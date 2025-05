Trimestrale Terna - BorsaInside.com

Sono oramai pochi i titoli del Ftse Mib in attesa dell’approvazione dei conti trimestrali. Tra le quotate più attese c’è Terna renderà noti i risultati del primo trimestre 2025 il prossimo 15 maggio. L’appuntamento è molto atteso e questo per un motivo che riguarda direttamente la performance del titolo in borsa. Attualmente le azioni Terna scambiano a 8,47 euro, in rialzo di circa il 3 per cento nell’ultimo mese e del 9 per cento su base annua. Il dato saliente però non è nella performance ma nel fatto che la quotata lo scorso 30 aprile toccava il suo massimo storico a quota 8,7920 euro. Ma dal giorno dell’avvio della quotazione risalente a giugno 2004, le quotazioni di Terna si erano portate su livelli simili. Ovviamente su i prezzi e su anche il livello di capitalizzazione di mercato.

Ora è proprio nell’ambito di questo contesto che la quotata si prepara a togliere il velo dai conti del trimestre. Il destino sembrerebbe aver voluto complicare la posizione di Terna in vista di questo appuntamento perchè, appena pochi giorni fa, ecco arrivare la doccia fredda sul titolo con gli analisti di Intesa Sanpaolo che sono intervenuti tagliando il rating a underperform. Di certo non si è trattato di un buon biglietto da visita.

E allora vediamo nel dettaglio sia quali sono le previsioni sui conti 2024 di Terna che quali potrebbero essere le conseguenze del downgrade deciso da Intesa Sanpaolo proprio nei giorni scorsi.

Le previsioni sulla trimestrale di Terna

Il primo trimestre 2025 di Terna dovrebbe chiudersi in linea con il piano strategico 2024 – 2025 della quotata. Questa è la stima degli analisti di Equita che, più nel dettaglio, prevedono ricavi attorno a quota 897 milioni di euro, in crescita del 5 per cento anno su anno grazie al rialzo della tariffa regolata 2025. Il fatturato dei primi tre mesi non dovrebbe invece beneficiare dei contributi da output-based incentives, che nel primo trimestre 2024 avevano generato circa 60 milioni di euro. Questo incentivo, hanno precisato da Equita, dovrebbe avere peso maggiore nella seconda metà dell’anno, andando ad incidere in modo positivo sulla marginalità della quotata.

Dal punto di vista operativo l’Ebitda di Terna alla fine del primo trimestre 2025 viene visto a 641 milioni di euro, in aumento del 2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Il rialzo, hanno precisato dalla sim, avverrà nonostante un moderato incremento dei costi operativi.

Scendendo nel conto economico, il risultato netto previsto da Equita a fine marzo 2025 dovrebbe essere pari a 266 milioni, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto al primo trimestre 2024. Per finire c’è la posizione finanziaria netta rettificata che viene stimata dagli analisti -11,1 miliardi di euro, un livello sostanzialmente identico rispetto a quello di fine 2024 e questo a dimostrazione della struttura finanziaria solida della quotata.

E con questo concludiamo con le previsioni di Equita sui conti trimestrali di Terna. La sim ha però poi aggiunto che, con tutta probabilità, sempre nell’ambito della trimestrale potrebbero essere fornite anche delle indicazioni su tutto l’esercizio 2025. La guidance per l’anno dovrebbe essere confermata con ricavi totali visti a 4,03 miliardi di euro, un utile netto a 1,08 miliardi, l’Ebitda a 2,7 miliardi e il capex di fine anno a 3,4 miliardi di euro.

E’ innegabile che la conferma della guidance è positiva ma è altrettanto vero che, per avere visibilità in borsa, molto spesso serve fare meglio delle stime precedente. E forse è proprio per questo motivo se Equita, pur restituendo previsioni ottimistiche in vista dei conti trimestrali di Terna, non se l’è sentita di andare oltre la conferma del rating hold da tempo in essere sulla quotata. Il consiglio della sim milanese è quello di mantenere le azioni in portafoglio. Si tratta di una raccomandazione che implica un atteggiamento prudente ma fiducioso sul percorso di crescita previsto dalla società nei prossimi trimestri.

Il solo e unico cedimento all’ottimismo può essere letto nell’assegnazione di un target price a 9,3 euro che, rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni di Terna, implica un discreto potenziale di upside.

Intesa Sanpaolo molto pessimista sulle azioni Terna

Sempre restando in tema di valutazioni degli analisti, abbiamo accennato ad inizio articolo alla decisione di Intesa Sanpaolo di tagliare il rating sulla quotata. In effetti lo scorso 6 maggio gli analisti della banca hanno abbassato il rating su Terna dal precedente neutral a underperform. Secondo gli esperti Terna non è più solo da guardare con prudenza ma è destinata anche a performare peggio rispetto alle altre utility (untderperform è all’opposto di outperform). Una prospettiva di certo deludente agli occhio dei trader interessati a posizionarsi sulla quotata. Ma come mai un giudizio così freddo?

Nel report gli analisti hanno posto l’accento sul fatto che il titolo Terna oramai stia inglobando pienamente i fondamentali. Vero è che c’è forte interesse da parte del mercato per le infrastrutture elettriche ma i margini di upside sono piuttosto scarsi. Senza dilungarci più di tanto, è palese che, agli occhio di Intesa SP, su Terna manchino del tutto gli spunti operativi.

Di questo approccio forse dovrebbero tenere conto gli investitori interessati a posizionarsi sulla quotata.

