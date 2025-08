Outlook azioni Stellantis - BorsaInside.com

Cosa attendersi dalle azioni Stellantis dopo l’ennesima doccia fredda che è arrivata sulla quotata automotive dagli analisti di Fitch? Questa è la domanda che si stanno ponendo molti investitori proprio mentre è in corso la scrittura dell’articolo. In effetti con una quotata che solo nell’ultimo mese ha perso il 9,8 per cento (oggi i prezzi ripartono da 7,57 euro) anche una semplice revisione non del rating ma dell’outlook può bastare per generare altro nervosismo e quindi aggiungere tensione alla tensione. Già ieri non era stata una giornata positiva per le azioni Stellantis a causa dei negativi dati sulle immatricolazioni auto in Italia nel mese di luglio. Il rischio che un nuovo trend al ribasso possa imporsi (il titolo è già deprezzato del 5 per cento solo nell’ultima settimana) è quindi alto.

Prima di analizzare nel dettaglio perchè il taglio dell’outlook da parte di Fitch potrebbe essere un problema ulteriore per Stellantis, ricordiamo che decisioni simili rappresentano sempre un driver da sfruttare per operare sul titolo interessato. Ora anche con la nuova funzionalità di trading nazionale lanciata da poco dal broker eToro e già molto apprezzata dagli investitori italiani.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro visitando il sito ufficiale del broker

Fitch rivede a negativo l’outlook sulle azioni Stellantis

La notizia del giorno è la decisone dell’agenzia di rating Fitch Ratings di modificare l’outlook sul titolo Stellantis, passando da una prospettiva stabile a una prospettiva negativa. Gli esperti internazionali, nel loro report, hanno affermato che la revisione è legate dalle preoccupazioni connesse all’attuazione del piano di ristrutturazione del gruppo automobilistico italo francese. In particolare gli analisti di Fitch hanno affermato che il piano appare decisamente complesso e molto ricco di rischi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione dei costi e ai possibili deflussi di cassa.

Secondo l’agenzia Fitch, i margini di free cash flow di Stellantis sono destinati a restare negativi per tutto il 2025. Questo limite, hanno proseguito degli analisti, potrebbe andare a generare pressione finanziaria nel breve periodo. Allo stesso tempo però l’agenzia ha riconosciuto la solidità complessiva del profilo aziendale di Stellantis, grazie all’ampio portafoglio di marchi e prodotti che pone la società italo francese in linea con l’analogo posizionamento dei suoi principali competitor del settore.

Nel complesso, quindi, il giudizio di Fitch si articola in due parti, una sicuramente negativa e l’altra che va ad attenuare in parte la prima. Premesso però tutto questo, resta il fatto che le perplessità sul piano di ristrutturazione che il gruppo ha recentemente lanciato presentandolo come un possibile punto di svolta, sono destinate a pesare come un macigno.

Ma non è solo questo il problema. Nell’ambito della revisione dell’outlook, gli analisti di Fitch hanno infatti deciso di procedere con il ritiro di tutti i rating di Stellantis per motivi di natura commerciale. In pratica, dopo questa revisione in negativo delle prospettive, l’agenzia di valutazione ha già fatto sapere non fornirà più copertura analitica sulla quotata italo-francese. Non è detto che il mercato non interpreti negativamente anche questa decisione.

Ma per Intesa Sanpaolo le azioni Stellantis possono arrivare a 9,1 euro

Un’altra notizia su Stellantis va in direzione (in parte) opposta. Nella giornata di ieri gli analisti di Intesa Sanpaolo sono intervenuti sul titolo confermando il rating neutral e rivedendo il target price a 9,1 euro in aumento rispetto a quello precedente. Per gli esperti della banca, il titolo automotive resta solo da tenere in portafoglio, tuttavia ha ora spazio per salire fino a 9,1 euro molto sopra le quotazioni attuali. C’è quindi un forte potenziale di upside che è sempre una notizia positiva lato investitori. Vedremo se sarà sufficiente a smussare la dura presa di posizione di Fitch.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.