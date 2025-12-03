Azioni Stellantis - BorsaInside.com

C’è un solo titolo assoluto protagonista nella seduta di borsa di metà settimana: Stellantis. La quotata del settore automotive è subito partita con forza arrivando a guadagnare, quando siamo arrivati a metà mattinata, oltre 8 punti percentuali a 9,86 euro. Un simile verde significa non solo vetta del paniere di riferimento ma anche distacco enorme dalla seconda migliore quotata della giornata (STM di cui abbiamo riferito a parte).

Grazie alla vera e propria corsa a comprare azioni che oggi si è imposta sul titolo Stellantis, la performance del titolo automotive nell’ultimo mese evidenzia ora un verde del 12,2 per cento. Le azioni STLA restano ovviamente in rosso da inizio anno (-22 per cento) perchè un solo grande rally non può impattare più di tanto su un intervallo temporale lungo, tuttavia sarebbe un grave errore trascurare la forte domanda che arriva oggi dal mercato. Cosa sta succedendo alle azioni Stellantis e quali sono le ragioni di una simile progressione? Domande scontate vista l’unità della storia del titolo italo-francese in un contesto generale che vede il Ftse Mib limitare il verde ad appena lo 0,72 per cento.

Per UBS le azioni Stellantis possono arrivare a 12 euro

L’assist per tornare a comprare azioni Stellantis è arrivato dagli analisti di UBS. Gli esperti elvetici hanno infatti alzato il rating sulla quotata dal precedente neutral a buy portando il target price da 8,3 euro a 12 euro. Una promozione completa verrebbe da dire che visto che implica il passaggio da una view molto prudenziale sul titolo a una decisamente bullish. Il posizionamento dell’obiettivo di prezzo così in alto, inoltre, implica un forte potenziale di upside rispetto alle valutazioni correnti del titolo. Unendo tutto è come se gli esperti elvetici dicessero: iniziate a comprare azioni Stellantis perchè i prezzi potrebbero salire.

Ovviamente alla base di questa forte iniezione di fiducia ci sono delle motivazioni ben precise. Secondo gli analisti di UBS, infatti, il 2026 potrebbe essere l’anno del rilancio di Stellantis in Nord America. In particolare UBS ritiene che la combinazione tra ripresa delle quote di mercato perse, riduzione dei costi e effetti benefici derivanti dai più flessibili standard americani in materia di emissioni, possa portare ad una oscillazione di 3 miliardi di euro nell’utile operativo rettificato dell’anno prossimo.

Proprio alla luce di questa prospettiva, UBS ha quindi deciso di aumentare la sua stima di utile rettificato 2026 dai 4,2 miliardi di euro precedenti a 5,4 miliardi di euro. Pur essendo al di sotto delle stime di consensus del sell-side e nonostante l’inversione di tendenza positiva non sia condivisa da tutti, l’attuale valutazione delle azioni Stellantis rappresenta un buon punto di ingresso (da non dimenticare, aggiungiamo noi, che stiamo parlando di una delle quotate peggiori di tutto il Ftse Mib in termini di performance annuale).

Ci sarà un incontro tra Trump e Elkann?

Quasi a conferma della view di UBS sul rafforzamento di Stellantis sul mercato Usa ci sono le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti secondo le quali ci sarebbero degli spiragli per un confronto diretto tra il presidente Donald Trump e i vertici di Stellantis. Tra i nomi coinvolti emergerebbe anche quello di John Elkann, insieme al top management di Stellantis guidato dal Ceo Antonio Filosa. Le voci circolate nelle ultime ore parlano di un possibile meeting già nella giornata odierna, 3 dicembre 2025, in linea con quanto riportato da fonti citate da Bloomberg.

L’amministrazione Trump si appresterebbe infatti a presentare un nuovo pacchetto normativo relativo agli standard di efficienza dei carburanti. L’obiettivo sarebbe quello di ribaltare le misure introdotte sotto la presidenza Biden, che avevano consolidato la spinta regolatoria verso l’elettrificazione del parco auto statunitense. Trump ha più volte bocciato questo genere di politiche criticando sia l’impatto sui costi di produzione sia la rapidità con cui l’industria è stata indirizzata verso una transizione forzata.

Il nuovo quadro regolatorio a cui l’amministrazione Trump sta pensando dovrebbe alleggerire in modo significativo i vincoli per i costruttori, con l’intento dichiarato di favorire un abbassamento dei prezzi al consumatore e rafforzare la competitività delle auto tradizionali sul mercato interno. Non sono però arrivate conferme ufficiali dalla Casa Bianca riguardo all’incontro. Tuttavia, fonti vicine all’amministrazione avrebbero indicato che Trump potrebbe voler condividere il palco dell’annuncio con i CEO dei principali gruppi automobilistici operanti negli USA: Stellantis, General Motors e Ford.

Dal punto di vista operativo, un eventuale confronto rappresenterebbe un passaggio strategico di portata storica. Da un lato, infatti, potrebbe ridurre l’incertezza normativa che negli ultimi anni ha condizionato le valutazioni del settore; dall’altro, metterebbe in evidenza il ruolo di Stellantis e della famiglia Elkann nel dialogo con Washington. Un segnale che, sul lungo termine, potrebbe impattare in positivo sull’andamento delle azioni Stellantis magari concretizzando proprio la view espressa nell’upgrade di oggi di UBS.

