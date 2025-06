Azioni STM - BorsaInside.com

Una seduta di borsa tutto sommato tranquilla e senza grandi spunti di rilievo è movimentata, perlomeno in questa prima fase, dalle azioni STM. Il titolo dei semiconduttori, infatti, è super-comprato fin dall’avvio delle contrattazioni tanto da registrare una progressione di oltre il 6 per cento a quota 23,8 euro. Tenendo conto che il paniere di riferimento di Piazza Affari sta avanzando di un frazionale 0,26 per cento, è palese che ci siano altre ragioni alla base del rally.

Prima di analizzarle ci preme segnalare che la vera e propria corsa a comprare azioni STM che è in atto proprio mentre scriviamo l’articolo, impatta sulla prestazione mensile della quotata dei semiconduttori che ora è positiva per il 15 per cento. Per la cronaca, nonostante il rally di oggi, resta invece decisamente rossa (-38 per cento) la performance anno su anno ma, in questo caso, è palese che a pesare sia la guerra commerciale in atto e le mosse americane sui dazi. In questa sede, però, ci interessano poco i ragionamenti sulle correlazioni tra dazi Usa e andamento delle azioni STM. Quello che ci interessa è capire cosa sta avvenendo in borsa oggi al titolo italo-francese perchè, a prescindere dai discorsi sul lungo termine, è chiaro che un verde simile possa essere usato in ottica speculativa usando ad esempio broker come eToro che non prevedono commissioni di conversione valutaria sulle azioni italiane (o comunque denominate in Euro)

Cosa sta succedendo alle azioni STM in borsa

La bomba è arrivata questa mattina e per ora è solo una voce di corridoio su un possibile rischio. Ci riferiamo alle indiscrezioni che parlano di possibile scissione di STM tra Italia e Francia. In pratica al MEF andrebbero gli asset italiani di STM e a Parigi quelli francesi. In questo scenario la holding italo-francese verrebbe quindi sciolta. Stando a quanto affermato da La Stampa, il dossier sarebbe stato già affidato ai consulenti. Voce di corridoio si, quindi, ma qualcosa potrebbe davvero bollire visto che, se questa ipotesi è sul tavolo dei consulenti, allora nel management se parla.

La scissione sarebbe l’esito irreversibile della crisi di governance in atto nel gruppo dei micro-chip con italiani e francesi che sono da tempo ai ferri corti.

Attualmente STM fa capo alla holding STH che, con il quo 27,8 per cento, ha un controllo relativo su STMicroelectronics. La STH a sua volta, è partecipata in modo paritario dal MEF italiano e da BpiFarnce. Il problema, diventato sempre più palese nel corso degli ultimi mesi, non è solo di potere ma di specializzazione. I siti produttivi di STM presenti in Italia, infatti, hanno da sempre un focus che è rivolto sull’0automotive, mentre quelli francesi sono specializzati sul digitale.

Se le tensioni tra Italia e Francia si sono ulteriormente acuite negli ultimi tempi è perchè mentre l’automotive è in piena crisi, il digital è in espansione.

La scissione di STM è davvero possibile?

La domanda è retorica. Se, come afferma La Stampa, i consulenti sono al lavoro sul dossier allora l’ipotesi scissione di STM è plausibile. Non è però semplice perchè le tempistiche sarebbero molto lunghe (una prima ipotesi è di tre anni).

Proprio per questo motivo, la separazione non è la strada più semplice e allora è probabile che le parti tentino un tutto per tutto per trovare un accordo.

Il ministro italiano Adolfo Urso ha fatto sapere che è in atto confronto politico tra Italia e Francia per trovare una soluzione all’impasse. Urso, in particolare, rivendicando la linea espressa dal ministro Giorgetti, ha anche auspicato che il confronto in atto possa chiudersi presto e con esito favorevole.

Ricordiamo che il braccio di ferro tra Italia e Francia sulla governance di STM si è riacceso a seguito del voto contrario del MEF alla manleva per l’amministratore delegato, Jean Marc Chery, e alla conferma di due consiglieri, che però è stato battuto però dalla maggioranza del capitale.

Non è da escludere che della situazione di STM si sia parlato nei colloqui tra Meloni e Macron che si sono tenuti ieri dopo mesi di tensioni tra Italia e Francia su tanti temi diversi a partire dalla guerra in Ucraina e dal ruolo dei volenterosi.

Lato operativo, lo scenario a questo punto più probabile è che la situazione di incertezza possa proseguire creando così occasioni potenziali per i trader. L’operatività con i CFD potrebbe essere indicata nella situazione.

