C’è molto movimento a Piazza Affari nella penultima seduta della settimana. Mentre il Ftse Mib viaggia in rialzo dello 0,2 per cento dando l’impressione della classica situazione da calma piatta, numerose quotate sono letteralmente bersagliate dagli acquisti. E’ questo il caso di STM, in vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari con una progressione del 2,73 per cento poco sotto ai 23 euro ma anche di Stellantis che sta mettendo in cassaforte il 2,1 per cento a 9,2 euro e ancora di Interpump Group che invece registra un rialzo del 2 pento poco sotto ai 35 euro.

Ci sono poi le quotate del lusso con ad esempio Brunello Cucinelli che avanza dell’1,55 per cento sopra ai 108 euro e Moncler anche essa bella tonica con un verde dell’1,5 per cento. Cosa hanno in comune tutti questi titoli che oggi stanno letteralmente prendendo per mano il Ftse Mib neutralizzando il rischio ribasso a causa degli altrettanti forti rossi che sono presenti? I settore di appartenenza delle quotate che abbiamo citato sono del tutto diversi tra loro e quindi il filo conduttore non è il comparto. E allora cosa tiene uniti titoli industriali come STM e quotate del lusso come Cucinelli? Si tratta delle esportazioni in Usa.

La novità di oggi che sta facendo riscoprire questi titoli è lo stop ai dazi Usa deciso dalla Corte commerciale statunitense. In giudizi hanno in pratica sentenziato all’unanimità che la maggior parte dei dazi introdotti da Trump sono illegali e da qui il blocco.

Inutile dire che dinanzi a questa notizia, per certi versi inattesa, proprio quei titoli che erano stati maggiormente bersagliati dalle vendite nel momento in cui i dazi vennero introdotti, ora rialzano la testa e corrono in vetta al più importante indice di Piazza Affari.

Cosa succederà dopo lo stop della Corte Usa ai dazi di Trump

Dinanzi alla decisione della corte Usa di stoppare i dazi introdotti da Trump ciò che si chiedono gli investitori è cosa potrebbe succedere adesso. Riavvolgiamo quindi il nastro degli eventi perchè, lo possiamo anticipare, la sola cosa certa dopo il pronunciamento dei giudici commerciali americani è che ci sarà ancora più incertezza e confusione rispetto a prima e questo perchè, per quanto importante, la sentenza della corte commerciale non è quella definitiva.

In pratica con una decisione adottata all’unanimità la Corte per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente Donald Trump ha abusato dei suoi poteri nell’invocare una legge di emergenza per imporre numerosi dazi. Il collegio, composto da tre giudici e con sede a Manhattan, ha accolto le istanze presentate da diversi stati guidati da governi del partito democratico e da un ampio fronte di imprese americane.

L’ordinanza giudiziaria si applica a una serie di dazi fissi globali introdotti da Trump, nonché ad alcune tariffe elevate imposte a Cina e altri paesi, oltre ai dazi legati al fentanyl su Cina, Canada e Messico. La Corte ha ritenuto che Trump abbia travalicato le sue competenze legali giustificando tali misure con motivazioni di emergenza nazionale ritenute infondate.

Restando esclusi dalla sentenza della corte americana i dazi imposti attraverso altri strumenti normativi, come quelli previsti dalla Sezione 232 e dalla Sezione 301, che coprono prodotti strategici come acciaio, alluminio e automobili.

La vicenda non si chiude con il pronunciamento della Corte commerciale visto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha già presentato ricorso alla Corte d’Appello del Circuito Federale, aprendo così la strada a un possibile intervento finale da parte della stessa Corte Suprema. In soldoni ogni scenario è possibile e quindi sia la revoca dello stop ai dazi così come deliberato dalla corte commerciale e sia la conferma di quest’ultima sentenza che avrebbe come effetto pratico una drastica diminuzione delle tariffe.

Nel breve termine, è chiaro che la decisione rappresenta un’importante vittoria legale per gli oppositori della politica commerciale aggressiva adottata da Trump oltre ad aprire scenari significativi in materia di commercio internazionale. Più concretamente è di certo occasione di visibilità per questi titoli come appunto Stellantis, STM ma anche le varie quotate del settore lusso, che, fin dal momento dell’introduzione dei dazi (inizio aprile) sono stati bersagliati dalle vendite. Per loro ora potrebbe essere l’occasione del riscatto.

