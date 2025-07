Target price azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Poco movimento sulle azioni Telecom Italia nella seduta di oggi con i prezzi che registrano una progressione dello 0,3 per cento a quota 0,41 euro. Una prestazione tutto sommato in linea a quella del paniere di riferimento di Piazza Affari che non scalfisce il dato di performance mensile dell’ex monopolista ora pari al -2,8 per cento. Il ribasso che il titolo TIM ha rimediato nell’ultimo mese non è da intendersi come un segnale di allarme ma unicamente come il risultato dell’assenza di grandi catalizzatori. Soprattutto il calo su base mensile arriva in un contesto in cui i prezzi sono saliti di ben il 63 per cento da inizio anno. Telecom Italia, quindi, è un titolo tonico che solo ultimamente ha rallentato.

Il punto è capire se proprio questo ribasso mensile possa essere l’occasione per entrare sul titolo da posizioni più vantaggiose. Le valutazioni che proprio ieri Telecom Italia ha incassato da due diversi analisti possono essere molto utili in tal senso. Prima di analizzare i nuovi report, ricordiamo ai nostri lettori che anche le azioni Telecom Italia, in quanto italiane, rientrano in quel discorso sul trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro e già molto popolare nel nostro paese.

📈 Clicca qui per avere maggiori informazioni sul trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Fin dove si possono spingere le azioni Telecom Italia?

Come accennavamo in precedenza, il titolo Telecom Italia ha incassato due diverse valutazioni in una sola giornata. Non si tratta di giudizi convergenti, anzi sono decisamente diverse tra loro pur non essendo del tutto agli antipodi. Da un lato c’è la valutazione bullish di Equita (quindi rating comprare), dall’altro la view molto più prudente espressa dalla banca d’affari Usa Jp Morgan. In entrambi i casi si tratta di conferme di valutazioni pregresse. Molto significativo è però il fatto che tutti e due gli analisti abbiano fissato lo stesso target price. In entrambi i casi il nuovo prezzo obiettivo è frutto di una revisione al rialzo.

Venendo al concreto sia per la sim milanese che per JP Morgan, le azioni Telecom Italia hanno spazio per salire fino a 0,42 euro. Il potenziale di upside rispetto a quelli che sono i prezzi attuali è di circa 0,01 euro, non tantissimi visto e considerato che comunque a fine giugno il titolo dell’ex monopolista scambiava già su questi livelli.

La “scommessa” dei due analisti è appunto questa: il ritorno di Telecom Italia sui livelli del mese scorso. A cambiare è però l’approccio perchè mentre per Equita le azioni TIM restano da comprare, per la banca Usa sono solo da mantenere.

Per completezza, va ricordato che la sim milanese è intervenuta anche sulle azioni TIM risparmio ribadendo anche in questo caso il buy ma alzando il target price a 0,5 euro.

Il target price a 0,42 euro per le azioni TIM è, sotto certi versi, addirittura generoso. Considerando tutte le 15 raccomandazioni in essere su Telecom Italia, il prezzo obiettivo medio è infatti pari a 0,389 euro, ossia il 4,3 per cento meno dei prezzi attuali. In base al dato medio, quindi, le azioni TIM non dovrebbero avere neppure margine di crescita.

Un’indicazione di cui i trader interessati a posizionarsi sul titolo dovrebbero tenero conto.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Ci sono assist sulle azioni Telecom Italia?

La visibilità sulle azioni Telecom Italia non è delle migliori e allora è necessario scavare alla ricerca dei potenziali catalyst. Qualcosina si poterebbe essere mossa sul fronte FiberCop.

Secondo alcune indiscrezioni di stampa apparse su Il Sole 24 Ore, l’intento del management di TIM dovrebbe essere quello di portare a termine il roll-out della rete in fibra entro due anni e mezzo, in linea con le linee strategiche approvate dal consiglio di amministrazione. Come riportato dal quotidiano di Confindustria il programma prevede servizi end-to-end fino a 10 Gbps su richiesta di clienti interessati a edge computing e cybersecurity. A fine giugno risultano essere state collegate 13 milioni di unità immobiliari su un target fissato a 20 milioni e con obiettivo completamento entro giugno 2026. In relazione al progetto della rete unica con Open Fiber, secondo il quotidiano economico non ci sarebbero sviluppi significativi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.