Azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Le azioni Telecom Italia non si fermano più. Dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta di borsa di ieri, anche oggi il titolo dell’ex monopolista avanza del 2,56 per cento a 0,57 euro imponendosi come uno dei migliori della giornata. Grazie proprio alla netta tendenza al rialzo, le azioni TIM hanno ulteriormente migliorato la loro prestazioni di medio e lungo termine. Rispetto a un mese fa i prezzi di Telecom Italia sono più alti del 13 per cento mentre da inizio anno il verde è dell’11 per cento. Dopo il rialzo a tripla cifra messo a segno nel 2025, forse qualcuno si attendeva un calo della visibilità e invece si sta verificando la situazione diametralmente opposta con gli acquisti su TIM che proseguono.

In questo contesto diventa fondamentale provare a inquadrare quali sono le ragioni alla base di questo appeal sempre molto alto. Da mesi, infatti, Telecom Italia si sta mostrando in grado di sfruttare assist di vario tipo per proseguire la sua corsa in borsa.

Quali sono i fattori che danno visibilità alle azioni Telecom Italia?

Dietro il movimento rialzista in atto sulle azioni TIM ci sono due fattori principali che stanno catturando l’attenzione degli investitori: le anticipazioni sul nuovo piano strategico della quotata arrivate ieri e alcune novità sulla conversione delle azioni di risparmio che sono state riferite oggi da Milano Finanza e che hanno il merito di tenere sempre acceso un faro su questa operazione. Vediamo nel dettaglio entrambi gli spunti price sensitive.

Sinergie e piano strategico 2029: driver del rally

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i vertici di Telecom Italia starebbero definendo il nuovo piano strategico al 2029, che dovrebbe essere presentato al mercato a metà marzo. Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di sinergie con Poste Italiane per un valore stimato tra 1 e 1,2 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita hanno definito la stima ragionevole, evidenziando come l’integrazione possa generare benefici sull’Ebitda dell’ordine di 200 milioni annui nel medio termine. Il mercato, dal canto suo, interpreta queste sinergie come un elemento positivo per la redditività e la visibilità finanziaria del gruppo, supportando la recente performance positiva del titolo.

Il piano strategico, ancora in fase di definizione, mira a rafforzare la struttura operativa, ottimizzare i costi e migliorare la generazione di cassa, elementi che, se confermati, possono costituire un catalizzatore per gli investitori interessati alla stabilità e alla crescita di lungo periodo di Telecom Italia.

Conversione delle azioni di risparmio TIM: proposta alternativa in vista dell’assemblea

Un secondo driver rilevante riguarda l’operazione di conversione delle azioni di risparmio, che sarà all’ordine del giorno dell’assemblea del 28 gennaio. La proposta del management prevede, per ciascuna azione di risparmio, l’assegnazione di una azione ordinaria e un conguaglio in denaro, fissato a 0,12 euro per la conversione volontaria e a 0,04 euro per quella obbligatoria.

Tuttavia, un piccolo azionista, D&C Governance Technologies srl, ha avanzato una proposta alternativa chiedendo che il conguaglio sia equiparato a 0,12 euro anche per la conversione obbligatoria. L’azionista evidenzia come l’attuale differenza penalizzerebbe i possessori di azioni di risparmio, sottraendo circa 0,0425 euro rispetto al dividendo privilegiato stimato dalla società.

Telecom Italia ha replicato che la proposta non è coerente con l’operazione complessiva e si riserva ulteriori valutazioni, ma il dibattito sul conguaglio e sui privilegi degli azionisti di risparmio resta un elemento di attenzione per il mercato, in quanto può influire sul ritorno effettivo per gli azionisti e sulla percezione del titolo.

Le aspettative degli analisti sulle azioni TIM

L’odierno rally di Telecom Italia riflette il crescente interesse degli investitori verso due elementi chiave: le sinergie e il potenziale incremento di Ebitda derivante dal nuovo piano strategico e la gestione della conversione delle azioni di risparmio, con le possibili implicazioni sui dividendi e sui diritti degli azionisti. Questi fattori hanno contribuito a generare un contesto positivo per il titolo, tuttavia è proprio il consolidato sentiment ottimistico da tempo in atto sull’ex monopolista la ragione principale per cui è oramai sufficiente anche il più piccolo rumors per rilanciare gli acquisti.

Del resto le attese degli analisti sul titolo continuano ad essere decisamente alte. Proprio oggi è arrivato l’upgrade di target price a 0,63 euro da parte degli analisti di Banca Akros mentre nei giorni scorsi era stata Equita ad alzare il prezzo obiettivo a 0,59 euro. In entrambi i casi la raccomandazione resta quella di comprare (rating buy).

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

