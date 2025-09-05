Target price azioni STM - BorsaInside.com

Le azioni STM sono subito salite in cattedra nell’ultima seduta settimanale di scambi. Il colosso italo-francese dei microchips dopo circa un’ora dall’avvio degli scambi si sta imponendo sul Ftse Mib con un rialzo del 4,23 per cento contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece è praticamente inchiodato sulla parità. Il dominio di STM è praticamente assoluto visto che la più diretta inseguitrice, Stellantis, limita la progressione al 2,4 per cento. Grazie alla pioggia di acquisti, STM rafforza la sua progressione su base mensile che viene ora aggiornata al 5 per cento mentre restano i rossi accumulati da inizio anno (-3 per cento) e anno su anno (-14 per cento).

Come sempre accade quando ci si trova dinanzi a un balzo in avanti così forte, l’interesse degli investitori non può che riguardare le ragioni alla base della dinamica in atto. Cosa sta spingendo gli acquisti su STM nella seduta di oggi?

Migliorano le valutazioni sulle azioni STM

Il balzo in avanti di STM potrebbe essere correlato con alcuni giudizi favorevoli arrivati negli ultimi giorni da vari analisti. In appena 24 ore, infatti, sia gli esperti di Citi che quelli di Exane hanno migliorato la loro valutazione sia pure con tratti distintivi diversi. Gli upgrade sono arrivati in un contesto generale caratterizzato da un sentiment di settore più positivo grazie all’outlook 2026 di Broadcom.

Ma partiamo proprio dai giudizi degli analisti.

Tanto per iniziare c’è Exane che ha deciso di alzare il rating sulle azioni STM dal precedente neutral a outperform portando anche il target price da 22 a 26 euro per azione. Nel report gli esperti francesi affermano che il rapporto rischio-rendimento di STM è tornato ad essere molto interessante dopo che le preoccupazioni sul comparto hanno iniziato a scemare. Per quello che riguarda i potenziali driver, Exane ha fatto riferimento al prossimo lancio dell’iPhone 17 di Apple affermando che esso potrebbe rappresentare un fattore trainante per la crescita del colosso dei micro-chips in un contesto generale in cui, dopo una lunga fase di tensione, l’inventario dei semiconduttori sembra essere finalmente avviato alla strada della normalizzazione. Secondo gli esperti, inoltre, la crescita dell’intelligenza artificiale, rappresenta un altro elemento di supporto per la dinamica di STM.

Erano e restano invece bullish gli analisti di Citi che, ribadendo la loro indicazione di acquisto sul titolo (rating buy) hanno deciso di alzare il target price dal precedente 25 a 27 euro. L’upgrade sul prezzo obiettivo è arrivato in scia alla diffusione da parte del management di alcune indicazioni sul terzo trimestre 2025 periodo che, stando appunto alle stime, potrebbe chiudersi con ricavi per 3,2 miliardi di dollari e un gross margin al 33,5 per cento.

Schiarita anche sul sentiment di settore

A influenzare la percezione degli investitori su STM è stato anche l‘outlook tracciato da Broadcom, che ha messo in evidenza prospettive molto favorevoli per l’intelligenza artificiale nel 2026, durante la presentazione dei risultati trimestrali.

Per la cronaca nel terzo trimestre 2024-2025, Broadcom ha battuto le previsioni degli analisti sia sul fronte degli utili che dei ricavi. L’Eps adjusted si è attestato a 1,69 dollari, superando le attese di 1,65 dollari. Anche il fatturato ha mostrato una crescita significativa, raggiungendo 15,96 miliardi di dollari, con un incremento del 22 per cento rispetto all’anno precedente e leggermente sopra la stima di consenso a 15,83 miliardi.

A trainare i conti sono stati i segmenti più innovativi del gruppo: le soluzioni per l’intelligenza artificiale, i servizi di networking e il contributo di VMware. Guardando avanti, Broadcom prevede un quarto trimestre in ulteriore accelerazione. La società stima un fatturato vicino a 17,4 miliardi di dollari, in aumento del 24 per per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un Ebitda margin rettificato al 67 per cento del giro d’affari previsto.

Questi numeri di Broadcom sembrano proprio avuto un effetto indiretto ma significativo anche sulle azioni STM. Il mercato tende infatti a guardare in modo integrato all’intero comparto dei semiconduttori, e l’entusiasmo per l’espansione dell’AI si riflette positivamente sulle valutazioni delle aziende coinvolte nella catena di fornitura, compresa appunto STMicroelectronis. Da qui gli acquisti in atto sul titolo.

