Azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Le azioni di Telecom Italia nell’ultima seduta della settimana si stanno muovendo con marcata debolezza, registrando un ribasso dell’1,4% che implica la discesa sotto la soglia psicologica dei 0,6 euro, con un minimo intraday toccato a 0,58 euro.

Questo calo colloca il titolo tra i peggiori del Ftse Mib ma ha anche implicazioni su base mensile visto che si traduce in un allargamento del rosso mese su mese al 5%. Questa leggera non deve però essere letta come un allarme strutturale: il titolo TIM resta infatti in forte rialzo rispetto all’anno precedente, con un incremento complessivo di oltre il 112%. L’entità di questo andamento dimostra la capacità dell’ex monopolista di consolidare una crescita importante nel segno del recupero dopo un passato di forte incertezza.

Vendite odierne: motivazioni reali o pretesto di mercato?

Il ribasso odierno del titolo non sembra essere determinato da notizie societarie negative o da eventi straordinari legati a TIM. Non emergono price sensitive news che possano giustificare il calo, considerando che i conti approvati recentemente segnalano un’azienda solida e in crescita. Questo porta a pensare che la debolezza osservata sia principalmente frutto di un meccanismo di presa di profitto da parte degli investitori, dopo un rally che ha visto il titolo apprezzarsi in modo significativo nell’ultimo anno.

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In periodi di tensione internazionale e incertezza macroeconomica, gli investitori tendono a ridurre l’esposizione sui titoli già molto performanti, approfittando di cali anche contenuti per alleggerire portafogli. TIM rientra perfettamente in questa dinamica: il titolo, dopo un aumento del 112% anno su anno, rappresenta un candidato naturale per operazioni di rotazione e prese di profitto. Il calo odierno, quindi, appare più come una reazione di mercato a condizioni esterne che come un riflesso di problemi interni alla società. In assenza di fattori fondamentali negativi, il movimento ribassista può essere interpretato come fisiologico, coerente con una strategia di gestione del rischio da parte degli investitori.

Questa osservazione è supportata anche dal fatto che la performance mensile negativa del 5% resta limitata se confrontata con il trend positivo dell’ultimo anno. Non c’è, dunque, alcun segnale che faccia pensare a un’inversione strutturale del titolo. Piuttosto, il ribasso sembra essere il frutto di dinamiche di mercato e sentiment, con gli operatori che reagiscono a contesti geopolitici e finanziari più ampi, sfruttando ogni occasione per alleggerire posizioni in titoli già ampiamente apprezzati.

Tirando quindi le somme, la debolezza odierna delle azioni TIM sembra essere un effetto più psicologico e tattico che sostanziale, confermando la solidità dei fondamentali della società.

Analisi tecnica e prospettive di breve periodo

Dal punto di vista tecnico, le azioni TIM mostrano segnali chiari ma moderati. Il primo supporto importante è individuato in area 0,56 euro, livello già testato durante la settimana e che ha retto fino ad ora, suggerendo la presenza di acquirenti pronti a sostenere il titolo in caso di ulteriori cali. La principale resistenza si trova invece a 0,62 euro, livello che diventa cruciale nel caso di inversione di tendenza. Il target settimanale al rialzo, in caso di recupero dei prezzi, coincide proprio con questa soglia, mentre un’operazione ribassista potrebbe puntare a un movimento verso 0,55 euro.

Il grafico mostra una fase di consolidamento dopo il rally dell’ultimo anno, con oscillazioni fisiologiche tra 0,56 e 0,62 euro. I volumi di scambio confermano una certa cautela da parte degli operatori, che preferiscono testare i livelli di supporto prima di prendere decisioni definitive. Questa fase di assestamento appare coerente con la strategia di gestione del rischio post-rally, senza indicare segnali di allarme per la solidità dell’azienda. Inoltre, la riduzione dell’indebitamento netto a 6,85 miliardi di euro, insieme al ritorno all’utile consolidato, rappresenta un fattore rassicurante per chi guarda ai fondamentali.

In prospettiva, quindi, le azioni TIM potrebbero consolidare attorno agli attuali livelli, con possibili oscillazioni limitate fino a un test dei livelli di resistenza o supporto.

Gli investitori potrebbero vedere nei prossimi giorni opportunità per rientri tattici in caso di conferma del supporto a 0,56 euro, mentre eventuali segnali di rottura verso il basso potrebbero dare spazio a strategie di breve termine più aggressive. L’analisi tecnica conferma come il calo odierno sia fisiologico e non strutturale, coerente con dinamiche di mercato più ampie e con la naturale rotazione dei portafogli dopo un anno di forti guadagni.

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Focus sui conti 20025 di Telecom Italia

Nei giorni scorsi, il board di TIM ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2025, chiuso con un utile netto di 519 milioni di euro, di cui 297 milioni attribuibili ai soci della controllante. Sono quindi i numeri a certificare che c’è stato un ritorno all’utile consolidato nel primo esercizio completo dopo la cessione di NetCo (in netta inversione rispetto alla perdita di 364 milioni registrata nel 2024).

Proseguendo nel conto economico, i ricavi di gruppo si sono attestati a 13,7 miliardi di euro, con un incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente, mentre l’Ebitda After Lease è salito del 6,5%, raggiungendo 3,7 miliardi di euro. L’Ebit, pur segnando una leggera flessione a 1,56 miliardi di euro rispetto agli 1,66 miliardi del 2024, include proventi netti non ricorrenti per 213 milioni legati principalmente al canone di concessione del 1998, parzialmente compensati da maggiori costi legati ai contratti di rete fissa e altre voci straordinarie.

Senza dilungarci più di tanto, tutti questi dati confermano il fatto che TIM abbia fondamentali solidi, un indebitamento finanziario netto in calo a 6,85 miliardi di euro e margini operativi robusti.

Anche questo lascia intendere che il ribasso odierno delle azioni dell’ex monopolista sia da interpretare come una normale presa di profitto post-rally, più che come un segnale di problemi societari. Insomma un fenomeno di mercato più che un problema concreto per l’azienda da cui ne consegue che il titolo TIM resta un investimento solido per chi guarda oltre le oscillazioni giornaliere.

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