Sell off azioni STM - BorsaInside.com

Vendite fittissime sulle azioni STM con i prezzi che stanno andando a picco. La quotata del settore micro-chip, già reduce da due sedute di borsa all’insegna del ribasso, ha aperto le contrattazioni della penultima seduta settimanale di scambi con un crollo di oltre il 12 per cento precipitando a quota 23,52 euro contro i 28,4 euro della chiusura di lunedì e i 27 euro emersi al termine della sessione di ieri. A causa di questo violento ribasso, il passivo di STM nella sola ultima settimana è ora pari a quasi 3 punti percentuali mentre il fiorente calo fino a pochi giorni fa presente nella performance su base mensile è ora ridotto ad appena il 4,5 per cento. Tutto questo in un contesto in cui l’articolo, rispetto a un anno fa, è deprezzato per oltre il 27 per cento.

Tornando alla sessione di borsa odierna, come era prevedibile, c’è stato subito un movimento dei prezzi fin dall’apertura degli scambi. Ciò che non era prevedibile è stata l’ampiezza (in negativo) della variazione registrata.

Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per correlare il crollo delle azioni STM alla diffusione dei conti trimestrali avvenuta nel pre-market. Gli investitori stanno vendendo perchè delusi per i risultati messi a segno dalla quotata italo-francese.

Per capire se il sell-off è solo reazione emotiva oppure se è l’inizio di una fase discendente di lunga durata, è necessario esaminare nel dettaglio proprio questi risultati.

Solo al termine di questa valutazione è consigliabile aprire la propria posizione di investimento ora anche con il servizio di trading nazionale del broker eToro.

📈 Maggiori informazioni sul trading nazionale di eToro

La trimestrale di STM nel dettaglio

STM ha chiuso il secondo trimestre con ricavi pari a 2,77 miliardi di dollari in ribasso del 14,4 per cento rispetto a un anno fa. A pesare, in particolare, sono state le vendite nette a OEM (original equipment manufacturer) e Distribuzione che hanno segnato un ribasso nel primo caso del 15,3 per cento e nel secondo del 12 per cento. Ad ammorbidire l’effetto negativo del ribasso il fatto che, dal raffronto con il primo trimestre 2025, emerga un rialzo del 9,9 per cento e che le stesse stime degli analisti erano inferiori (2,71 miliardi di euro).

Proseguendo con l’esame dei risultati, la marginalità lorda di STM al termine del periodo di riferimento si è attestata al 33,5 per cento contro il 40,1 per cento di un anno fa. Su questa flessione a pesare è stato il mix di prodotto ma anche le minori efficienze di produzione. Nonostante il ribasso, anche in questo caso comunque il dato è stato meno peggio delle attese della stessa società che si attendeva una marginalità al 33,4 per cento. Sulla base di questi dati, STM ha chiuso il secondo trimestre 2025 con un risultato netto negativo pari a 97 milioni di dollari che si raffronta con l’utile di 353 milioni di dollari emerso al termine del secondo trimestre 2024.

La maxi perdita è palesemente alla base del tracollo del titolo in borsa.

Molte perplessità anche dalle previsioni sul terzo trimestre 2025

Trimestrale STM infarcita di segni negativi ma quella successiva potrebbe non essere da meno. Per il terzo trimestre 2025, infatti, il management si attende un fatturato a 3,17 miliardi di euro, in ribasso del 2,5 per cento nel raffronto anno su anno ma in rialzo del 14,6 per cento rispetto a quello del secondo trimestre 2025. Stando alle stime, inoltre, la marginalità dovrebbe essere pari al 33,5 per cento comprendendo anche i 340 punti base di oneri derivati dal sottoutilizzo della capacità produttiva. Il problema (ulteriore) è che l’impatto del margine lordo nel terzo trimestre 2025 dovrebbe essere negativo per circa 140 punti base a causa soprattutto degli effetti valutari.

Stando alle proiezioni, quindi, non ci dovrebbe essere alcun cambio di passo e proprio questa potrebbe essere la ragione alla base del pesante tracollo dei prezzi. Una situazione sicuramente fluida che però può essere sfruttata, soprattutto da parte dei trader con approccio più speculativo, per operare con strumenti derivati come i CFD che non prevedono il possesso del sottostante e consente di fare trading al rialzo e al ribasso.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.