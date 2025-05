Rimbalzo o crollo su Borsa Italiana - BorsaInside.com

La seduta di borsa di venerdì si è chiusa nel peggiore dei modi per il Ftse Mib. A causa delle minacce di Trump su possibili dazi al 50 per cento alle importazioni dell’Unione Europea a partire dal prossimo 1 giugno, gli indici del Vecchio Continente hanno registrato un pesante passivo. Quello di Borsa Italiana, in particolare, ha chiuso con un calo dell’1,94 per cento a quota 39.475 punti. I soliti titoli particolarmente esposti alle importazioni in Usa, da Stellantis a STM, sono stati quelli più interessati alle vendite anche se, come sempre avviene in questi casi, pure le quotate del settore bancario hanno sofferto tantissimo a partire dalla Banca Popolare di Sondrio.

Questa l’eredità della scorsa Ottava. Gli investitori pronti ad entrare sul mercato azionario italiano dal primo minuto di scambi, si interrogano ora su ciò che potrebbe accadere oggi: ci sarà un rimbalzo oppure è più probabile che il trend ribassista possa proseguire? Tanto dipenderà da una analisi più a freddo delle parole di Trump. E quindi il punto diventare capire se la minaccia Usa di introdurre dazi all’Europa a partire dal primo giugno prossimo sia il solito trucco per spingere l’UE ad accelerare sulle trattative oppure ci sia davvero il rischio concreto che dell’1 giugno prossimo i beni europei esportati in Usa siano tassati al 50 per cento?

Azioni Stellantis, STM e BPSO sotto ai riflettori

Quando un indice di borsa è reduce da un forte ribasso, è normale che nella prima seduta successiva a quella del crollo l’attenzione sia rivolta alle azioni che hanno sofferto di più.

La giornata di venerdì si era chiusa con Stellantis in calo del 4,62 per cento a 8,64 euro e con STM che lasciava sul parterre il 4,18 per cento a 21,72 euro. Questi due titoli sono quasi di diritto nella lista dei più interessanti in vista dell’apertura di oggi.

Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni Stellantis, proprio a causa del forte calo registrato lo scorso venerdì, hanno ridotto tantissimi il verde dell’ultimo mese che ora è pari al 6,35 per cento. In parallelo le vendite hanno aggravato ancora di più il passivo accumulato da inizio anno che ora ammonta al 30 per cento (su base annua la situazione è ancora peggiore essendo presente un rosso del 58 per cento).

Discorso molto simile anche per le azioni STM: anche in questo caso, infatti, il crollo di venerdì ha comportato un restringimento del verde mensile ora pari al 6,8 per cento e un peggioramento ulteriore della prestazione da inizio anno che è ora pari ad un rosso del 9,6 per cento (-45 per cento il passivo accumulato su base annua).

Stellantis e STM sono unite dallo stesso destino: si tratta di due titoli che sono praticamente in balia dei dazi americani. Se gli Usa minacciano l’introduzione di tariffe commerciali, i prezzi di queste quotate volano mentre a passi indietro a toni più morbidi da parte del presidente Trump, corrisponde un rilancio dei valori.

Accanto a queste due quotate, la terza peggiore di venerdì e quindi da tenere d’occhio oggi in vista di un possibile rimbalzo è la Banca Popolare di Sondrio. La quotata della Valtellina aveva chiuso la sessione di venerdì in ribasso del 3,57 per cento a 11,62 euro imponendosi come la peggiore del settore bancario del Ftse Mib. A differenza dei due titoli industriali, però, la BPSO è in verde sia nel raffronto mensile (+4,8 per cento) che su quello da inizio anno (+44 per cento) e su base annua annua (+62 per cento). Un titolo quindi che gode di ottima salute.

Da Moody’s un aiuto a Borsa Italiana?

L’agenzia di rating Moody’s ha annunciato la conferma del giudizio “Baa3” sul debito sovrano dell’Italia, mantenendo il Paese nell’area investment grade. Contestualmente, Moody’s ha rivisto al rialzo l’outlook, ovvero le prospettive sul futuro andamento del rating, portandolo da “Stabile” a “Positivo”.

La decisione rappresenta un segnale incoraggiante per l’economia italiana, suggerendo una crescente fiducia da parte degli investitori internazionali sulla sostenibilità dei conti pubblici e sulle prospettive di crescita del Paese. Il miglioramento dell’outlook indica che, in assenza di shock economici o finanziari imprevisti, l’Italia potrebbe ottenere un upgrade del proprio rating nei prossimi mesi.

Il giudizio di Moody’s tiene conto di diversi fattori, tra cui la stabilità politica, l’andamento del debito pubblico, le riforme strutturali intraprese e il contesto macroeconomico europeo. Il passaggio da outlook “Stabile” a “Positivo” riflette il riconoscimento dei progressi compiuti e della maggiore resilienza dell’economia italiana rispetto al passato.

In un contesto di mercato incerto, la valutazione di Moody’s potrebbe essere una buona notizia per i mercati finanziari, che potrebbero reagire con maggiore fiducia agli asset italiani.

