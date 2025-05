Piano acquisto azioni proprie Tenaris - BorsaInside.com

Apertura di seduta nel segno delle azioni Tenaris a Piazza Affari. La quotata del settore petrolifero, dopo mezzora dall’avvio delle contrattazioni, sta mettendo a segno un rialzo del 4,2 per cento posizionamento appena sotto ai 15 euro. Lo scarto rispetto ad un Ftse Mib che, nella prima parte delle contrattazioni, registra un verde dello 0,8 per cento è enorme.

Ma concentriamo la nostra attenzione sulle azioni Tenaris: il prezzo del greggio è sostanzialmente stabile e quindi non c’è questo driver dietro al rally della quotata. E allora cosa può spiegare la corsa a comprare azioni Tenaris? Molto probabilmente il rialzo è frutto del via libera del consiglio di amministrazione al piano di buyback. Su questo evento concentreremo la nostra attenzione nel prossimo paragrafo. Prima però un cenno alla situazione del titolo. Come si può subito vedere dal grafico in basso, grazie proprio alla progressione di oggi, le azioni Tenaris riescono a passare in verde rispetto ai valori di un mese fa. Attualmente la progressione è dell’1,2 per cento. Nessun impatto, invece, sulla prestazione ad un anno che resta negativa per oltre il 5,4 per cento.

Il piano di buyback di Tenaris diventa un super-catalizzatore

La decisione del consiglio di amministrazione di Tenaris di dare il via libera ad un piano di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo di 1,2 miliardi di dollari è il motivo per cui i trader stanno comprando in modo così massiccio.

Il produttore di tubi per l’industria energetica aveva chiuso a marzo il vecchio piano di buyback e ora ne arriva uno nuovo che al cambio attuale avrebbe un valore di 1,06 miliardi di euro. Considerando il prezzo di chiusura delle azioni Tenaris nella sessione di borsa di ieri, il buyback nuovo rappresenta circa 74 milioni di azioni vale a dire il 6,9 per cento del totale attualmente in circolo. In base alla delibera del consiglio di amministrazione, il piano dovrà essere eseguito entro un anno. Le azioni oggetto del buyback verrebbero poi annullate.

Il programma di riacquisto sarà attuato in concreto in linea con l’autorizzazione concessa dall’assemblea degli azionisti della quotata tenutasi lo scorso 6 maggio e riguarderà fino a un massimo del 10 per cento delle azioni Tenaris.

Nell’annuncio diffuso dalla quotata viene posto l’accento sul fatto che alla base della decisione di avviare il programma di riacquisto di azioni proprie ci siano la significativa generazione di flussi di cassa e la solida posizione finanziaria che la società è stata in grado di raggiungere. E in effetti nel primo trimestre dell’anno, Tenaris ha messo a segno una cassa netta era pari a 4 miliardi di dollari (oltre il 20 per cento della capitalizzazione di mercato) a fronte di un capex per 174 milioni.

Quale sarà l’impatto del buyback sui prezzi delle azioni Tenaris

Non avendo elementi, ragioniamo in termini generali.

Quando una società riacquista le proprie azioni, riduce il numero totale di azioni in circolazione e se la domanda rimane costante, la diminuzione dell’offerta può portare a un aumento del prezzo delle azioni. Di certo con meno azioni in circolazione, gli utili della società sono distribuiti su un numero inferiore di azioni, aumentando così l’EPS.

Un valore più alto di questo parametro può rendere le azioni più attraenti per gli investitori, influenzando positivamente il prezzo. Per finire i buyback, di solito, sono interpretati come un segnale che la società ritiene le proprie azioni sottovalutate e ciò trasmette fiducia agli investitori stimolando l’acquisto di azioni.

Insomma gli spunti per i trader interessati a sfruttare il nuovo buyback annunciato da Tenaris per entrare sul titolo non mancano.

