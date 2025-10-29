Auto Fiat e Peugeot
Immatricolazioni Stellantis - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Lo stabilimento lucano torna al centro della strategia europea del gruppo automobilistico, avviando la produzione della terza generazione della Jeep Compass. Un modello completamente italiano – progettato, sviluppato e costruito nel nostro paese – che rappresenta un forte segnale di fiducia nell’industria nazionale.

Secondo Stellantis, la nuova Compass sarà un prodotto globale, destinata a oltre 60 mercati tra Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Oceania, rafforzando significativamente il ruolo dell’impianto italiano nell’organizzazione industriale di Stellantis.

La nuova Jeep è basata sulla piattaforma Stla Medium e offre un’ampia gamma di motorizzazioni per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Dalla versione e-Hybrid da 145 CV alla plug-in da 195 CV, fino ai modelli completamente elettrici con potenze fino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia che può raggiungere i 650 km.

Lo stabilimento di Melfi si sta trasformando in un vero laboratorio di innovazione tecnologica, con linee di assemblaggio ultra-flessibili capaci di adattarsi fino al 100% alla produzione di veicoli elettrici in base alla domanda del mercato.

Ecco gli ambiziosi obiettivi di produzione

Il piano di Stellantis prevede una crescita progressiva dei volumi produttivi nei prossimi anni:

AnnoObiettivo produttivoModelli
202690.000 unitàJeep Compass
2027150.000+ unitàCompass, DS 7, Lancia Gamma
2028+Potenziale 200.000+Con condizioni di mercato favorevoli

Lo stabilimento lucano, con i suoi 4.600 dipendenti e un’estensione di 1,9 milioni di metri quadrati, punta a tornare ai livelli produttivi che lo hanno reso uno degli impianti più efficienti del gruppo.

Un momento difficile per il mercato europeo

Antonella Bruno, responsabile di Stellantis Italia, ha evidenziato come le difficoltà attuali non siano limitate al contesto italiano ma riguardino l’intero mercato europeo. Da un lato una domanda che fatica a decollare, dall’altro una transizione energetica che presenta numerose complessità.

La manager ha sottolineato in modo particolare la criticità della sfida elettrica: “La sfida dell’elettrificazione appare insostenibile perché gli obiettivi di decarbonizzazione sono disallineati rispetto alle dinamiche di mercato e dell’industria europea”.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.1 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.3 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.7 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Cosa cambia per le azioni Stellantis

Dal punto di vista degli investitori, la produzione della nuova Compass rappresenta un test importante per valutare la strategia industriale di Stellantis in Italia. Il successo del modello potrebbe avere ripercussioni significative sul titolo, che negli ultimi mesi ha mostrato volatilità in borsa.

La capacità dell’azienda di rispettare gli obiettivi produttivi fissati per Melfi sarà un indicatore chiave per gli analisti finanziari, soprattutto in un contesto di mercato europeo ancora incerto e con una transizione verso l’elettrico che procede a velocità inferiore rispetto alle previsioni iniziali.

L’evoluzione dei volumi produttivi nei prossimi trimestri potrebbe influenzare significativamente le valutazioni del titolo Stellantis, con gli investitori particolarmente attenti ai margini operativi che il gruppo riuscirà a mantenere in questa fase di transizione tecnologica.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • Oltre 750 CFD disponibili
  • Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.4 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
3.5 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.