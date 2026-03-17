Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Le azioni Stellantis mettono a segno un deciso rimbalzo a Piazza Affari, risultando oggi le migliori del Ftse Mib con un rialzo del +3,1% a 5,88 euro. Un movimento robusto che arriva dopo giornate estremamente negative e che interrompe la breve fase di lateralità osservata nella seduta precedente, seguita a sua volta al violento scivolone di venerdì.

Il recupero odierno ha soprattutto un valore tecnico: il titolo prova a risollevarsi dopo aver aggiornato nuovi minimi recenti, in un contesto che resta però profondamente compromesso. Il dato chiave è che, nonostante il rimbalzo, Stellantis si muove ancora su livelli storicamente depressi, confermandosi uno dei titoli più deboli dell’intero listino italiano.

Per Stellantis un trend fortemente ribassista: numeri che parlano chiaro

La fotografia del titolo è impietosa. Negli ultimi dodici mesi, le azioni Stellantis hanno perso circa il 47% del loro valore, mentre su base mensile il calo è pari a circa -11%. Numeri che sintetizzano una fase di debolezza strutturale e prolungata.

Solo negli ultimi giorni il quadro si è ulteriormente deteriorato: nella seduta di lunedì il titolo è sceso fino a 5,53 euro, segnando il minimo delle ultime 52 settimane, ben lontano dagli 11,73 euro toccati nello stesso arco temporale.

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La capitalizzazione si è ridotta drasticamente, scendendo intorno ai 16 miliardi di euro, mentre anche a Wall Street il titolo ha mostrato debolezza, con ribassi superiori al 5% nell’ultima chiusura. Il trend ribassista è quindi globale e non limitato al mercato italiano.

Guardando ancora più indietro, il quadro è persino più critico: dai massimi di circa due anni fa, Stellantis ha bruciato circa 60 miliardi di capitalizzazione, segnale di una perdita di fiducia significativa da parte degli investitori.

Le cause del crollo di Stellantis: strategia, produzione e richiami

Alla base della discesa non c’è un singolo fattore, ma una combinazione di criticità industriali e strategiche. Un passaggio chiave è stato l’annuncio degli oneri per oltre 22 miliardi di euro, legati al fallimento parziale della strategia full electric e al conseguente riposizionamento del gruppo. Una revisione che ha avuto un impatto diretto sulla percezione del mercato.

A questo si è aggiunta la decisione di non distribuire dividendi, elemento che ha ulteriormente indebolito l’appeal del titolo per gli investitori orientati al rendimento.

Sul fronte operativo, continuano a pesare le difficoltà produttive in Europa, con stabilimenti utilizzati solo al 50% della capacità. Una situazione che apre anche a scenari delicati, come possibili collaborazioni con produttori cinesi per sfruttare le linee produttive inutilizzate.

Non mancano poi problemi sul prodotto: il recente richiamo di circa 50.000 veicoli in Europa per difetti al motore 1.5 BlueHDi rappresenta l’ennesimo episodio negativo, che si inserisce in una fase già complessa. Anche la scelta di abbandonare alcuni propulsori, come i PureTech, evidenzia un percorso di transizione non privo di ostacoli.

Nonostante alcuni segnali positivi provenienti dagli Stati Uniti, più volte sottolineati dal management, il quadro complessivo di Stellantis esta fragile e dominato dalle incertezze.

Rimbalzo tecnico o inversione? Il mercato resta prudente

Il rialzo odierno delle azioni Stellantis va quindi interpretato con cautela. Più che un cambio di trend, si tratta verosimilmente di un rimbalzo tecnico dopo un eccesso di vendite che aveva portato il titolo su livelli estremamente compressi. In altre parole, Stellantis appare oggi a super sconto (per non dire a prezzi stracciati) ma questo non implica automaticamente un’inversione strutturale.

Per gli investitori, il punto centrale resta la sostenibilità del business nel medio periodo. Il mercato chiede maggiore chiarezza su strategia industriale, transizione energetica e capacità di rilancio della produzione europea. Senza segnali concreti su questi fronti, ogni rimbalzo rischia di rimanere temporaneo.

Dal punto di vista tecnico, il titolo si trova in una fase delicata: il recupero sopra i 5,80 euro è un primo segnale, ma sarà necessario consolidare sopra questi livelli per evitare nuovi affondi. Al contrario, eventuali ritorni verso i minimi recenti riaprirebbero scenari negativi.

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Non è necessario essere dei grandi conoscitori dell’azionario italiano, per capire che Stellantis resta uno dei casi più complessi del listino di Piazza Affari. E’ fuori discussione che il rimbalzo di oggi offre un po’ di respiro dopo settimane difficili, ma il trend di fondo resta chiaramente ribassista. Per parlare di vera svolta serviranno ben altri segnali. E su questo sono tutti d’accordo.

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