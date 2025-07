Crollo azioni Stellantis - BorsaInside.com

Una pioggia di vendite ha accolto le azioni Stellantis in apertura di contrattazioni. In un contesto generale che vede il Ftse Mib muoversi appena sopra la parità, il titolo del colosso automotive è andato a picco arrivando a perdere anche oltre 3 punti percentuali. Nelle basi successive, l’intensità del ribasso si è ridotta (o almeno questa sembra essere l’impressione) e così ad un’ora dall’avvio degli scambi, il passivo delle azioni Stellantis è attestato all’1,9 per cento a quota 8,41 euro. Nonostante la contrazione delle vendite, la quotata italo-francese resta la peggiore su tutto il Ftse Mib. Ma non è solo questo il problema. Il punto è che a causa della netta prevalenza delle vendite, Stellantis peggiora ancora di più la sua prestazione mensile che è ora pari al 3 per cento mentre quella su base annua resta attorno al -53 per cento.

Insomma sono gli stessi numeri a dire che le difficoltà di Stellantis restano enormi e che il tentativo di recupero delle scorse settimane sembra essere già finito. Del resto con le minacce di Trump sui dazi all’Unione Europea (il 9 luglio 2025 scadrà la tregua commerciale annunciata dal presidente americano) il quadro non poteva che peggiorare soprattutto per quelle quotate che, come Stellantis, sono molto esposte all’export negli Stati Uniti.

Il fatto che le azioni Stellantis stiano crollando nella prima seduta della settimana e che, tenendo proprio conto della scadenza del 9 luglio prossimo, siano destinate a restare sulla graticola anche nelle prossime sedute, non significa che sia meglio stare alla larga dal titolo. Chi opera sui mercati sa bene che è quando c’è volatilità che si creano le occasioni più stimolanti (ma sale anche il livello di rischio). Ora con il trading nazionale di eToro si possono sfruttare senza costi di conversione valutaria.

📈 Visita il sito eToro per saperne di più sul trading nazionale

Cosa sta succedendo alle azioni Stellantis e perchè crollano

Abbiamo assodato che il contesto non aiuta le azioni Stellantis. Dietro al crollo di oggi, però, c’è un motivo decisamente più concreto. Con una decisione inattesa, gli analisti di Bank of America hanno tagliato il rating sulle azioni Stellantis dal precedente buy (ossia comprare) a neutral (mantenere).

La bocciatura è arrivata a seguito di un primo semestre 2025 che, secondo gli esperti americani, è potenzialmente “molto debole”.

Per l’analista Horst Schneider, il gruppo automobilistico italo-francese sta mostrando segnali di tenuta nel mercato statunitense, ma la situazione in Europa è ben più critica. In particolare, viene giudicata “preoccupante” la posizione competitiva del gruppo nel settore dei veicoli elettrici, dove la concorrenza è in forte ascesa.

Le cattive notizie per Stellantis non si fermano però qui. Bank of America ha anche rivisto al ribasso il target price da 16 a 10 euro, evidenziando almeno tre diversi fattori di incertezza: l’assenza di catalizzatori nel breve termine e quindi la difficoltà a trovare elementi di potenziale visibilità; i rischi sia per la prima che per la seconda metà dell’anno in corso e, lato finanziario, il fatto che le stime sull’EBIT adjusted per l’esercizio 2025 siano inferiori del 35 per cento rispetto al consensus.

In questo contesto a dir poco pessimistico, gli esperti americani prevedono che i margini di recupero di Stellantis siano destinati a materializzarsi non prima del 2026 con il 2025 che, seppure ancora a metà, è già destinato ad essere un anno di transizione per il gruppo.

In questa situazione poco incoraggiante, il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dai possibili benefici derivanti dalle ristrutturazioni dei portafogli brand e un rischio di ribasso ormai considerato dagli analisti come limitato.

Insomma il messaggio lanciato dalla banca d’affari Usa è molto chiaro: non ci sono ragioni per comprare azioni Stellantis ed è quindi preferibile d’ora in poi assumere un appoggio neutrale limitandosi a mantenere il titolo in portafoglio anche perchè essendo il prezzo obiettivo rivisto al ribasso a 10 euro, ora il potenziale di upside rispetto alle quotazioni attuali è più ridotto.

Mancando altri spunti di visibilità, a questo punto l’attesa ora è tutta concentrata sui risultati semestrali, attesi per il 29 luglio, che potrebbero confermare o smentire le previsioni più caute degli analisti.

In mezzo a questo appuntamento ci saranno le decisioni, si spera finali, sulle tariffe che verranno adottate nelle relazioni commerciali tra gli Usa e l’Unione Europea.

Un quadro incerto, quindi, di cui tenere conto anche se si opera con strumenti derivati come i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.