Azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Andamento molto altalenante per le azioni Telecom Italia dopo la pubblicazione dei conti semestrali avvenuta ieri pomeriggio poco prima della chiusura delle contrattazioni. Come si può vedere dal grafico in basso il titolo dell’ex monopolista ha aperto gli scambi in leggero ribasso per poi salire sopra la parità e quindi ritracciare ancora e tornare in rosso. Attualmente il titolo scambia a 0,41 euro praticamente sugli stessi livelli di ieri. La volatilità, quindi, resta molto pronunciata e questo rappresenta un’occasione operativa per i trader che hanno un approccio più speculativo. Le oscillazioni di prezzo non impattano più di tanto sulla performance del titolo che resta negativa per l’1,45 per cento nell’ultimo mese e positiva per il 65 per cento da inizio anno.

L’impressione che si ha da questi numeri è che, sazi per le prestazioni registrate dalla quotata nel 2025, gli investitori abbiano preferito non sfruttare all’assist offerto dalla semestrale. Ciò di solito avviene perchè i conti hanno centrato alla perfezione quelle che erano le attese della vigilia o perchè qualche singolo parametro non ha convinto fino in fondo. Ecco perchè per provare a capire cosa fare con le azioni Telecom Italia diventa fondamentale esaminare in ogni aspetto i conti semestrali.

Prima di procedere ricordiamo che, essendo un titolo italiano, anche Telecom Italia rientra in quel discorso sul trading nazionale eToro che più di una volta abbiamo affrontato su Borsa Inside.

📈 Clicca qui per saperne di più sul trading nazionale di eToro

La semestrale di Telecom Italia nel dettaglio

Telecom Italia ha mandato in archivio il primo semestre 2025 con ricavi totali su base omogenea pari a 6,6 miliardi di euro, in aumento del 2,7 per cento rispetto ai 6,43 miliardi che erano stati registrati nel primo semestre 2024. Il dato è positivo ma se dovessero essere incluse anche le attività dismesse (in particolare Sparkle), allora i ricavi totali di TIM sarebbero in calo dello 0,9 per cento a quota 6,66 miliardi di euro.

Scendendo nel conto economico, il margine operativo lordo organico di Telecom Italia risulta pari a 2,06 miliardi di euro, in rialzo del 9,4 per cento anno su anno. Diverso, però, il quadro se si va considerare il gruppo nel suo complesso. In tal caso l’EBITDA totale, a causa dell’impatto delle varie operazioni straordinarie, risulterebbe in ribasso del 23,1 per cento a quota 2 miliardi di euro.

Incoraggiante, invece, il dato sul risultato netto attribuibile ai soci che resta si negativo per 132 milioni di euro, ma risulta essere comunque in forte miglioramento rispetto alla perdita di 646 milioni registrata nello stesso periodo del 2024. Il dato comprende una 42 milioni di euro legata ad attività cessate o destinate alla cessione.

Per quello che riguarda il debito, al 30 giugno 2025, l’indebitamento finanziario netto rettificato after lease di TIM risultava essere pari a 7,5 miliardi di euro, in leggero rialzo dai 7,27 miliardi di inizio anno, ma in linea con le stime degli analisti.Il debito netto contabile, invece, è ammontato a 10,55 miliardi di euro.

Concludiamo con un cenno al cash flow con il dato sul flusso di cassa operativo del primo semestre che è risultato positivo e pari a 482 milioni di euro.

Nel complesso dai conti trimestrali di Telecom Italia sembrano emergere segnali contrastanti ma con spunti positivi.

Le previsioni di TIM su tutto l’esercizio 2025

Nulla di nuovo, invece, sul fronte outlook 2025. In pratica il management di Telecom Italia si è limitato a confermare per intero la guidance su tutto l’esercizio 2025 che era stata già annunciato al mercato in occasione dell’approvazione del piano industriale 2025-2027. Niente di nuovo quindi e proprio questo fatto potrebbe essere alla base dell’andamento incerto del titolo TIM.

Giusto per completezza ricordiamo che sull’esercizio 2025 sono stimati ricavi di gruppo in rialzo tra il 2 e il 3 per cento e un Ebitda organico After Lease che a fine anno dovrebbe evidenziare una crescita del 7 per cento.

Cosa fare con le azioni Telecom Italia dopo la semestrale?

L’andamento odierno delle azioni TIM conferma l’attraversamento di una fase di lateralizzazione conseguente rallentamento innescato dopo il raggiungimento a luglio dei massimi annuali a quota 0,4219 euro. Ad agosto i prezzi di Telecom Italia sono comunque in rialzo sia pure in modo frazionale. Ricordiamo che luglio, nonostante il raggiungimento del top annuale, si era chiuso in calo. La flessione aveva interrotto una lunga striscia positiva di mesi consecutivi in rialzo.

Lato tecnico il primo supporto di TIM può essere collocato a quota 0,3940 euro, ben lontano dai valori correnti.

Proprio oggi, quasi a voler suggerire agli investitori cosa fare, sul titolo sono intervenuti gli analisti di Mediobanca che hanno confermato la loro indicazione di acquisto (rating buy) alzando il prezzo obiettivo a 0,47 euro dagli 0,43 euro precedenti. Per Piazzetta Cuccia, quindi, Telecom Italia ha ancora un forte potenziale di upside anche dopo la pubblicazione dei conti semestrali.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.