Le azioni TIM stanno vivendo un inizio d’anno brillante. Il titolo scambia oggi a 0,65 euro, in rialzo di mezzo punto percentuale rispetto a ieri, e segna un progresso di circa +27% da inizio 2026. Un’accelerazione che non passa inosservata, soprattutto considerando che da inizio febbraio il movimento rialzista è diventato costante e progressivo, con acquisti che si susseguono seduta dopo seduta.

Il mercato guarda già al prossimo appuntamento chiave: la pubblicazione dei conti 2025 prevista per la prossima settimana. Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia è convocato per il 24 febbraio 2026 per esaminare i dati preliminari del quarto trimestre e dell’intero esercizio. In quella sede verrà anche aggiornato il piano industriale.

L’evento rappresenta un forte catalizzatore per il titolo.

Dopo un rally così marcato, la domanda è inevitabile: i numeri riusciranno a sostenere ulteriormente la corsa o il mercato ha già prezzato le buone notizie? Una domanda simile lascerebbe intendere che il driver risultati 2025 possa essere cavalcato solo a pubblicazione dei conti avvenuta. In realtà i trader più evoluti fanno trading anche sulle previsioni nella consapevolezza che risultati migliori delle stime possono dar luogo a un apprezzamento mentre se dovessero essere peggiori delle attese, ci sarebbero più probabilità di un calo.

Le previsioni in vista dei conti, quindi, diventano centrali.

Le attese sul quarto trimestre: crescita di ricavi e margini

Secondo il consensus aggiornato al 18 febbraio 2026, il quarto trimestre di TIM dovrebbe chiudersi con ricavi pari a 3,73 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto ai 3,62 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024 su base comparabile. Un dato che confermerebbe una dinamica commerciale in miglioramento.

Ancora più rilevante è l’attesa sull’EBITDA organico, stimato a 1,16 miliardi di euro, con un incremento del 9,6% anno su anno. Se confermato dai risultati reali, questo dato indicherebbe un miglioramento della redditività operativa e una maggiore efficienza nella gestione dei costi.

Sul fronte investimenti, poi, il Capex organico dovrebbe attestarsi a 698 milioni di euro, in calo rispetto ai 732 milioni del quarto trimestre 2024. In linea di principio, un contenimento degli investimenti, se accompagnato da crescita dei margini, rafforzerebbe il profilo di generazione di cassa.

Infine, l’indebitamento finanziario netto adjusted di TIM che a fine dicembre 2025 è atteso intorno ai 7,1 miliardi di euro, in miglioramento rispetto ai 7,27 miliardi di inizio anno. Il tema della leva resta centrale per TIM: qualsiasi segnale di ulteriore riduzione del debito potrebbe essere accolto positivamente dal mercato.

L’intero 2025 di Telecom Italia: segnali di consolidamento

Guardando all’intero esercizio 2025 di TIM, il consensus indica ricavi per 13,71 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto ai 13,37 miliardi dell’anno precedente. Non si tratta di una crescita esplosiva, ma di un consolidamento che arriva dopo anni complessi per il gruppo.

Scendendo nel conto economico, poi, il margine operativo lordo organico è stimato a 4,35 miliardi di euro, in progresso del 6,3% rispetto ai 4,09 miliardi del 2024 su base comparabile. Questo dato si candida ad essere con tutta probabilità il vero focus degli investitori: più che la crescita dei ricavi, conta la capacità di migliorare la redditività strutturale.

Ancora il Capex organico per l’intero anno è previsto a 1,9 miliardi di euro, in lieve calo rispetto ai 1,94 miliardi dell’esercizio precedente. E su questo punto va evidenziato che una disciplina sugli investimenti, unita a una crescita dell’EBITDA, può tradursi in un miglioramento del free cash flow, elemento decisivo per la sostenibilità finanziaria nel medio termine.

Il mercato, che ha già spinto il titolo del 27% da gennaio, sembra scommettere proprio su questo: una TIM più snella, più focalizzata e con margini in recupero.

Rally sostenibile o prese di profitto in vista?

Il punto ora è capire se i conti 2025 saranno sufficienti a prolungare il momentum. Dopo una salita così rapida, le aspettative sono elevate. Se i dati dovessero sorprendere al rialzo rispetto al consensus, il titolo potrebbe tentare un’ulteriore estensione oltre area 0,65 euro. Al contrario, numeri solo in linea o leggermente sotto le attese potrebbero innescare prese di beneficio.

Un altro elemento chiave sarà l’aggiornamento del piano industriale. Gli investitori cercheranno indicazioni su crescita dei ricavi domestici, sviluppo del business brasiliano, evoluzione della struttura dei costi e percorso di riduzione del debito. La visibilità sul 2026 e oltre sarà determinante per giustificare le attuali valutazioni.

E’ fuori discussione che le azioni TIM stanno arrivando all’appuntamento con i conti 2025 in una posizione di forza, ma anche con aspettative alte. Il +27% da inizio anno segnala fiducia rinnovata. Ora tocca ai numeri confermare che il recupero non è solo tecnico, ma poggia su fondamentali in miglioramento. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se la corsa può continuare o se è tempo di consolidamento. Attenzione alta per tutti i trader, quindi (sia quelli già investiti in azioni TIM che quelli che meditano l’ingresso).

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

