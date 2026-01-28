STM - BorsaInside.com

Ftse Mib oggi nel segno delle azioni STM. La quotata italo-francese è scattata in vetta al paniere di riferimento fin dal primo istante di contrattazioni e ha poi progressivamente allargato il rialzo. Alla rilevazione delle 12 il titolo avanza del 4 per cento a 25,4 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece si sta muovendo in ribasso dello 0,7 per cento.

Nella lista dei migliori titoli della seduta di borsa, dietro STM c’è il vuoto. La seconda quotata migliore della giornata, infatti, è Fincantieri con un rialzo dell’1,4 per cento. Concentrando la nostra attenzione sul titolo dei microchip, balza subito all’occhio l’enorme progressione registrato nell’ultimo mese: +15 per cento il rialzo in appena quattro settimane. STM è quindi sulla cresta dell’onda tanto da imporsi come uno dei titoli migliori di tutto questo primo scorcio di nuovo anno (+8,5 per cento il verde da inizio 2026).

Fin qui la situazione grafica ma cosa spiega l’exploit di oggi? Non è necessario essere degli esperti del settore per intuire che dietro al rally ci siano gli ottimi conti 2025 comunicati dalla rivale ASLM. Ancora una volta, quindi, l’effetto domino travolge positivamente il gruppo italo-francese. E’ la classica situazione da contagio che più di una volta abbiamo rilevato nel settore dei microchips. Un player registra performance positive e immediatamente le concorrenti ne approfittano. Ciò avviene perchè il mercato scommette sul fatto che anche i risultati del concorrente (STM nel caso specifico) possano essere positivi. Ebbene questo meccanismo è ulteriormente rafforzato dal fatto che proprio domani STM toglierà il velo dai conti del quarto trimestre e dell’intero esercizio.

Quindi i catalizzatori alla base del rally di STM sono in realtà due: i conti positivi di ASML e le previsioni 2025 di STM.

Effetto ASML sulle azioni STM

Togliendo il velo dai risultati dell’esercizio 2025, ASML ha parlato di anno da record grazie a un quarto trimestre particolarmente robusto, trainato dalla forte domanda legata all’intelligenza artificiale. Venendo ai numeri, nel periodo ottobre-dicembre 2025, la quotata ha registrato ricavi netti pari a 9,72 miliardi di euro, in aumento del 4,9% rispetto ai 9,26 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente. L’utile netto, invece, ha raggiunto 2,84 miliardi di euro, in crescita del 5,4% rispetto ai 2,69 miliardi del quarto trimestre 2024, mentre l’utile netto base per azione è salito a 7,35 euro, +7,3% anno su anno.

Questi dati hanno rafforzato il sentiment del mercato sulle prospettive del settore semiconduttori, confermando che la domanda legata all’intelligenza artificiale resta un driver cruciale.

Come già accennato in precedenza, gli investitori hanno interpretato i risultati 2025 di ASML come un segnale positivo anche per STM, considerando la correlazione tra le dinamiche di mercato delle due società e la crescente esigenza di componenti avanzati per applicazioni AI e IoT.

STM: previsioni 2025 e aspettative per il primo trimestre 2026

Guardando a STMicroelectronics, l’attenzione è ora concentrata sui risultati del quarto trimestre 2025 e sulla guidance del primo trimestre 2026, che saranno diffusi domani 29 gennaio prima dell’apertura del mercato.

Secondo Equita, STM dovrebbe chiudere l’ultimo trimestre con ricavi pari a 3,280 miliardi di euro, +3% trimestre su trimestre, in linea con il consenso a 3,281 miliardi. L’EBIT della quotata dovrebbe salire del 29% a 233 milioni (242 milioni la stima del consenso), mentre il margine operativo passerebbe al 7,1% dal 5,6% del Q3 2025. L’utile netto è atteso leggermente in calo dell’1% a 235 milioni, con una posizione finanziaria netta in miglioramento a 2,779 miliardi dai 2,610 miliardi del trimestre precedente.

Banca Akros, invece, stima un margine lordo del 35,5%, in miglioramento rispetto al 33,2% del Q3 2025 e superiore al consenso al 35%, nonostante resti sotto il 37,7% dello stesso trimestre del 2024.

Sul primo trimestre 2026, invece, Equita prevede ricavi pari a 2,927 miliardi, in calo del 11,5% trimestre su trimestre, con un EBIT in netto calo a 112 milioni (-52%) e un margine operativo al 3,8%. L’utile netto, secondo la sim milanese, dovrebbe attestarsi a 121 milioni (-48%), poco sotto il consenso a 124 milioni, mentre la posizione finanziaria netta dovrebbe salire a 2,848 miliardi (+69 milioni trimestre su trimestre).

Nonostante la contrazione dei numeri attesa per l’inizio del 2026, sia Equita sia Banca Akros hanno confermato il rating buy su STM e un target price a 30 euro, puntando sul ritorno alla crescita e sulla solidità della posizione finanziaria.

La raccomandazione implica il consiglio di comprare mentre il target price a 30 euro è decisamente avanzato rispetto ai valori correnti i borsa a dimostrazione che c’è potenziale di upside sul titolo e questo nonostante il rialzo che STM ha già messo a segno a inizio 2026.

