delle immatricolazioni in Europa, un’accelerazione tangibile sul fronte elettrico a livello di gruppo e indicazioni più convincenti sulla redditività futura. Fino ad allora, il titolo rischia di rimanere in secondo piano rispetto al listino, confermando una fase di consolidamento che, per ora, non stimola nuovi flussi in acquisto. Tutto questo è rispecchiato nel consensus degli analisti che coprono la quotata. Il rating medio è accumulate (26 analisti coprono il titolo) mentre il target price medio è molto simile alle valutazioni correnti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

