Tra i titoli più piatti in assoluto nell’ambito di una seduta di borsa complessivamente fin qui caratterizzata da un clima di calma quasi totale c’è Tenaris. La quotata del settore petrolifero scambia sugli stessi identici livelli dello scorso venerdì ossia a 15,2 euro. Logicamente, non essendoci variazioni di prezzo, non ci sono mutazioni nelle prestazioni di breve e medio termine del titolo.

E così rispetto ad un mese fa le azioni Tenaris restano in rialzo dell’1,6 per cento mentre anno su anno resta un verde del 2 per cento. La situazione di calma piatta che caratterizza le azioni Tenaris non deve però trarre in inganno perchè, contrariamente a quello che si può pensare in questi casi, gli spunti non mancano anche perchè proprio oggi ha preso il via la prima tranche del programma di buyback di Tenaris.

Focus sul buyback di Tenaris

Tenaris ha annunciato ufficialmente l’avvio del proprio programma di buyback, comunicato lo scorso 27 maggio, che prevede il riacquisto di azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di 1,2 miliardi di dollari. Si tratta di una operazione strategica il cui obiettivo è il rafforzamento della società verso una gestione attiva del capitale e la creazione di valore per gli azionisti.

In linea con le migliori pratiche di mercato, Tenaris ha stipulato un accordo non discrezionale con un primario istituto finanziario, al quale sarà demandata in modo indipendente la gestione della tempistica degli acquisti. Ciò significa che la banca incaricata agirà autonomamente, senza alcuna influenza operativa da parte della società.

La prima tranche del programma coprirà un valore massimo di 600 milioni di dollari, escluse le commissioni di transazione, e si svolgerà dal 9 giugno al 8 dicembre 2025. L’intero piano sarà eseguito in conformità con le normative e regolamentazioni vigenti, a tutela della trasparenza e della correttezza dell’operazione nei confronti del mercato e degli investitori.

Le azioni ordinarie acquistate nel quadro del programma saranno annullate in seguito, contribuendo così alla riduzione del capitale flottante e, potenzialmente, a un miglioramento degli indicatori per azione (come l’utile per azione, EPS), a vantaggio degli azionisti esistenti.

Il riacquisto di azioni da parte di Tenaris è uno strumento strategico sempre più spesso usato dalle società quotate per ottimizzare la struttura del capitale, dimostrare fiducia nella solidità finanziaria e restituire valore agli azionisti in modo diretto. Con il lancio del buyback Tenaris si conferma capace di generare cassa in modo sostenibile, proiettandosi con fiducia verso il futuro. Proprio per questo motivo non è detto che l’apprezzamento da parte del mercato per l’operazione possa arrivare in un secondo momento andando così a movimentare la prestazione del titolo. Con i broker riportati nella tabella in basso è possibile tradare azioni Tenaris con la massima affidabilità.

Le azioni Tenaris restano molto lontane dai recenti target price

Fin dove potrebbero quindi arrivare le azioni Tenaris? In tutte le ultime valutazioni incassate dalla quotata, c’è sempre stato un taglio di prezzo obiettivo. Ciò però non ha comportato l’annullamento del potenziale di rialzo visto che i prezzi attuali sono comunque più bassi.

Scendendo più nel dettaglio, Intesa SP ha confermato il rating buy e ridotto il prezzo obiettivo a 17,3 euro, Mediobanca ha ribadito rating neutral tagliando il target price a 17 euro e Equita, confermando la view bullish in essere, ha tagliato il target price a 18,8 euro. Lo spazio di rialzo, rispetto ai valori attuali, è sempre consistente (pur con varie sfumature).

