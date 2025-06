Rating azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Apertura della borsa di Milano nel segno di Telecom Italia. Fin dai primi minuti di scambi e nonostante un contesto generale decisamente tranquillo che vede il Ftse Mib muoversi sulla parità, il titolo dell’ex monopolista è stato bersagliato dagli acquisti tanto da arrivare a guadagnare oltre l’1,7 per cento a quota 0,41 euro. Il nuovo balzo in avanti del colosso delle tlc impatta sulla prestazione a un mese che ora segna un verde del 6 per cento ma parallelamente si consolida anche il rialzo accumulato su base annua oramai arrivato ad oltre l’89 per cento. I dati sull’andamento del titolo non lasciano spazio a dubbi: Telecom Italia si può considerare come una delle migliori blue chips.

A volte quando una quotata segna prestazioni così robuste sia nel medio che nel lungo termine, possono venire dubbi circa la sua effettiva capacità di proseguire con lo stesso trend. Telecom Italia, come si può vedere dall’andamento di oggi, non sembra proprio avere questo genere di problemi anzi è proprio la view bullish assegnata da un analista a consentire la prosecuzione del rialzo. Ci riferiamo alla valutazione con cui Berenberg non solo ha avviato copertura sul titolo con rating buy ma ha anche fissato un target price decisamente più alto delle stesse quotazioni attuali.

Insomma per questi analisti Telecom Italia, nonostante il già lungo rally, ha ancora spazio per apprezzarsi e quindi è da comprare. Questa è una doppia buona notizia per gli investitori che erano incerti su come comportarsi. Tra l’altro essi ora possono operare anche con il nuovo servizio di trading nazionale del broker eToro grazie al quale non ci sono i classici costi di conversione valutaria.

Le azioni Telecom Italia possono crescere di oltre 0,10 euro?

Concentriamo la nostra attenzione proprio sulla valutazione che è stata rilasciata da Berenberg. Tanto per iniziare si tratta di una nuova copertura e non di una revisione di giudizio precedente. Come già accennato gli esperti hanno assegnato alla quotata italiana rating buy e target price a 0,52 euro, decisamente più alto delle valutazioni correnti. Stando al giudizio di Berenberg, quindi, le azioni TIM hanno un ottimo potenziale di upside.

Molto interessante è il fatto che la valutazione su Telecom Italia à stata espressa nell’ambito di un più ampio report sul settore europeo delle telecomunicazioni. Sempre nella stessa analisi gli esperti hanno assegnato rating hold con target price alle azioni Swisscom, rating hold e target price a 4,3 euro alla spagnola Telefonica e per finire rating hold e prezzo obiettivo a 80 pence all’inglese.

Praticamente mentre le azioni di tutte le altre big del settore europeo delle tlc sono da tenere in portafoglio (questo il senso del rating hold), Telecom Italia è una delle poche da comprare.

Insomma la promozione è doppia e riguarda anche il raffronto con altre big del comparto. Il segnale che è arrivato da Berenberg è quindi chiarissimo (meglio di così non poteva andare).

Tra l’altro non si può neppure dire che l’estremo ottimismo di questi analisti sia un caso isolato perchè, in realtà, il buy di Berenberg va ad allungare ancora di più la lista delle view bullish sul titolo dell’ex monopolista. Nelle scorse settimane, infatti, a ribadire il rating buy erano stati gli analisti di Banca Akros (target price a 0,48 euro), HSBC (target price a 0,43 euro) e ancora Kepler Cheuvreux (con prezzo obiettivo a 0,5 euro). Insomma il consiglio di comprare è da tempo maggioritario ma nella valutazione di Beremberg figura un target price che batte tutti quelli in essere posizionandosi ben sopra quello medio a 12 mesi.

I trader sono avvisati.

