Stellantis - BorsaInside.com

Stellantis apre la giornata di contrattazioni a Piazza Affari con un andamento brillante, confermandosi tra i titoli più performanti della seduta. Nelle prime due ore di scambi, il gruppo automobilistico segna un rialzo del 2%, toccando un massimo intraday di 7,934 euro e riportandosi sui livelli registrati lo scorso 3 settembre. Nonostante la fiammata positiva, il bilancio da inizio anno resta in rosso, con una perdita complessiva di circa -37% rispetto agli 8,24 euro di gennaio.

Il rally odierno è spinto dalle indiscrezioni diffuse da Bloomberg: il Governo canadese sarebbe pronto a rinviare l’entrata in vigore dell’obbligo di vendere almeno il 20% di veicoli elettrici (EV) entro il 2026, una misura introdotta dall’ex premier Justin Trudeau. Secondo le ultime anticipazioni, il nuovo esecutivo guidato da Mark Carney preferirebbe allentare le restrizioni per proteggere i produttori locali già sotto pressione per via dei dazi statunitensi imposti dall’amministrazione Trump.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Attualmente, le esportazioni di auto dal Canada verso gli Stati Uniti subiscono una tariffa del 25%, un peso significativo anche per le grandi case americane con stabilimenti canadesi, tra cui Ford, General Motors e Stellantis stessa, che possiede diversi impianti nell’Ontario.

Secondo gli analisti di WebSim Intermonte, la scelta di Ottawa va letta come una mossa in linea con l’allentamento delle normative sulle emissioni negli USA e con le discussioni aperte in Europa. Per i produttori di automobili, la notizia è considerata positiva: minori vincoli sull’elettrico significano maggiore flessibilità nella gestione del mix di vendita e meno pressione sulla distribuzione dei veicoli a zero emissioni, che attualmente garantiscono margini di profitto inferiori rispetto ai motori a combustione interna.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Per quanto riguarda Stellantis, il mercato canadese rappresenta circa l’8-9% delle vendite complessive in Nord America e circa il 2% del volume globale. Nel 2024 il gruppo ha immatricolato circa 130.000 veicoli in Canada, ma il primo semestre 2025 ha mostrato un calo del 14% rispetto all’anno precedente. Nonostante la flessione, WebSim conferma un target price di 8,50 euro per il titolo, mantenendo una valutazione neutral.

Con il rinvio delle norme sugli EV, Stellantis ottiene un respiro importante in un momento delicato per l’intero settore, aprendo nuove prospettive sulla strategia di vendita in Nord America.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it