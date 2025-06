Immatricolazioni Stellantis in Italia - BorsaInside.com

Prosegue la maledizione che sembra proprio perseguitare le vendite auto di Stellantis in Italia. Ancora una volta, infatti, in un contesto generale che resta comunque negativo per il mercato automobilistico nazionale, Stellantis fa peggio rimediando così l’ennesima contrazione della sua quota mercato. Ma andiamo con ordine partendo proprio dall’andamento del titolo automotive in borsa. Dopo circa mezzora dall’avvio degli scambi ma Piazza Affari e in un contesto generale che vede il Ftse Mib fare un piccolo passo in avanti, le azioni Stellantis rimediano un calo dello 0,5 per cento a 8,7 euro. Come si può vedere anche dal grafico, il rosso pesa sull’andamento mensile della quotata che, dopo essere rimasto bello tonico fino a fine maggio, ha ora ridotto il suo verde ad appena il 3 per cento.

Per completezza di informazione va comunque evidenziato che, rispetto a un anno fa, il titolo ha perso ben il 57 per cento a causa della combinazione letale tra la crisi del settore automotive, i problemi interni e, in ultimo, l’incertezza creata dai dazi Usa.

Come sono andate le vendite di Stellantis in Italia nel mese di giugno

Focus sulle immatricolazioni auto di Stellantis in Italia per comprendere come e perchè questi dati stiano impattando negativamente sulla quotata italo-francese.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dei Trasporti, nel mese di maggio 2025 sono state immatricolate in Italia 139.390 vetture, segnando una lieve flessione dello 0,2 per cento rispetto alle 139.612 unità registrate nello stesso mese del 2024.

Anche nel periodo cumulato da gennaio a maggio 2025 si conferma una tendenza negativa: le immatricolazioni complessive hanno messo in evidenza un calo dello 0,5 per cento, con un totale di oltre 722mila vetture vendute.

In questo contesto negativo (ma meno dei mesi passati), ancora una volta si è registrata una contrazione significativa per Stellantis. A maggio 2025 il gruppo franco-italiano ha immatricolato oltre 39mila unità, in flessione dell’8 per cento rispetto alle oltre 42mila registrate a maggio 2024. La quota di mercato del gruppo si è quindi ridotta, attestandosi al 28,1 per cento del totale.

Passano quindi i mesi ma il trend sembra essere sempre lo stesso: il mercato non riparte ma Stellantis continua a fare sempre peggio del trend generale e di conseguenza la sua quota mercato in Italia perde terreno.

Certo il dato generale ha confermato le difficoltà di un mercato automotive che è ancora alla ricerca di una ripresa stabile, condizionato da fattori macroeconomici e commerciali, ma Stellantis deve anche fare i conti con problemi interni.

Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per intuire che dietro al nuovo ribasso in atto oggi ci possano essere poco i dati sulla vendite auto in Italia e soprattutto la performance ancora una volta peggiore rispetto a quella del mercato.

Visti questi dati non c’è da stupirsi se per la maggior parte degli analisti è da tempo molto prudente sulle azioni Stellantis. Ad eccezione di Nomura che di recente ha confermato il rating buy (comprare) pur tagliando il target price, valutazioni molto prudenti sono vantate da Intesa Sanpaolo e Citi (entrambe neutral) e da Mediobanca che da tempo è underperform sul titolo automotive.

