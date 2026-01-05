Azioni Tenaris e Saipem - BorsaInside.com

Pioggia di acquisti sulle azioni Tenaris e Saipem in avvio di contrattazioni. I due titoli del settore petrolifero si collocano alle spalle dell’accoppiata Leonardo – Fincantieri che è alla guida del paniere din riferimento di Piazza Affari nella prima di ottava.

Impressionante il divario che c’è tra l’andamento generale del Ftse Mib nel suo insieme (appena +0,5 per cento a causa della pesantezza delle quotate del settore bancario) e quello delle due quotate oil con Tenaris che dopo circa un’ora dall’avvio degli scambi sta avanzando del 3,1 per cento attestandosi in area 17 euro e Saipem che invece registra una progressione del 2,7 per cento a 2,56 euro.

Le rispettive progressioni consentono alle due società di tagliare il rosso accumulato nell’ultimo anno e che ora è pari all’8 per cento nel caso di Tenaris e al 6 per cento nel caso di Saipem.

I forti acquisti in atto sui due titoli oil, fanno sorgere due domande diverse: quali sono le ragioni alla base del rally (interrogativo scontato in questi casi) e perchè al duo non è aggregata anche Eni. Di solito infatti i titolo del settore petrolifero tendono sempre a muoversi nella stessa direzione e a salire tutti assieme oppure a calare tutti assieme. In questo caso, però, le azioni Eni sono addirittura in leggero ribasso. Come spiegare tutto questo? Procediamo con ordine partendo dai motivi del boom di acquisti su Saipem e su Tenaris.

Perchè tutti comprano azioni Saipem e Tenaris in borsa?

Di solito quando un titolo petrolifero sale così tanto come stanno facendo Saipem e Tenaris in prima di ottava è perchè c’è la spinta che arriva dal prezzo del petrolio. E allora andiamo a dare uno sguardo alle quotazioni petrolifere. Oggettivamente niente di eccezionale perchè in mattinata il valore del Wti con consegna a febbraio viene scambiato a 56,88 dollari al barile con una flessione dello 0,77 per cento mentre il prezzo del Brent con consegna a marzo è attestato in area 60,36 dollari al barile con una riduzione dello 0,67 per cento. Il greggio è quindi in ribasso.

Una reazione inattesa quella registrata dall’oro nero perchè in tanti, probabilmente, si attendevano un rialzo a seguito del blitz americano con cui è stato catturato il dittatore venezuelano Maduro ora detenuto in Usa e soprattutto a seguito della forte tensione tra Usa e Caracas che è scaturita dall’operazione.

Quindi abbiamo petrolio in inatteso calo nonostante la tensione in Venezuela e azioni Saipem e Tenaris in rialzo. C’è solo apparente contraddizione perchè, in realtà, è tutto speculare alla dinamica che si è già vista sul mercato Usa. Le azioni petrolifere americane, infatti, hanno registrato un forte rialzo nel pre-market, con punte fino al +10 per cento, beneficiando delle rinnovate preoccupazioni sull’offerta globale. A rafforzare il movimento sono intervenute le dichiarazioni dell’amministrazione Trump, che ha espresso la sua intenzione di coinvolgere in modo massiccio le major americane nella ricostruzione del comparto oil venezuelano. Un segnale che il mercato ha interpretato come potenzialmente favorevole in termini di contratti, investimenti e influenza strategica.

Quindi nonostante la debolezza del prezzo del greggioi, il comparto azionario energy si sta confermando tra i principali beneficiari della fase attuale, mostrando una resilienza superiore rispetto alla materia prima sottostante.

Secondo diversi strategist, il messaggio del mercato resta chiaro: la geopolitica muove i prezzi nel breve, ma finché non compromette i fondamentali macro o gli utili societari, il suo impatto tende a rimanere transitorio. In questo contesto, azioni petrolifere come Saipem e Tenaris continuano ad essere considerate come un’area chiave di posizionamento tattico.

E perchè Eni è in controtendenza rispetto a Saipem e a Tenaris?

Ed eccoci alla seconda domanda che abbiamo sollevato all’inizio: se il contesto è quello che abbiamo descritto, perchè Eni, che del settore energetico è il titolo italiano più rappresentativo, si sta muovendo in ribasso? Una spiegazione possibile potrebbe essere il fatto che il cane a sei zampe ad oggi è una delle poche compagnie che sono ancora operative in Venezuela. La società ha fatto sapere che è in corso un costante monitoraggio della situazione anche se per il momento non sono stati registrati effetti sulla normale attività. L’incertezza, però, sembra esserci visto il ribasso in borsa.

