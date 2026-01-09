Stellantis - BorsaInside.com

Il titolo Stellantis sta segnando un forte rimbalzo a Piazza Affari, con una performance intraday di circa +2,7%, mentre torna al centro dell’attenzione degli investitori dopo aver toccato minimi recenti il 7 gennaio scorso. Questo movimento al rialzo riflette sia una dinamica tecnica di recupero sia un nuovo impulso fondamentale legato all’upgrade da parte di Piper Sandler sul titolo.

Rimbalzo tecnico dai minimi recenti

Negli ultimi giorni il corso azionario di Stellantis aveva registrato una forte correzione, avvicinandosi ai supporti di breve periodo. La reazione odierna appare in parte una naturale correzione tecnica da ipervenduto, con compratori tecnici che sfruttano i livelli di prezzo attraenti per rientrare sul titolo.

In ottica di analisi tecnica, dopo minimi significativi i rimbalzi sono frequenti, soprattutto quando l’azione si trova sui livelli di valutazione considerati interessanti dai fondi quantitativi o dai gestori con approccio contrarian.

Upgrade di rating da parte di Piper Sandler

Un catalizzatore chiave del rialzo è stato il miglioramento del giudizio degli analisti di Piper Sandler, che hanno innalzato il rating di Stellantis da “Neutral” a “Overweight” indicando un potenziale di apprezzamento superiore alla media del mercato.

La banca d’affari ha inoltre allegato un target price più elevato, aumentando l’obiettivo a 15,00 dollari da 9,00 dollari precedenti. Questa revisione riflette, secondo gli analisti, un profilo rischio/rendimento favorevole, con multipli di mercato ancora attraenti e un rendimento da dividendo interessante.

Nonostante le sfide competitive, in particolare con costruttori statunitensi e cinesi, Piper Sandler ritiene che gli sforzi di efficienza operativa e la potenziale accelerazione dei margini possano sostenere una ripresa significativa del titolo nel medio termine.

La provocazione del colosso cinese BYD

Sul fronte del settore automobilistico, nel frattempo, è emersa un’iniziativa di marketing da parte del colosso cinese BYD che potrebbe avere implicazioni indirette sulla percezione del marchio Stellantis e sul sentiment degli investitori.

Con la nuova “Operazione PUREFICATION”, BYD offre bonus fino a 10.000 euro per rottamare auto con motori dotati di cinghia a bagno d’olio, una tecnologia da tempo al centro di critiche di affidabilità nel panorama automobilistico europeo, e implicitamente prende di mira alcuni modelli della galassia Stellantis equipaggiati con motori PureTech considerati problematici da una parte dei consumatori.

Lo slogan scelto – che fa riferimento in modo fin troppo evidente alle criticità dei propulsori con cinghia immersa nell’olio – ha subito catturato l’attenzione del mercato automotive.

Sebbene si tratti di un fattore più legato all’immagine del brand e alle preferenze di acquisto dei clienti, non va escluso che una narrativa competitiva aggressiva come questa possa impattare indirettamente sulla percezione di rischio associata alle case automobilistiche tradizionali in un ambiente in forte trasformazione verso l’elettrico e l’ibrido.

Cosa fare?

Nel breve periodo, il mix di tecnica positiva (rimbalzo dai minimi), fattore fondamentale (upgrade da parte di Piper Sandler) e contest competitivo (pressione narrativa da parte di BYD) costituisce uno spunto interessante per monitorare il titolo STLA nelle prossime sedute.

Investitori e gestori guardano con interesse all’evoluzione della performance trimestrale del gruppo, ai progressi nella gamma di veicoli elettrificati e alla capacità di mantenere quote di mercato in un panorama sempre più competitivo.

