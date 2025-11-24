Azioni Tenaris - BorsaInside.com

Azioni Tenaris tutto sommato tranquille nella prima seduta della settimana. Il titolo del settore oil si sta infatti avvicinando al giro di boa delle 13 con una flessione dello 0,15 per cento a 16,9 euro facendo meglio di un paniere di riferimento che invece è in ribasso di oltre mezzo punto percentuale.

Oggi per Tenaris non è una seduta come le altre, questa mattina infatti c’è stato lo stacco dell’acconto sul dividendo 2026, relativo all’esercizio 2025, che è andato ovviamente a pesare sui prezzi del titolo. Inoltre c’è anche da considerare l’aggiornamento del piano di acquisto di azioni proprie e anche questo fattore potrebbe aver condizionato il titolo. Ad ogni modo l’impatto della leggera flessione in atto oggi sull’economia complessiva di Tenaris è del tutto trascurabile visto che il titolo resta comunque in progressione di oltre 9 punti percentuali rispetto a un mese fa grazie alla traiettoria al rialzo che è scattata a partire da fine ottobre. Parallelamente però va anche evidenziato che da inizio anno Tenaris ha lasciato sul parterre l’8 per cento. Sul lungo periodo, quindi, i prezzi restano sottopressione mentre sul breve il focus è sul recupero che ha riportato i prezzi ai livelli di marzo-aprile.

Gli aggiornamenti sul buyback di Tenaris

Tenaris continua l’attuazione del programma di riacquisto di azioni proprie annunciato lo scorso 2 novembre 2025. La quotata oil ha reso noto che nbel periodo compreso tra il 17 e il 21 novembre, sono state comprate complessive 4.294.448 azioni ordinarie, al prezzo medio ponderato di 17,4101 euro per azione, per un controvalore complessivo di 74,77 milioni di euro.

L’operazione, come noto, si inserisce in un programma più ampio, che vede la società impegnata nell’acquisto di azioni proprie al fine di valorizzare il capitale per gli azionisti e ottimizzare la struttura patrimoniale. Al 21 novembre 2025, Tenaris aveva complessivamente acquistato 37.359.848 azioni ordinarie, equivalenti al 3,49% del capitale sociale, consolidando così il proprio impegno sul fronte del buyback.

Il ritmo degli acquisti è la dimostrazione della volontà del management del gruppo siderurgico di sfruttare le opportunità di mercato, sostenendo al contempo il valore delle azioni e la redditività per gli investitori. L’azienda attraverso queste operazioni conferma la sua strategia di gestione attiva del capitale, in linea con le best practice internazionali di corporate governance.

Ovviamente analisti e investitori monitorano con attenzione l’andamento del programma, valutando l’impatto sul flottante e sui principali indicatori finanziari. Le operazioni di buyback, infatti, oltre a segnalare fiducia nella solidità della società, contribuiscono a migliorare indicatori chiave come l’utile per azione e il ritorno sul capitale investito, elementi fondamentali per la valutazione del titolo in borsa.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Staccato l’acconto sul dividendo Tenaris 2026

Come già anticipato in precedenza, oggi per Tenaris è stato anche il giorno dello stacco dell’acconto sul dividendo 2026. La cedola a titolo di prima tranche è stata fissata 0,29 dollari per azione, per un ammontare complessivo di circa 300 milioni di dollari. Tenendo conto di quello che era il tasso di cambio euro dollaro al momento della remunerazione (pari a 1,165) ne deriva un acconto sul dividendo pari a circa 0,2511 euro. Ovviamente si tratta di importi al lordo con la tassazione sui dividendi da considerare per il netto.

Tenendo conto di quelli che erano i prezzi delle azioni Tenaris al termine della seduta di borsa di venerdì 21 novembre, ne deriva un rendimento dell’1,44 per cento.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Doppio buy sulle azioni Tenaris come ultima valutazione

Entrambi gli ultimi due giudizi che le azioni Tenaris hanno incassato sono improntati all’ottimismo. Nei giorni scorsi, infatti, sia dagli esperti di Intesa SP che da quelli di Equita è arrivata la conferma del rating buy quindi indicazione di acquisto. Molto simili anche i target price assegnato alla quotata: 19,3 euro nel primo caso e 19,5 euro nel secondo. Entrambi i prezzi obiettivo sono decisamente più alti delle quotazioni attuali (oltre che essere frutto di revisioni al rialzo). Morale è che il titolo Tenaris è da comprare perchè ha spazio per crescere.

Una valutazione non diversa da quella che è la media: considerando i 12 giudizi attivi il rating medio è accumulate ossia accumulare nel portafoglio.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com