Non è una giornata particolarmente brillante per le azioni Telecom Italia che a Piazza Affari segnano un rosso dello 0,4 per cento scendendo attorno a 0,39 euro. Il segno rosso dell’ex monopolista stride con l’andamento positivo del Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,3 per cento ma comunque non impatta in modo visibile sulla prestazione a un mese delle azioni TIM che resta positiva per il 20 per cento (+58 per cento il verde anno su anno).

Stando all’attuale andamento della quotata sembrerebbe che, almeno per adesso, la decisione dell’agenzia internazionale Fitch di alzare l’outlook sul titolo non abbiamo avuto alcun effetto concreto. Ciò non significa che non possa averlo nel corso della seduta di borsa e proprio per questo motivo conviene analizzare nel dettaglio il report che gli analisti hanno dedicato a TIM.

Fitch Ratings ha nmigliorato l’outlook su Telecom Italia

L’agenzia Fitch Ratings ha rivisto al rialzo le prospettive di Telecom Italia migliorando l’outlook da stabile a positivo, pur mantenendo invariato il rating di default a lungo termine (IDR) a BB.

La revisione riflette la significativa riduzione dell’indebitamento da parte del gruppo delle tlc, che apre lo spazio per ulteriori miglioramenti della struttura finanziaria. Un contributo potenziale in questa direzione potrebbe arrivare anche dai proventi attesi nell’ambito della controversia relativa ai canoni di concessione del 1998 che risultano essere ancora in fase di definizione.

Nel loro report gli analisti di Fitch hanno sottolineato come Telecom Italia, in linea con la propria strategia finanziaria, sia già riuscita a compire un passo importante con la cessione della rete fissa (NetCo) a Optics Bidco. Sempre secondo Fitch questa operazione ha permesso di alleggerire sensibilmente la leva finanziaria del gruppo.

Scendendo nell’analisi gli analisti hanno poi rilevato che la traiettoria attuale lascia aperta la porta alla possibilità che in futuro ci possa anche essere una ulteriore discesa della leva finanziaria fino al 2027. Tale dinamica andrebbe a rafforzare la solidità del profilo creditizio dell’operatore telefonico.

Lato operativo, il miglioramento dell’outlook su Telecom Italia può essere considerato un segnale di fiducia verso il percorso di ristrutturazione intrapreso dalla quotata che punta ad un business più sostenibile, snello e orientato alla creazione di valore per i suoi stakeholder.

Sempre a proposito di valutazioni da parte degli analisti, va ricordato come nelle scorse, anche a seguito della diffusione dei conti del primo trimestre 2025, sulle azioni Telecom Italia fossero arrivate una raffica di giudizi bullish con in testa quello espresso da Kepler Cheuvreux che, ribadendo il buy (comprare) aveva alzato il target price a 0,5 euro, un valore decisamente superiore ai prezzi attuali di TIM e che definisce un buon potenziale di upside per il titolo.

Cosa dice l’analisi tecnica su Telecom Italia?

Dal punto di vista tecnico le azioni Telecom Italia stanno mostrando un solido momentum rialzista, supportato da indicatori tecnici favorevoli e proiezioni positive. Il supporto principale lo si può collocare tra 0,345 euro e 0,355 euro mentre la resistenza è nell’area 0,397 euro. Il trend in atto sembra essere rialzista anche grazie al sostegno dei volumi in aumento e di una serie di segnali tecnici positivi. A questo punto una discesa sotto quota 0,355 euro potrebbe indicare un’inversione di tendenza mentre un eventuale superamento della resistenza a quota 0,397 euro potrebbe comportare la salita dei prezzi verso nuovi massimi.

Questo il quadro da tenere in considerazione prima di posizionarsi sul titolo.

