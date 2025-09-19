Azioni Technoprobe - BorsaInside.com

Pausa di riflessione per le azioni Technoprobe dopo il rally messo a segno nella seduta di ieri. La quotata attiva nella progettazione e produzione di sonde card e tecnologie di misura per circuiti integrati, sta registrando a metà mattinata un ribasso del 2,53 per cento che però, a causa proprio del boom messo a segno ieri, non impatta sulla prestazione settimanale. Il titolo del Mid Cap, mantiene un verde di quasi il 19 per cento nelle ultime 5 sedute. Sempre in verde (ma del 27 per cento) è anche la performance mensile mentre rispetto a inizio anno i prezzi sono più alti del 43 per cento. Insomma un titolo su di giri che, giustamente da un punto di vista fisiologico, oggi sta dando l’impressione di cercare un assestamento dopo un lungo rally. Visto che non stiamo parlando di una quotata sul paniere di riferimento di Piazza Affari è inevitabile che gli investitori con paca dimestichezza sul Ftse Italia Mid Cap si interroghino su cosa fare con le azioni Technoprobe. E’ tardi per partecipare al loro rally oppure, al contrario, c’è ancora margine di crescita?

Vediamolo nel dettaglio facendo riferimento ad un interessante report di UBS che è stato alla base proprio del rally di ieri. La banca elvetica ha infatti avviato copertura sulle azioni Technoprobe con rating buy e target price a 10,4 euro. Quindi non solo la mid cap è da comprare ma, considerando quelli che sono i prezzi attuali, ha anche un ampio margine di crescita.

Perchè UBS è bullish sulle azioni Technoprobe?

Ci sono tante indicazioni interessanti nel report di UBS su Technoprobe.

Per gli esperti svizzeri, mercato dei semiconduttori si prepara a una fase di forte crescita e prorpio Technoprobe potrebeb essere tra principali beneficiari. La società italiana è infatti ben posizionata sia per intercettare la crescente domanda legata all’intelligenza artificiale che per sfruttare il forte appeal verso le nuove tecnologie di memoria ad alte prestazioni.

Più nel dettaglio secondo UBS nel 2026 la domanda di probe card dovrebbe subire una forte accelerazione grazie ai chip AI personalizzati sviluppati dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono data center e infrastrutture cloud. A ciò si dovrebbe poi aggiungere il boom della domande di memorie HBM (High Bandwidth Memory), oramai diventate fondamentali per i processori grafici e le architetture AI di nuova generazione.

Premesso questo, UBS vede gli utili per azione di Technoprobe nel periodo 2026-2028 in un range compreso tra 0,27 e 0,40 euro, ben oltre l’attuale consensus di mercato. Non solo ma l’effetto combinato di AI e HBM dovrebbe portare i ricavi legati all’intelligenza artificiale da circa 220 milioni di euro previsti nel 2025 a 330 milioni nel 2026.

Oltre alle probe card tradizionali, Technoprobe sta espandendo la propria offerta verso il test dei chip confezionati e dei dispositivi HBM. UBS stima che il mercato indirizzabile per le probe card dedicate a queste memorie possa raggiungere i 600 milioni di dollari entro il 2028.

Analizzando poi la situazione finanziaria della quotata, UBS ha posto l’accento sulla sua solida posizione finanziaria. I 660 milioni di euro di cassa presenti, potrebbero consentire alla società di effettuare nuove acquisizioni. Ad ogni modo gli esperti svizzeri vedono un miglioramento della redditività di Technoproble con un margine Ebitda che dovrebbe attestarsi nel range tra il 38 e il 40 per cento entro il 2028.

Insomma ci sono tutta una serie di elementi che spingono UBS a ritenere che Technoprobe possa avere un buon margine di rivalutazione.

Intanto prosegue il piano di buyback della quotata

Altro fattore che ha portato visibilità alle azioni Technoprobe è l’aggiornamento del piano di acquisto di azioni proprie. La società ha reso di aver acquistato, nelle sedute comprese tra l’8 e il 12 settembre, 229.099 azioni, pari allo 0,03507 per cento del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 6,89959 euro per titolo. L’operazione ha comportato un esborso complessivo di circa 1,58 milioni di euro.

Con questo ulteriore intervento, al 12 settembre 2025 Technoprobe detiene complessivamente 9.749.558 azioni proprie, equivalenti alll’1,49245 per cento del capitale.

Ricordiamo che il buyback rappresenta uno strumento spesso utilizzato dalle società quotate per sostenere la valorizzazione in borsa e per avere maggiore flessibilità nella gestione del capitale. Le azioni proprie, infatti, possono essere utilizzate in operazioni straordinarie, piani di incentivazione o cancellate per aumentare l’utile per azione.

Nel caso specifico di Technoprobe, il riacquisto di titoli rientra in una più ampia strategia di consolidamento e di creazione di valore per gli azionisti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.