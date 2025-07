Azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Il titolo Telecom Italia a metà mattinata segna un ribasso dello 0,64 per cento attestandosi a quota 0,42 euro. Il colosso delle telecomunicazioni si muove in linea con l’andamento leggermente ribassista che caratterizza il Ftse Mib nel suo complesso. Nonostante il leggero ribasso in atto oggi, la prestazione di Telecom Italia negli ultimi cinque giorni resta positiva, merito della fiammata registrata dai prezzi nella seduta di ieri. Le quotazioni di TIM sono infatti passate dagli 0,41 euro di martedì agli 0,42 euro di ieri, riportandosi così sui massimi di periodo. Del resto Telecom Italia è una delle quotate forse più in forma di tutto il Ftse Mib. A dirlo non siamo noi ma sono i numeri e, in particolare, il balzo del 66 per cento registrato da inizio anno o il +73 per cento messo a segno anno su anno.

Un titolo in perfetta salute, quindi. Il “problema” è che in questi casi c’è sempre il rischio di fare i conti con il rovescio della medaglia. Può una quotata già cresciuta così tanto continuare a registrare un simile trend rialzista? A volte non servono neppure notizie negative per spingere gli investitori a mollare la presa ma è tutto una questioni di rapporti tecnici. E in effetti, tornando al caso specifico di Telecom Italia, qualche dubbio inizia a serpeggiare. In un loro recente aggiornamento gli analisti di Barclays hanno si confermato il rating buy (quindi comprare) ma il nuovo target price è stato alzato ad appena 0,44 euro ossia 0,02 euro sopra le quotazioni attuali. Il messaggio che è arrivato dagli esperti inglesi si può così sintetizzare: restare bullish su TIM ma nella consapevolezza che i prezzi target non sono così lontani.

Le azioni Telecom Italia possono arrivare rapidamente a 0,44 euro?

Quante possibilità ci sono che Telecom Italia riesca ad agganciare il target price indicato da Barclays? Dall’analisi tecnica può arrivare qualche indicazione.

Tanto per iniziare la zampata di ieri e il ritorno a 0,42 euro, potrebbe implicare il consolidamento della stessa struttura grafica del titolo. Se così dovesse essere, allora si potrebbe appunto aprire la strada verso una salita anche fino a 0,45 euro. Lasciando perdere quello che accadrebbe nel caso in cui anche questo livello dovesse essere effettivamente raggiunto (per adesso si tratta di uno scenario a dir poco avanzato), più interessante è insistere su quello che accadrebbe nell’ipotesi in cui proprio il supporto a 0,42 dovesse cadere. Ebbene in tal caso i prezzi potrebbero in effetti avviare una fase di correzione e nel mirino finirebbero i minimi raggiunti dallo scorso mese di maggio ossia 0,335 euro chiaramente con passaggio intermedio dagli 0,35 euro, la cui discesa su questo livello rappresenterebbe un chiaro segnali di deterioramento della situazione.

Questo è quello che lascia intendere il quadro tecnico. Come noto poi ci sono le notizie a pesare e condizionare gli investitori. Su questo fronte, nelle ultime ore, ci sono state due novità che, guardando a quello che è l’andamento nella seduta di borsa di oggi, non sembrerebbero aver scaldato più di tanto TIM.

Due catalyst (deboli) per Telecom Italia

Prima e più recente notizia riguarda il lato finanziario. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, nuovi finanziamenti potrebbero arrivare nelle casse della quotata guidata da Pietro Labriola. Secondo le indiscrezioni, infatti, Telecom Italia potrebbe presto concludere con Sace un prestito con durata 5 anni da 750 milioni di euro.

Inoltre il colosso delle tlc potrebbe anche attivare una nuova linea di credito per un valore pari a 3 miliardi di euro che verrebbe usata per la rinegoziazione di un debito da 4 miliardi di euro. Tutta questa nuova liquidità che è pronta ad entrare nelle casse di Telecom Italia verrebbe poi usato per lo sviluppo di alcuni settori strategici da quello del 5G fino a quello dei data center.

Il secondo catalizzatore vede coinvolta Telecom Italia in modo indiretto. In pratica, stando ad alcune indiscrezioni di stampa, Leonardo sarebbe interessata a Telsy, la società controllata da TIM che si occupa della sicurezza delle comunicazioni e della cybersecurity del gruppo telefonico. Ci sarebbero stati già una serie di incontri tra i vertici delle due quotate ma, per adesso, il numero uno di TIM Pietro Labriola, sarebbe molto prudente dinanzi all’ipotesi di cessione di Telsy visto che si tratta di un asset strategico per il gruppo delle tlc che tra l’altro sarebbe anche soggetto al Golden power. Partita quindi in super-salira ed è anche per questo motivo che il mercato non si scalda più di tanto.

