Tra le quotate più in evidenza a Piazza Affari dopo circa un’ora e mezza dall’avvio degli scambi c’è STM. Il titolo dei microchips avanza di oltre il 4,5 per cento a 21,1 euro facendo molto meglio di un Ftse Mib che invece limita la progressione allo 0,75 per cento. A fare meglio di STM è solo Stellantis che, forte di una nuova promozione da parte degli analisti, sta guadagnando addirittura oltre 7 punti percentuali e mezzo. Alle spalle di STM, invece, si colloca Monte dei Paschi che, dopo la serie di tre cali di fina innescati dall’inchiesta della procura della repubblica di Milano sulla scalata a Mediobanca, oggi sembra aver trovato la strada del rimbalzo.

In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione esclusivamente sulle azioni STM anche perchè, proprio grazie alla corsa agli acquisti che è in atto oggi, il titolo riduce ad appena un punto percentuale il passivo accumulato nell’ultimo mese. Ovviamente resta sempre molto ampio (11 per cento) il rosso accumulato da inizio anno e ciò continua a rendere la quotata più accessibile rispetto a gennaio.

Fatta questa premessa sui numeri, andiamo ora ad analizzare quali potrebbero essere le ragioni alla base del rally delle azioni STM. Ci sono motivi specifici che spiegano il forte appeal della quotata? Rispondere a questa domanda significa anche farsi un’idea su quello che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Cosa sta spingendo il boom delle azioni STM

Guardando ai flussi di notizie, non ci sono eventi di particolare importanza che hanno riguardato il titolo STM. Analisi fondamentale, quindi, del tutto priva di spunti price sensitive. Ovviamente un rally di simile portata non può essere ridotto solo al fatto che il titolo dei microchip sia in affanno da inizio anno. Gli acquisti sono tornati perchè c’è stato un assist arrivato in un contesto favorevole (quotazioni non brillanti) e sfruttato dagli investitori. Di cosa stiamo parlando?

Della buona prestazione registrata dai titoli tech americani nella seduta di borsa di ieri. Wall Street ha infatti chiuso con il paniere S&P 500 avanti dello 0,25 per cento a quota 6.829 punti e il Nasdaq che invece ha guadagnato lo 0,59 per cento a quota 23.414 punti). Tra le singole quotate è stata una giornata tutta all’insegna degli acquisti per Boeing che ha messo a segno un rialzo del 10 per cento a 205,45 dollari, Intel capace di guadagnare l’8,65 per cento a 43,47 dollari e Dell Technnologies che ha chiuso avanti del 2,95 per cento a quasi 136 dollari. Tre quotate che rientrano comunque in un settore complementare a quello di STM. Per un titolo depresso a volte è sufficiente questo per riaccendere il faro dell’interesse. Proprio questo sta accadendo alle azioni STM nella seduta di borsa di metà settimana.

Cosa pensano gli analisti delle azioni STM?

Ovviamente la situazione in atto proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo non è di lungo termine. Il più delle volte rapporti di azione e reazione come quello che si è creato sulla linea azioni tech Usa – STM, tendono ad avere una durata circoscritta. E allora può essere utile vedere cosa pensano gli analisti che coprono le azioni STMicroelectronics.

Nelle ultime settimane non ci sono state nuove valutazioni. Il titolo quindi è rimasto fermo alla pioggia di downgrade che sono arrivati a ottobre. Detto questo sulla base di 18 valutazioni attive, il rating medio è accumulate ossia accumulare. Ci sono ben 7 analisti che consigliamo di comprare, ma molti di più sono gli hold (mantenere). Nessun sell presente. Il target price medio è invece pari a 28,58 dollari ossia il 22 per cento in più rispetto ai prezzi attuali (potenziale di upside). Per la stragrande maggioranza degli analisti, quindi, le azioni STM hanno buon prospettive di rialzo pur non essendo da comprare.

