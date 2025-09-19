Azioni Stellantis - BorsaInside.com

Avvio di contrattazioni nel segno di Stellantis a Piazza Affari. La quotata del settore automotive si è immediatamente mostrata esuberante fin dal primo istante di scambi tanto da arrivare rapidamente a guadagnare oltre 3 punti percentuali. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, le azioni Stellantis sono scambiate a 8,69 euro con un balzo del 3,5 per cento rispetto alla chiusura di ieri. Se si tiene conto che il Ftse Mib nel suo complesso sta segnando una progressione dello 0,5 per cento, è palese che le azioni di Stellantis stiano beneficando di un qualche driver domestico.

La analizzeremo tra poco. Prima però ci preme evidenziare il positivo andamento dei prezzi che sta caratterizzando il gruppo italo-francese nelle ultime sedute. I numeri parlano meglio di tante parole e allora eccoli qui: +7 per cento la prestazione di Stellantis nell’ultima settimana e +2 per cento quella dell’ultimo mese. Vero è che da inizio anno il titolo continua ad essere deprezzato del 31 per cento ma la possibilità che il rialzo messo a segno nelle ultime 5 sedute possa essere la prima avvisaglia di un cambio di direzione è inevitabile.

Sale il prezzo obiettivo sulle azioni Stellantis

La buona notizia che oggi sta spingendo gli acquisti su Stellantis è in realtà una promozione arrivata da uno dei più importanti analisti. Ad intervenire sul titolo sono stati gli esperti di Berenberg che non solo hanno rivisto al rialzo il rating dal precedente neutral a buy ma hanno anche aumentato il prezzo obiettivo portandolo ancora più su rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni di Stellantis.

Per Berenberg, il titolo del colosso automotive diventa da comprare mentre prima era al massimo da maneggiare con prudenza. Il target price aumentato da 9 a 9,5 euro, poi, implica un maggiore potenziale di upside.

Molto significativo il fatto che il precedente rating, quello neutrale, risalisse alla fine del mese di luglio. In poco più di un mese e mezzo, quindi, la prospettiva di questi analisti su Stellantis è del tutto cambiata.

Nel loro report gli analisti hanno posto l’accento sul fatto che il settore automotive europeo nel suo complesso è caratterizzato da un ritrovato slancio sui nuovi modelli incoraggiato dal fatto che i dazi Usa sull’UE saranno più bassi nel quarto trimestre 2025 e ciò andrà a comportare una diminuzione della pressione sui margini del terzo trimestre delle principali quotate del settore. Sempre nell’analisi, gli esperti hanno poi posto l’accento anche sul fatto che il rinnovo dei portafogli stia proseguendo ad un ritmo molto più rapido di quello precedente (si viaggia su una media del 25 per cento annuo nel 2025-2026 contro una media del 15 per cento che invece ha caratterizzato gli ultimi 10 anni).

La promozione di Berenberg potrebbe essere un caso isolato nell’ambito di una view prevalente che resta improntata alla prudenza?

Non siamo noi a doverlo dire ma gli ultimi segnali che sono arrivati da altri analisti ci sembrano al quanto promettenti. Appena pochi giorni fa, infatti, erano stati gli esperti di Banca Akros a rivedere il rating ad accumulate (accumulare) portando il target price a 9,5 euro. Anche dagli esperti italiani, quindi, un segnale positivo (sia pure non bullish in senso stretto). Siamo quindi a due valutazioni positive su Stellantis nel giro di poche giornate. Un segnale che i trader non dovrebbero trascurare perchè nel precedente mese di agosto (e andando a ritroso in quello di luglio) la stragrande maggioranza della valutazioni arrivate su Stellantis erano state tutte peggiorative (taglio di rating o target price o addirittura entrambi).

