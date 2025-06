Crollo azioni Iveco e Stellantis - BorsaInside.com

La borsa di Milano in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno è regolarmente aperta (ad eccezione delle sessione after-hours) ma soprattutto, a differenza di quello che si potrebbe pensare tenendo conto del clima che è comunque festivo, è anche molto movimentata. L’impressione che emerge dai primi minuti di scambi è che oggi tutto possa esserci tranne che la classica seduta interlocutoria. Meglio allacciare quindi le cinture di sicurezza anche perchè se da un lato il paniere di riferimento di Piazza Affari nel suo insieme appare abbastanza tranquillo con una flessione dello 0,4 per cento, dall’altro ci sono una serie di titoli che stanno andando letteralmente a picco. E’ questo il caso delle azioni Stellantis e Iveco, entrambe alle prese con un vero e proprio crollo.

In particolare Stellantis sta perdendo oltre il 4 per cento a quota 8,6 euro mentre Iveco è in ribasso del 3,56 per cento a 16,92 euro. Rosso intenso anche per Brunello Cucinelli che perde il 3 per cento a 105 euro. Dinanzi all’ampiezza di questi ribassi è quasi spontaneo chiedersi come stia facendo il Ftse Mib a contenere le perdite. La risposta è semplice: il Ftse Mib tiene la posizione perchè, a compensare i citati forti rossi, ci sono una serie di segni positivi altrettanto intensi.

Chiarito questo aspetto, prima di andare ad analizzare le ragioni alle base del crollo delle azioni Stellantis, Iveco e Cucinelli (cosa hanno in comune questi titoli da giustificare il contemporaneo sell-off?)

Torna il nervosismo sui mercati azionari globali

Ad impedire alla seduta di borsa del 2 giugno di essere quello che in tanti si sarebbero attesi, ossia quasi un appuntamento semi-festivo, è stato il solito Trump.

Nel giro di poche ore il presidente americano annunciato di voler raddoppiare i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio, aumentandoli al 50 per cento a partire dal prossimo 4 giugno e ha accusato la Cina di aver violato l’accordo commerciale che era stato raggiunto a Ginevra neppure un mese fa. Questa accusa è stata rimandata al mittente da Pechino. Senza scendere nel dettaglio questi due diversi eventi di fatto vanno a riaprire la guerra dei dazi anche se, quasi a voler evitare reazioni isteriche, l’americano Hassett ha già fatto sapere che a breve ci sarà un colloquio Trump-Xi proprio per ritrovare la sintonia.

La reazione sui mercati è stata inevitabile con le borse asiatiche che hanno chiuso in rosso. Male quelle cinesi, malissimo quella giapponese. Inevitabile l’apertura negativa anche da parte dei mercati europei dove a soffrire sono subito le azioni più legate all’export. Nel caso della borsa di Milano pioggia di vendite su Stellantis e Brunello Cucinelli, due titoli appartenenti a settori che non centrano niente l’uno con l’altro ma con un fatturato che, in entrambi i casi, è molto legato all’export negli Stati Uniti.

Crollo azioni Stellantis e Iveco: il punto sui due titoli

Parliamo di numeri perchè il nuovo crollo delle azioni Stellantis riporto indietro l’orologio per la quotata automotive. A causa del ribasso, STLA ha ridotto la sua performance positiva mensile ad appena il 6 per cento mentre quella su base annua è tornata ad allargarsi al 57 per cento. Cancellati gran parte dei segnali positivi arrivati di recente. E in questo contesto sembrano quasi essere profetiche le raccomandazioni arrivate a fine maggio dagli analisti di Nomura, sulla necessità di non attendersi chissà quale recupero dei prezzi (gli esperti avevano portato il target price a 12,5 euro pur confermando il rating buy).

Per quello che invece riguarda Iveco, il secondo titolo peggiore della seduta del 2 giugno, il crollo in atto non impatta più di tanto sulla prestazione di medio e di lungo termine della quotata. Rispetto a un mese fa il verde resta del 20 per cento mentre la progressione anno su anno è del 54 per cento. Sul titolo a fine mese era intervenuti gli analisti di Equita che avevano confermato il rating buy (quindi comprare) alzando il prezzo obiettivo a 18,5 euro per un potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali non di poco conto.

Per seguire le indicazioni degli esperti sulle due quotate del Ftse Mib si possono usare anche strumenti come i CFD che danno la possibilità di speculare in entrambe le direzioni (al rialzo e al ribasso) senza la necessità di possedere il sottostante reale.

