Potrebbe già essere acqua passata il superslancio registrato appena ieri dalle azioni Stellantis a 8,1 euro. Fin dall’avvio dell’ultima di Ottava, infatti, il titolo del colosso automotive ha subito dato l’impressione di aver perso lo smalto riportandosi immediatamente sotto all’importante soglia psicologica degli 8 euro. E così dopo circa un’ora e mezza dall’avvio degli scambi, Stellantis sembra essere ripiombata nelle fasi più delicate della sua storia recente di borsa zavorrata da un rosso del 2,5 per cento. Come si può subito vedere dal grafico in basso, il contraccolpo è stato inevitabile e questo non tanto nella performance settimanale che resta comunque positiva per il 2 per cento quanto in quella mensile che torna rossa per quasi 4 punti percentuali.

L’andamento da montagne russe evidenziato da Stellantis tra ieri e oggi conferma l’impressione che molti trader hanno già da tempo: anche nel momento in cui il titolo automotive riesce a rilanciarsi, la sua capacità di attivare un effettivo trend al rialzo resta molto bassa e inevitabili scattano subito le prese di profitto. Dal punto di vista dell’investitore questo significa che si tende a preferire la chiusura della posizione per trarre subito profitto. Il risultato di questo comportamento è la continua alimentazione della speculazione.

Cosa aveva fatto scattare il rally delle azioni Stellantis

Il balzo in avanti messo a segno da Stellantis con conseguente salita dei prezzi sopra agli 8,1 euro era stato alimentato dalle dichiarazioni del neo amministratore delegato Antonio Filosa. Il manager nel corso di un intervento al Autumn Conference di Kepler Cheuvreux, aveva prospettato un aumento dei volumi di Stellantis già nell’ultimo trimestre dell’anno in corso con la prospettiva di una ulteriore accelerazione per tutto il 2026 grazie anche al lancio di nuovi modelli. A supporto di questa view ottimistica Filosa aveva poi aveva fatto riferimento ad alcune buone indicazioni arrivate dagli Stati Uniti citando ad esempio il caso del nuovo Ram con motore Hemi, che in appena quattro settimane risultava aver raccolto già 40 mila ordini.

Ora è comprensibile che per investitori oramai da mesi abituati a notizie negative dal fronte vendite e volumi, le indicazioni del volto nuovo di Stellantis siano state un toccasana. Da qui la pioggia di acquisti.

Come spesso però accade nel momento in cui si compra sulle dichiarazioni, è difficile che si attivi un vero e proprio trend al rialzo. C’è la fiammata, ci può essere la prosecuzione degli acquisti per alcuni giorni ma poi inevitabile arrivano i realizzi. Ed è proprio questo che sta accadendo oggi alle azioni Stellantis.

C’è upside sulle azioni Stellantis?

Torniamo a dare un occhio ai grafici perchè, la situazione medio e lungo termine di Stellantis non è di certo brillante. Da inizio anno infatti il titolo ha perso il 37 per cento mentre anno su anno la performance è negativa per il 41 per cento. Teoricamente, quindi, gli investitori potrebbero essere dinanzi ad un titolo a sconto da comprare. In realtà gli spunti di visibilità per il colosso automotive restano bassi e servono fatti. A allora non c’è da meravigliarsi se il rating medio sul titolo è hold ossia mantenere.

Classica valutazione prudenziale è condivisa da ben 17 su un totale di 25 analisti che coprono le azioni. La buona notizia riguarda però il possibile margine di crescita. Parliamo di potenziale di upside che, come noto, fa riferimento al prezzo obiettivo. Essendo il valore medio 9,28 euro per azione, il possibile margine di rialzo è di ben il 14 per cento. Per la cronaca i più ottimisti sul titolo Stellantis sono i giapponesi di Nomura con il loro target price a 12,5 euro.

Potrebbe essere proprio a questo dato che molti trader si stanno aggrappando.

