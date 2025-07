Crollo azioni Tenaris - BorsaInside.com

Non c’è solo il crollo delle azioni Iveco a far rumore nell’ultima seduta di luglio di Piazza Affari ma anche quello di Tenaris. La quotata del settore petrolifero dopo circa un’ora dall’apertura delle contrattazioni, è la seconda peggiore della seduta con un ribasso del 3,4 per cento a 15,9 euro. Le forti vendite in atto su Tenaris quasi annullano la progressione che il titolo aveva accumulato nell’ultimo mese e che ora è pari ad uno striminzito +1 per cento mentre allargano il rosso accumulato nell’ultimo semestre che ora ammonta al 13 per cento.

Fermo restando che le azioni Tenaris restano comunque in positivo nel raffronto annuo (+9 per cento l’entità del rialzo) è più che legittimo interrogarsi sui motivi alla base della flessione. Perchè le azioni Tenaris stanno crollando è del resto quello che, proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, molti investitori si stanno chiedendo.

Rispondere a questa domanda è fondamentale non solo per curiosità ma anche per capire come posizionarsi sul titolo. Ricordiamo che ora sulle azioni Tenaris, come su tutte le altre quotate del Ftse Mib, è possibile operare con lo strumento di trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro e già molto popolare tra i trader italiani.

📈 Scopri di più sul servizio di trading nazionale del broker eToro (sito ufficiale)

Crollo azioni Tenaris: la correlazione con la semestrale

Impossibile non stabilire una correlazione tra il forte ribasso in atto su Tenaris e la pubblicazione dei conti semestrali della quotata avvenuta nel pre-market. In pratica, decidendo di vendere azioni Tenaris, è come se gli investitori stessero bocciando un qualche aspetto dei risultati dei primi sei mesi dell’esercizio 2025 della quotata.

Compreso questo nesso, diventa fondamentale esaminare nel dettaglio proprio le varie voci della relazione semestrale.

E allora iniziamo con il dire che Tenaris ha chiuso il primo semestre con ricavi si sono attestati a 6,08 miliardi di dollari, in diminuzione dell’11 per cento rispetto ai 6,76 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. La flessione è stata causata principalmente dalla riduzione dei volumi di vendita e dal calo dei prezzi, due variabili che hanno quindi impattato tantissimo sul fatturato della società.

Il punto è che anche la redditività ha subito una leggera contrazione con l’Ebitda margin che è passato dal 24,2 per cento al 23,8 per cento. Per effetto di questo dato, anche il risultato operativo ha segnato una flessione scendendo dai 1,32 miliardi di un anno fa agli 1,13 miliardi di dollari attuali per una flessione percentuale del 14 per cento. In ultimo anche l’utile netto semestrale di Tenaris ha segnato un ribasso attestandosi a quota 1,04 miliardi di dollari dai 1,07 miliardi contabilizzati nel primo semestre 2024.

Sul fronte patrimoniale, al 30 giugno 2025 la posizione finanziaria netta di Tenaris risulta positiva per 3,74 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 3,61 miliardi di inizio anno. Le attività operative hanno generato un flusso di cassa pari a 1,49 miliardi di dollari nel semestre, a fronte di investimenti (capex) per un totale di 309,29 milioni di dollari.

Volendo fare già delle considerazioni è impossibile non rilevare il ribasso che più o meno tutti i parametri semestrali di Tenaris hanno messo a segno rispetto al primo semestre del 2024. Questo potrebbe essere un primo motivo concreto alla base delle vendite che stanno colpendo il titolo. Evidentemente il fatto che nel solo secondo trimestre 2025 Tenaris abbia registrato segnali di ripresa sembra essere passato in secondo piano.

Non è detto, però, che il mercato, sia pure più in là, non possa rivalutare proprio questo aspetto. E allora vale la pena spendere due parole sui conti del solo secondo trimestre di Tenaris con i ricavi che sono aumentati del 6 per cento rispetto al primo trimestre dell’anno, raggiungendo i 3,32 miliardi di dollari, nonostante il calo del 7 per cento anno su anno o l’Ebitda margin che è salito dal 19,6 pe cento al 23,7 per cento. E sempre in tema di conti del secondo trimestre, l’utile netto trimestrale di Tenaris ha segnato un deciso incremento, passando da 335,19 milioni a 531,23 milioni di dollari.

In sintesi, quindi, nonostante il rallentamento iniziale, i dati del secondo trimestre indicano una possibile inversione di tendenza, sostenuta dal miglioramento della marginalità e dell’utile netto. La vera sfida per sciogliere questo enigma sarà sul secondo semestre 2025.

Le previsioni di Tenaris sul secondo semestre 2025

Oltre ad aver approvato i conti dei primi sei mesi del 2025, dai vertici di Tenaris sono arrivate anche indicazioni sull’esercizio in corso. Purtroppo le aspettative non sono delle migliori. Le vendite nel secondo semestre dell’anno potrebbero infatti segnare un leggero calo rispetto al primo semestre a causa dell’attività di perforazione più bassa e del contributo inferiore da progetti di tubazioni. Non solo ma la stessa marginalità potrebbe anche essere condizionata dal recente aumento dei costi tariffari. Il recente accordo sui dazi al 15 per cento tra Usa e UE rischia quindi di rendere ancora più incerte le prospettive sui margini di Tenaris.

Con premesse simili non c’è da meravigliarsi se gli investitori stanno preferendo vendere in modo massiccio.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.