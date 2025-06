Massimi storici azioni Terna - BorsaInside.com

Clima piatto sulle azioni Terna nell’ultima seduta della settimana. La quotata si sta muovendo in area 8,93 euro e non sta dando certamente nell’occhio in un contesto in cui ci sono tantissimi titoli in forte rialzo su un Ftse Mib che, nel complesso, avanza dell’1,1 per cento. Insomma volendo individuare un titolo su cui puntare l’attenzione nella giornata di oggi, non è certo a Terna che verrebbe voglia di guardare. In realtà, però, è proprio questo titoli a presentare uno dei quadri grafici più interessanti. Nel caso dell’ultimo mese la quotata ha registrato un apprezzamento dell’1,2 per cento ma da inizio anno è salita di oltre 15 punti percentuali e rispetto a un anno fa i prezzi sono più alti di quasi il 17 per cento.

Tenendo conto che si sta parlando d un titolo del settore utility, si tratta di numeri interessanti. Soprattutto è proprio grazie a queste performance se le azioni Terna sono di nuovo ad un passo dai massimi storici. Il clima piatto in atto oggi va quindi inquadrato in questo contesto che è sicuramente molto stimolante perchè quando un titolo ondeggia a ridosso dei massimi, con il giusto assist, ci potrebbe essere l’assalto finale.

Azioni Terna nell’area dei massimi storici: i possibili assist

Con una capitalizzazione di mercato pari a quasi 18 miliardi di euro, Terna è una delle quotate più interessanti di Piazza Affari. Come si può vedere dal grafico in alto, il titolo ha raggiunto i massimi storici a 9,1 euro nella seduta del 26 maggio scorso partendo da un minimo annuo a 7,45 euro risalente al 10 gennaio scorso. Dal momento in cui sono stati raggiunti i massimi storici non si è innescato alcun retro-front. Ovviamente sono scattate delle prese di profitto tecniche ma, in linea generale, l’impostazione al rialzo non è venuta meno.

In situazioni simili potrebbe bastare il giusto catalizzatore per ridare visibilità al titolo. Qualcosina ci potrebbe anche essere. Appena ieri la quotata che gestisce la rete elettrica nazionale ha reso noto di aver siglato un accordo strategico Microsoft avente ad oggetto la digitalizzazione.

Il cuore dell’accordo si basa sull’utilizzo di strumenti digitali avanzati, in particolare soluzioni di intelligenza artificiale, piattaforme dati evolute e infrastrutture digitali ibride. L’obiettivo è chiaro: rendere la rete elettrica più efficiente, sicura e pronta a rispondere alle sfide del futuro energetico.

Tre le direttrici principali del progetto. In primo luogo, l’intelligenza artificiale: Terna ha già avviato la sperimentazione di Microsoft 365 Copilot su un gruppo selezionato di dipendenti, con l’intento di ampliare l’adozione dell’AI in ambiti cruciali come la manutenzione delle infrastrutture e la gestione degli acquisti.

Un secondo pilastro è rappresentato dalla cybersicurezza. Grazie alle tecnologie di Microsoft, verranno potenziati i sistemi di difesa contro le minacce informatiche, integrando soluzioni AI e sfruttando l’affidabilità e la flessibilità delle infrastrutture cloud ibride.

Infine, l’accordo guarda anche al contesto internazionale, con lo sviluppo dell’hub tecnologico in Tunisia gestito da Terna. Un’iniziativa volta non solo a favorire la crescita delle competenze locali nel settore energetico, ma anche a rafforzare la cooperazione tra Italia e Tunisia in un’ottica di scambio e innovazione.

Questa partnership si inserisce perfettamente nel Piano industriale delineato dalla CEO Giuseppina Di Foggia, che ha previsto investimenti per 2,4 miliardi di euro nella digitalizzazione, segnando un incremento superiore al 20 per cento rispetto al piano precedente. Una scelta strategica per affrontare l’evoluzione del sistema elettrico nazionale e sostenere la doppia transizione digitale ed ecologica che il sistema Italia richiede.

Lunedì lo stacco del dividendo Terna 2025

Intanto gli investitori sono anche in attesa della loro remunerazione. Lunedì 23 giugno è infatti in programma lo stacco del dividendo Terna ratificato dall’assemblea degli azionisti del 21 maggio scorso che si è espressa sui conti 2024 della quotata. Complessivamente il dividendo di Terna è pari a 0,3962 euro per azione da cui però vanno detratti gli 0,1192 euro riferiti all’acconto che è stato distribuito lo scorso novembre. Di conseguenza il saldo della cedola in stacco lunedì sarà pari a di 0,277 euro. Il dividendo verrà poi messo in pagamento il prossimo 25 giugno.

