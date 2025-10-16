Azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

In un contesto generale che vede la borsa di Milano avanzare di appena lo 0,4 per cento, il rialzo del 3,8 per cento messo a segno da Telecom Italia fa ancora più rumore. La quotata delle tlc, ben intonata fin dall’apertura delle contrattazioni, è finita nel mirino dei compratori a partire da metà mattinata. Da quel momento il titolo non si è fermato più arrivando a cogliere un massimo intraday a quota 0,5086 euro. Sia pure in via transitoria, quindi, le azioni TIM sono rimaste sopra alla soglia psicologica e tecnica di 0,5 euro. Nelle successive battute la spinta al rialzo ha dovuto fare i conti con un rallentamento. Pochi centesimi avanti o indietro non cambiano la sostanza dei fatti e la realtà è che Telecom Italia tranquillamente proseguendo con il suo trend al rialzo. I frutti di questa svolta rispetto all’andamento degli anni scorsi, si vedono tutti nel trend di medio e lungo termine dei titolo: +13 per cento il rialzo messo a segno nell’ultimo mese e poi +98 per cento da inizio anno e +90 per cento su base annua.

Numeri per certi versi impressionanti che uniti al rally in atto proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo potrebbero spingere a pensare che, a dispetto della teoria per cui i titoli che hanno corso troppo sono quelli più soggetti ai rallentamenti, le azioni TIM al contrario abbia ancora spazio di risalita.

Una simile prospettiva sarebbe di certo molto gradita a tutti quegli investitori che, magari perchè “spaventati” dall’intensità del rally messo a segno da inizio anno dal titolo, fino ad ora non se la sono sentita di entrare.

Proprio a loro sembrano parlare gli analisti di Deutsche Bank che, con il loro report bullish sulle azioni Telecom Italia, potrebbero essere i maggiori responsabili dei forti acquisti in atto oggi.

Vale allora la pena esaminare quello che dicono gli analisti tedeschi e solo dopo impostare una strategia trading.

👉🏻 Registrati gratis su eToro per avere la tua demo di prova

Deutsche Bank dietro la nuova corsa a comprare azioni Telecom Italia

Dopo essere rimasti fermi sul mantenere per tanto tempo (rating hold), gli analisti di Deutsche Bank ora hanno rivisto il loro posizionamento sulle azioni TIM a buy (comprare). Non solo ma gli esperti hanno anche aumentato il prezzo obiettivo da 0,34 euro a 0,62 euro. Una decisione che ha il sapore della promozione piena. Per gli esperti tedeschi non ci sono dubbi: TIM è da comprare anche perchè ha un ottimo spazio di crescita. Il nuovo target price, infatti, rispetto alle quotazioni attuali implica un forte potenziale di upside. Una view bullish completa che va a schizzare l’occhio agli investitori per ora rimasti fermi.

Tra l’altro la promozione di Deutsche Bank non è un evento isolato. Appena un paio di giorni fa, infatti, erano stati gli analisti di Kepler Cheuvreux a confermare il rating buy in essere aumentando il target price a 0,62 euro. E ancora prima una decisione non dissimile era arrivata da Banca Akros solo che in questo caso al consiglio di comprare si era affiancato un upgrade di target price a 0,57 euro.

Insomma è opinione diffusa tra gli analisti che le azioni TIM abbiano ancora spazio di crescita nonostante il boom messo a segno nell’ultimo anno. Ma da dove potrebbe arrivare questa visibilità?

In ballo c’è l’imminente pubblicazione dei conti trimestrali ma l’impressione che si ha guardando anche a quel +3 per cento messo a segno negli ultimi 5 giorni è che il titolo possa aver ritrovato un forte appeal sfruttando soprattutto le notizie sul risiko delle Tlc che ha preso il via in Francia. Vero è che il ceo di Altice France, proprietaria del noto operatore telefonico Sfr, ha detto “no” all’offerta congiunta che era stata presentata da Orange, Bouygues e Iliad, tuttavia è sufficiente questo passo per rilanciare tutto il tema M&A del comparto Tlc. Non solo ma se a ciò si aggiunge poi il fatto che, come rilevato dagli analisti di Intermonte, il rifiuto dell’offerta non vincolate per Sfr da parte di Altice France, possa in realtà essere sintomo non di una chiusura ma della volontà di avviare una partita negoziale al rialzo, allora la partita è è più aperta che mai.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.6 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.8 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.4 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Cosa centrerebbe Telecom Italia in tutto questo? A parte il discorso di solidarietà settoriale, ci potrebbero essere aspetti molto più concreti in ballo. Come affermato da Equita, infatti, il consolidamento in Francia sarebbe un evento importante per tutto il settore delle Tlc compreso quello italiano (e quindi entrerebbe in ballo TIM) perchè se l’operazione su Sfrsi dovesse concludere senza ostacoli normativi, le possibilità che anche in Italia si possa accendere il risiko delle Tlc non potrebbero che crescere.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it