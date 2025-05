Ribasso azioni Stellantis - BorsaInside.com

E’ durata molto poco la gloria per le azioni Stellantis. Era appena l’inizio della settimana quando giustamente mettevamo in evidenza il forte recupero messo a segno dalla quotata automotive. A distanza di appena un giorni da allora siamo costretti ad occuparci di nuovo delle azioni Stellantis ma per il motivo diametralmente opposto: le forti vendite. Quando siamo arrivati quasi a metà sessione, il titolo automotive con un calo dell’1,9 per cento a 9,58 euro è il peggiore di tutto il Ftse Mib. Tra l’altro il paniere di riferimento di Piazza Affari è anche orientato al rialzo e quindi la forte contrazione di Stellantis spicca ancora di più. Come si spiega questo ritorno delle vendite?

Non ci sono motivi conclamati alla base della flessione e quindi l’ipotesi a cui dare maggiore credito è che le vendite siano dovuti a fattori fisiologico. Detta in altri termini, gli investitori stanno preferendo prendere subito profitto sfruttando il recente rialzo. Ma cosa è questo comportamento se non il chiaro segnale che la fiducia sulle azioni Stellantis continua ad essere appesa ad un filo? Questi i “dubbi” da sollevare prima di fare trading sul titolo (ora anche con i CFD usando il broker IQ Option).

Le azioni Stellantis restano in verde nell’ultimo mese

Diamo uno sguardo al grafico sull’andamento del titolo Stellantis anche per capire se il crollo di oggi possa o no impattare sulla prestazione a medio termine del titolo. Rispetto ad un mese fa le quotazioni di Stellantis restano comunque apprezzate del 25 per cento. La quotata ha quindi recuperato nelle ultime settimane ma a preoccupare è sempre l’andamento annuale che invece è negativo per il 54 per cento. Come messo in evidenza da alcuni operatori, Stellantis si sarà certamente ripresa nell’ultimo mese ma la situazione di lungo termine resta critica.

Ciò significa che è meglio non farsi grandi illusioni su quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Decidendo oggi di vendere, è come se gli investitori dicessero che è meglio approfittare del recupero innescato dall’accordo tra Usa e Cina sui dazi e portare a casa profitto, piuttosto che rischiare di essere travolti domani da altre notizie negative.

Questo ragionamento è comprensibilissimo perchè la situazione interna di Stellantis, a prescindere dal quadro generale, continua ad essere molto complessa.

Moody’s rivede al ribasso il rating sulle azioni Stellantis

L’euforia dei giorni scorsi provocata dall’intesa tra Usa e Cina sui dazi (quel fronte della guerra commerciale è stato congelato), ha fatto quasi passare in secondo piano la decisione di Moody’s di tagliare il rating sulle azioni Stellantis.

La valutazione di lungo termine è stata portata da Baa1 a Baa2. Il downgrade era atteso dal mercato oppure fa quasi impressione vedere il giudizio su Stellantis che è appena due livelli sopra il livello spazzatura (junk). Attesa perchè prima di Moody’s erano state le altre due sorelle del rating internazionale ad andarci pesanti sul titolo automotive tagliando da BBB+ a BBB. Praticamente a seguito delle tre recenti rivalutazioni, ora tutte le agenzie sono allineate sul titolo. La sola circostanza che compensa, sia pure in modo parziale, la valutazione negativa è il fatto che le prospettive su Stellantis (outlook) siano passate dal precedente negativo a stabile (per la serie, dopo aver peggiorato il rating, ora il quadro dovrebbe restare così per i prossimi mesi).

Cosa potrebbe far davvero ripartire le azioni Stellantis?

Lasciando perdere il quadro di riferimento (è innegabile che la guerra commerciale non può far bene ad un titolo come Stellantis) e focalizzando l’attenzione solo sul “domestico” cosa potrebbe far ripartire le azioni del gruppo automotive?

Nell’immediato il solo potenziale driver realistico sarebbe la nomina del nuovo amministratore delegato visto che dall’addio di Tavares sono già passati molti mesi. Il nuovo CEO potrebbe ridare visibilità alla quotata.

Il nome più accreditato in questa fase sarebbe quello di Antonio Filosa, attualmente responsabile delle operazioni di Stellantis nelle Americhe. Tuttavia, fonti vicine al dossier hanno avvertito che il processo di selezione resta fluido e che non si può escludere che emergano altri candidati nelle fasi finali del processo.

Tra l’altro, come riportato da Intermonte, Filosa non è un nome nuovo perchè era stato già indicato tra i possibili candidati insieme a Jean-Philippe Imparato. Ad ogni modo Filosa è cinunque un manager con una profonda esperienza soprattutto sul mercato dell’America del Sud, area in cui Stellantis ha ottenuto risultati molto positivi.

A prescindere dai nomi, una decisione entro breve termine potrebbe rappresentare un segnale positivo per il gruppo, secondo Bloomberg. E’ infatti innegabile che la prolungata assenza di un CEO ha di fatto creato un vuoto di leadership potenzialmente penalizzante in una fase che è già di suo molto delicata per il settore automotive globale.

Tra l’altro l’arrivo del nuovo CEO significherebbe anche rafforzamento dell’appeal sul titolo e quindi maggiore interesse da parte degli investitori.

